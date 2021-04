Corona in Hessen: Nicht genehmigte Demo in Kassel - Protest gegen Ausgangssperre in Frankfurt

Polizei vor Ort

+ © Boris Roessler/dpa In Frankfurt nehmen Demonstranten an einer Kundgebung gegen die Ausgangssperrren teil und entzünden dabei Pyrotechnik. © Boris Roessler/dpa

In Kassel haben etwa 50 Personen an einem nicht genehmigtem Protestzug teilgenommen. In Frankfurt wurde gegen die Ausgangssperre demonstriert.

Kassel - In Kassel hat am Samstagabend (24.04.2021) eine nicht genehmigte Demo in der Innenstadt stattgefunden. Das teilt die Polizei Kassel mit. Auch in Frankfurt wurde am Samstag demonstriert.

In Kassel nahmen laut Angaben der Polizei etwa 50 Personen an dem nicht angemeldeten Aufzug teil. Die Teilnehmer liefen zwischen 20.40 Uhr und 21.10 Uhr vom Königsplatz bis zum Uni-Gelände. Sie hatten Banner mit der Aufschrift „Lockdown für das Kapital“ und „Lockdown für die Produktion, gemeinsam gegen die Pandemie“ dabei, heißt es in einer Pressemitteilung.

Corona in Hessen: Demos in Kassel und Frankfurt

Am Uni-Gelände in Kassel löste sich der Aufzug auf. Die Polizei Kassel war mit mehreren Einsatzkräften vor Ort. Die Corona-Abstandsregeln wurden laut Polizei weitestgehend eingehalten.

In Frankfurt wurde am Samstag ebenfalls demonstriert. Etwa 300 Menschen protestierten gegen die Ausgangsbeschränkungen zur Eindämmung der Corona-Pandemie. Die Demonstrationen verliefen nach Polizeiangaben friedlich und war zuvor angemeldet worden.

Im März hatte in Kassel eine Corona-Demo mit mehr als 20.000 Teilnehmern stattgefunden. (sne)