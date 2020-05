Corona: Die Schule hat wieder begonnen - So geht es bis zu den Sommerferien weiter

Nach der Corona-Pause: Die Schulen in Hessen werden schrittweise wieder geöffnet. Wie geht es bis zu den Sommerferien weiter?

Wegen des Coronavirus wurden in Hessen strenge Kontaktregeln vereinbart

wurden in strenge Kontaktregeln vereinbart Nun wurde die Lockerung der Regeln diskutiert - Schulen sollen schrittweise wieder öffnen

der Regeln diskutiert - Schulen sollen schrittweise wieder öffnen Kultusminister der Bundesländer haben sich am Dienstag (28.04.2020) auf das weitere Vorgehen geeinigt.



Update vom Dienstag, 28.04.2020, 14.42 Uhr: Die Kultusminister der Bundesländer haben sich am Dienstag (28.04.2020) auf das weitere Vorgehen bei den Schulen nach der Corona-Pause geeinigt: Die Vorsitzende der Kultusministerkonferenz, Dr. Stefanie Hubig, hat die wichtigsten Ergebnisse der Beratungen in einer Pressekonferenz präsentiert. „Es wird vor den Sommerferien kein reguläres Unterrichtsgeschehen mehr stattfinden können“, kündigte Hubig an.

Dennoch: Jeder Schüler solle noch vor den Sommerferien tage- oder wochenweise am Unterricht in den Schulen teilnehmen können.

Schulstart in Hessen nach Corona-Pause: Infektionsgeschehen ist maßgeblich

Der Gesundheitsschutz von Schülern, Lehrern und anderen Beteiligten stehe an erster Stelle, auch wenn das Recht auf Bildung ebenfalls ein sehr hohes Gut sei. Deshalb sei beim weiteren Vorgehen der Schulöffnungen das Corona-Infektionsgeschehen maßgeblich, betonte Hubig. Die Bildungsministerin betonte zudem, dass eine gute Verzahnung von digitalem Lernen und Präsenzunterricht notwendig sei. Dafür sollen bedürftige Schüler mit der notwendigen technischen Ausrüstung ausgestattet werden.

Bei den Beratungen haben die Kultusminister ein Rahmenkonzept für die schrittweise Wiedereröffnung der Schulen entwickelt, das unter anderem die Organisation des digitalen Lernens, die Gestaltung Schulbesuchs entsprechend der neuen Auflagen und dem Transport von Schülern zur Schule widmet. Dieses Rahmenkonzept soll nun noch den Ministerpräsidenten der Länder vorgelegt werden, bevor es dann veröffentlicht wird.

Die Kultusminister der Länder wollen, dass jeder Schüler trotz #Coronakrise vor den Sommerferien zumindest tageweise wieder zur #Schule gehen kann. https://t.co/mkeM3N3p0S — FrankfurterRundschau (@fr) April 28, 2020

Schulstart in Hessen nach Corona-Pause: Schulpflicht für Grundschüler ausgesetzt

Update vom Freitag,24.04.2020, 14,39 Uhr: Überraschendes Urteil aus Kassel: Der Hessische Verwaltungsgerichtshof in Kassel hat in einem Eilantrag die Schulpflicht für Grundschüler vorübergehend ausgesetzt. Eine Grundschülerin aus Frankfurt hatte den Antrag gestellt. Die Grundschulen bleiben demnach noch eine Woche länger geschlossen.

Auch Schüler der vierten Klasse müssen demnach nicht wie geplant am Montag, 27.04.2020, in die Schule. Sie können jetzt wie alle anderen Grundschüler bis zum 3. Mai zu Hause bleiben. Mit dem Urteil wird die Verordnung des Landes Hessen, dass die Wiederaufnahme des Schulunterrichts für die vierten Klassen am Montag vorsieht, gekippt.

Schulstart nach Corona in Hessen: Grundrechte von Viertklässlern beschnitten

Der Verwaltungsgerichtshof sah durch die Verordnung das Grundrecht auf Gleichbehandlung bei den Schülern der vierten Klasse verletzt. Aus Gründen des Infektionsschutzes ist sämtlichen Schülern in Hessen der Schulbesuch bis zum 3. Mai untersagt. Das Gericht sieht keine sachliche Grundlage, warum diese Regel für Viertklässler nicht gelten soll.

Die Schule beginnt damit am Montag nur für Schüler, die eine Abschlussprüfung schreiben müssen. Da dies für Viertklässler nicht der Fall sei, dürfen sie nicht anders behandelt werden als die Schüler der anderen Klassenstufen, so das Gericht.

Das Urteil ist nicht anfechtbar. Eltern haben keine freie Entscheidung, ob sie ihre Kinder vor dem 3. Mai zur Schule schicken oder nicht. Alle Grundschüler müssen bis nach dem 3. Mai zuhause bleiben.

Schulstart nach Corona in Hessen: Sitzenbleiben abgeschafft

Update vom Samstag, 18.04.2020, 19.20 Uhr: Gute Nachrichten für alle Schüler in Hessen: Das Land

schafft das Sitzenbleiben ab - zumindest für ein Jahr. Aufgrund der langen Schulpause durch die Corona-Pandemie seien Leistungsbewertungen nur eingeschränkt möglich, erklärte Kultusminister Alexander Lorz (CDU) diese Entscheidung.

Eine Ausnahme gibt es jedoch. Wer vor des Lockdowns aufSchulstart nach Corona in Hessen: Schulen öffnen nur, wenn Infektionsschutz gewährleistet ist der Kippe stand, darf freiwillig sitzen bleiben. Auf diese Möglichkeit würden Eltern in Beratungsgesprächen hingewiesen. Die Schulen in Hessen sollen ab dem 27.04.2020 langsam wieder öffnen - los geht es mit den Abschlussklassen. der Kippe stand, darf freiwillig sitzen bleiben. Auf diese Möglichkeit würden Eltern in Beratungsgesprächen hingewiesen. Die Schulen in Hessen sollen ab dem 27.04.2020 langsam wieder öffnen - los geht es mit den Abschlussklassen.

Schulstart nach Corona in Hessen: Schulen öffnen nur, wenn Infektionsschutz gewährleistet ist

Update vom Freitag, 17.04.2020, 18.17 Uhr: Wie die GEW Hessen in einer Pressemitteilung feststellt, können Schulen nur wieder öffnen, wenn Gesundheits- und Infektionsschutz für alle Beteiligten gewährleistet werden. „Wer die Öffnung von Schulen befürwortet, muss für entsprechende Rahmenbedingungen sorgen. Die Gesundheit der Schülerinnen und Schüler sowie der Beschäftigten muss Vorrang haben. Wir brauchen einen Stufenplan, der die Voraussetzungen benennt. Sind diese nicht gegeben, kann es eine Lockerung nicht geben“, forderte die GEW Landesvorsitzende Birgit Koch.

Koch weiter: „Aus unserer Sicht sind mindestens die Bereitstellung von ausreichend Waschbecken, Seife und Einmalhandtüchern, sowie Desinfektionsmittel und Toiletten mit entsprechender hygienischer Ausstattung zwingend. Außerdem muss es allgemeinverbindliche Vorgaben geben, wie die zu den Risikogruppen zählenden Menschen, Schüler*innen wie Beschäftigte, besonders geschützt werden können und wie dabei evtl. entstehenden Engpässe beim pädagogischen Personal an den Schulen begegnet werden kann“.

Schulstart in Hessen: Trotz Corona keine Verkürzung der Sommerferien

Update vom Freitag, 17.04.2020, 12.30 Uhr: Inzwischen äußerte sich der hessische KulturministerAlexander Lorz zu einer möglichen Verkürzung der Sommerferien wegen Corona*. Wie der CDU-Politiker mitteilt, wird es in Hessen solche Maßnahme nicht geben.

Im Interview mit FFH sagte Lorz, dass sich die Leute auf die Sommerferien eingerichtet haben, deshalb plane man weiter mit dem regulären Ablauf des Schuljahres. Trotz des Coronavirus. Dennoch solle man sich keine Denkverbote auferlegen, so Lorz.

Schulstart in Hessen nach Corona-Pause: Termin steht fest - Werden die Sommerferien verkürzt?

Update vom Freitag, 17.04.2020, 11.15 Uhr: Werden die Sommerferien wegen der Corona-Krise verkürzt? Das schlägt der Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble vor. In einem Interview mit der Augsburger Allgemeinen sagte er, er frage sich, ob die Verantwortlichen in den Ländern über diese Lösung nachdenken würden. So soll den Schülern die Möglichkeit gegeben werden, den Schulstoff nachzuholen.

„Im Moment ist ohnehin noch aus vielen Gründen unklar, wann und wie man im Sommer verreisen kann", sagt Schäuble. Er könne zudem diejenigen verstehen, die sich fragen, wie sie die Sommerferien organisieren sollen. „Das Urlaubskonto vieler Eltern dürfte durch die Krise jetzt schon strapaziert sein,“ so Schäuble.

Schulstart in Hessen: Corona-Bonus bei Schulnoten wird diskutiert

Gegen die Idee gibt es allerdings Widerstand von Lehrern. Heinz-Peter Meidinger, Präsident des Deutschen Lehrerverbands, meint im „Deutschlandfunk“, dass die Diskussion über die Verkürzung der Sommerferien zum derzeitigen Zeitpunkt fehl am Platz sei. Vielmehr brauche man „ein großes Gesamtkonzept".

Meidniger äußerte sic ebenfalls zum Vorschlag der Lehrergewerkshaft GEW, einen „Corona-Bonus“ bei den Schulnoten in diesem Jahr zu vergeben. „Wenn sich tatsächlich herausstellt, dass da eine besondere Situation war, die zu schlechteren Ergebnissen geführt hat, dann muss man sich wirklich diese Geschichte anschauen.“, sagt Meidniger. Jetzt sollen allerdings die Prüfungen erst einmal geschrieben werden.

Termin für Schulstart in Hessen nach Corona-Pause: Diese Klassen kehren zuerst zurück

Update vom Donnerstag, 16.04.2020, 19.58 Uhr: Wie Kultusminister Alexander Lorz (CDU) zusammen mit Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) am Donnerstag mitteilte, öffnen die Schulen in Hessen nach der Corona-Pause am 27. April wieder schrittweise. Begonnen wird mit den Abschlussklassen von Haupt-, Real- und Berufsschulen sowie den vierten Klassen der Grundschulen.

Um die Einhaltung von Abstands- und Hygieneregeln zu gewährleisten, werden die Klassen auf eine maximale Größe von 15 Schülern verkleinert. Die zentralen Haupt- und Realschulprüfungen werden nach hinten geschoben und finden nun vom 25. bis 29. Mai statt.

Corona in Hessen: Lockerung Kontaktverbot - Diese Klassen kehren zuerst zurück

Update vom Donnerstag, 16.04.2020, 16.49 Uhr: In Hessen werden ab dem 27. April die Schulen wieder geöffnet. Jedoch nicht für alle Klassen gleichzeitig. Wie Kultusminister Alexander Lorz (CDU) am Donnerstag erläuterte sollen zunächst die 9. Klassen der Hauptschule, die 10. Klassen der Realschule und die 12. Klassen der Gymnasien sowie alle Viertklässler wieder mit dem Unterricht beginnen.

Da das Abitur schon geschrieben wurde, werden die Abiturklassen nur noch für mündliche Prüfungen und eine eventuelle Ersatzleitung in die Schulen kommen aber nicht mehr in einen regulären Unterricht. Außerdem will das Land Hessen die Notbetreuung für Kinder alleinerziehender und berufstätiger Eltern unabhängig von der Berufsgruppe ausbauen.

Die Bundesländer entscheiden selbst über die Öffnungen der Schulen: Bayerns Ministerpräsident Markus Söder erklärt den Sonderweg des Freistaates - hier geht es ab dem27. April zunächst mit den Abschlussklassen los, wie merkur.de* berichtet.

Corona in Hessen: Schulunterricht gestaffelt beginnen - Abschlussklassen sollen beginnen

Update vom Donnerstag, 16.04.2020, 13.11 Uhr: FDP-Landtagsfraktionschef René Rock hat Neuigkeiten zur Schulöffnung nach der Corona-Krise in Hessen. Zunächst soll der Unterricht für 150.000 Schülerinnen und Schülern wieder starten. Abschlussklassen und vierte Klassen der Grundschulen sollen ab dem 27. April unter Berücksichtigung des Corona-Kontaktverbots wieder die Schule besuchen können, so Rock bei der digitalen Pressekonferenz am Donnerstag (16.04.2020). Es beruft sich auf Informationen der schwarz-grünen Landesregierung.

Corona in Hessen: Lockerung Kontaktverbot - Keine Haupt- und Realprüfungen?

Update vom Donnerstag, 16.04.2020, 07.22 Uhr: Keine Haupt- und Realschulprüfungen in Hessen in diesem Jahr - das fordert die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW). Die Prüfungen sollen regulär vom 11. bis 15. Mai stattfinden. Die Abschlüsse sollen auf Grundlage der Zeugnisnoten und der bereits geleisteten Präsentationsprüfungen erteilt werden, so die hessische Landesvorsitzende Birgit Koch.

Viele Schülerinnen und Schüler hätten in den vergangenen Wochen aufgrund der Corona-Schulschließungen schlechte Bedingungen gehabt, um sich auf die Prüfungen in Deutsch, Mathematik und Englisch vorzubereiten. "Außerdem gibt es viele Schülerinnen und Schüler, die aufgrund der verschiedensten Umstände nicht in der Lage gewesen sind, erfolgreich zu Hause zu lernen", so Koch.

Corona in Hessen: Lockerung Kontaktverbot - Konzept muss noch erarbeitet werden

Update vom Mittwoch, 15.04.2020, 18.21 Uhr: Wie Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) am Mittwoch ankündigte, soll der Unterricht an den Schulen in Hessen schrittweise wieder aufgenommen werden. Ein Konzept dafür solle noch erarbeitet werden.

Für Schüler in Abschlussklassen sei aber ein Unterrichtsbeginn bereits Ende April denkbar. Grundschulen seien am Ende dieser Kette. Kitas werden noch eine ganze Zeit geschlossen bleiben müssen, wie Bouffier sagte. Es sei aber geplant, dass die Notbetreuungen ausgebaut werden.

Corona in Hessen: Lockerung Kontaktverbot - Termin zur Öffnung von Schulen

Update vom Mittwoch, 15.04.2020, 17.05 Uhr: Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur sollen die Schulen in Hessen am Montag, 04. Mai 2020, nach der Corona-Pause wieder geöffnet werden. Zunächst sollen die Abschlussklassen und die Klassen, die im nächsten Jahr ihren Abschluss anstreben, in Hessen wieder zur Schule gehen.

Auch die Grundschulen werden für die obersten Klassen dann wieder geöffnet. Darauf haben sich die Ministerpräsidenten und das Kanzleramt geeinigt.

Corona in Hessen: Lockerung - Gerüchte um Öffnung der Schulen

Update vom Mittwoch, 15.04.2020, 15.03 Uhr: Möglicherweise steht schon vor dem Corona-Krisen-Gespräch zwischen den Ministerpräsidenten eine Entscheidung für die Wiederöffnung der Schulen fest. Wie „T-Online“ aus Verhandlungskreisen erfahren haben will, sollen die ersten Eckpunkte für eine Einigung zwischen den Bundesländern und dem Kanzleramt bereits klar sein.

Demnach sollen die Schulen in ganz Deutschland noch bis zum 3. Mai 2020 geschlossen bleiben. Zuvor hatten sich einzelne Ministerpräsidenten für eine zeitnahe Öffnung der Schulen ausgesprochen.

Eine gemeinsame Entscheidung würde auch für die Schulen in Hessen gelten. Nach Informationen von „T-Online“ sollen dann zunächst die Schülerinnen und Schüler aus den Abschlussjahrgängen wieder zur Schule gehen. Eine offizielle Bestätigung steht aber noch aus.

Corona in Hessen: Lockerung - Schulen seit Mitte März geschlossen

Erstmeldung von Mittwoch, 15.04.2020: Wiesbaden – Um die Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen, findet an den Schulen in Hessen seit Mitte März 2020 kein Unterricht statt. Nun werden immer mehr Stimmen laut, die die Lockerung der Corona-Regeln und die Wiedereröffnung der Schulen fordern.

Corona in Hessen: Lockerung - Treffen zur Wiedereröffnung der Schulen

Die Ministerpräsidenten der Länder und Kanzlerin Angela Merkel wollen nun über eine Lockerung derCorona-Maßnahmen diskutieren. Unter anderem soll am Mittwoch (15.04.2020) auch über einen möglichen Schulstart nach den Osterferien beraten werden. Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier sprach sich am Dienstag (14.04.2020) in Gießen für eine stufenweise Wiedereröffnung der Schulen aus. Beginnen sollte man mit den Abschlussjahrgängen.

Schulen öffnen oder nicht, und wenn dann wie? Auch in Deutschland ein mehr als umstrittenes Thema. Ministerpräsidenten von Hessen und NRW gegen Leopoldinavorschlag. Corona-Maßnahmen | https://t.co/6Xz0iMpXTf https://t.co/JspPCPe82L — Thomas Mayer (@TomMayerEuropa) April 15, 2020

Damit widerspricht er der Leopoldina-Studie, die eine Öffnung der Grundschulen bevorzugt. „Nicht nur, weil die vorm Abschluss stehen, sondern weil wir auch glauben, dass bei älteren Schülerinnen und Schülern der notwendige Appell, Abstand zu halten und Hygienevorschriften einzuhalten, wesentlich besser gelingen kann als bei Kindern in der Grundschule“, erläuterte er nach dem Treffen mit Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU).

Corona in Hessen: Neben Öffnung der Schulen - auch andere Lockerungen möglich

„Ich kann mir vorstellen, dass wir morgen durchaus in einem breiten Konsens dazu kommen, dass wir im Einzel- und vielleicht auch im Großhandel eine Öffnung vornehmen“, sagte Bouffier. „Da wird man sich an bestimmten Größen zu orientieren haben.“ Entscheidungen dazu seien bisher noch nicht gefallen.

Bei dem Gespräch der Ministerpräsidenten am Mittwoch* (15.04.2020) soll auch diese Lockerung weiter diskutiert werden. Ob die Bundesländer eine gemeinsame Lösung finden oder nur gemeinsame Eckpunkte beschließen, die jedes Bundesland individuell umsetzt, ist fraglich.

Von Luisa Ebbrecht (mit dpa)

Das Coronavirus breitet sich in Hessen* weiter aus. Alle Neuigkeiten zum Thema sind im News-Ticker zu finden.

Derzeit gelten wegen der Corona-Pandemie diverse Verhaltens- und Kontaktregeln. Zwischen den verschiedenen Bundesländern gibt es dabei teils große Unterschiede. Auch in Hessen sind eine Vielzahl von Corona-Regelungen* festgelegt, die von den Bürgern einzuhalten sind.

Nach der Corona-Pause öffnen nun die Schulen in der Region* wieder schrittweise. In einem Offenen Brief an das Hessische Kultusministerium wird scharfe Kritik zur Schulöffnung laut.

Die Schulen im Hessen öffnen nach der Corona-Pause* schrittweise. Nun hat die Hessische Landesregierung neue Hygiene- und Abstandsregeln veröffentlicht.

Zur Eindämmung des Coronavirus gilt nun die Maskenpflicht in Hessen*. So trägt man den Mundschutz richtig.

Rubriklistenbild: © picture alliance/dpa