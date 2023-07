Altpapiercontainer brennen in zwei Kasseler Stadtteilen

Von: Ulrike Pflüger-Scherb

Unbekannte haben Container in den Kasseler Stadtteilen Forstfeld und Nordshausen angesteckt. © Rolf Vennenbernd

Wegen brennender Altpapiercontainer, die mutmaßlich vorsätzlich in Brand gesetzt worden waren, mussten die Feuerwehr und die Polizei in der Nacht zum Mittwoch zweimal in Kassel, in den Stadtteilen Forstfeld und Nordshausen, ausrücken. Die Polizei bittet nun um Hinweise aus der Bevölkerung.

Kassel - Zunächst hatten Beamte des Polizeireviers Ost auf einer Streifenfahrt gegen 1.40 Uhr den Brand in der Wißmannstraße/Ecke Forstbachweg (Forstfeld) entdeckt und die Feuerwehr hinzugerufen, teilt Polizeisprecherin Ulrike Schaake mit. Der Altpapiercontainer wurde durch das Feuer nahezu zerstört.

Gegen 3.45 Uhr folgte der Brand im Bühlchenweg/ Ecke „Am Unteren Krümmershof“ im Stadtteil Nordshausen, der von einer Anwohnerin bemerkt und gemeldet worden war. Wie die eingesetzten Polizisten des Reviers Süd-West nach den Löscharbeiten feststellten, waren zwei Altpapiercontainer vollständig abgebrannt. Zudem sei die Fassade eines Trafohauses durch Verrußung in Mitleidenschaft gezogen worden.

Die sofort nach den Mitteilungen über die Brände eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen nach den Tätern führten nicht zum Erfolg, so die Polizeisprecherin.

Die Kasseler Polizei ermittelt in beiden Fällen wegen Sachbeschädigung. Ob die Brände auf das Konto ein und derselben unbekannten Täter gehen, ist bislang nicht geklärt. Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561/9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen in Kassel. (use)