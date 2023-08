Corona-Folgen für Jugendliche: „Depressionen deutlich gestiegen“

Von: Christina Hein

Eine Jugendliche schaut gebannt auf ihr Smartphone (gestellte Szene): Die Wissenschaft hat einen Bezug von Mediensucht und Depressionen festgestellt. © weronika pereshko/dpa

Zwei Sozialarbeiter aus Kassel sehen die Folgen der Pandemie als Ursache für die steigende Zahl psychischer Leiden bei Kindern und Jugendlichen. Sie fordern personelle Aufstockung in der Jugendarbeit.

Kassel – Kinder und Jugendliche mit psychischen Leiden, die sich selbst verletzen, aggressiv verhalten, unter Depressionen leiden und schon in sehr jungen Jahren Suizidgedanken äußern, begegnen den Kasseler Sozialarbeitern Michael Maschke und Vivien Arzet immer häufiger. „Durch die Pandemie haben sich die psychischen Belastungen bei den Kids verstärkt. Depressionen sind deutlich gestiegen.“

Für die große Zahl an notwendigen Kriseninterventionen seien sie aber im Jugendzentrum Wehlheiden, das ein Einzugsgebiet von mehreren Stadtteilen hat, völlig unterbesetzt. Kollegen in den anderen insgesamt 18 Jugendzentren in der Stadt gehe es nicht anders. Deshalb schlagen Maschke und Arzet, die für die Viva-Stiftung arbeiten, Alarm: Jugendarbeit müsse generell dringend personell aufgestockt werden.

Dass die Pandemie massive Folgen für die psychische Gesundheit von Kindern und Jugendlichen hat, geht auch aus dem DAK-Gesundheitsreport für Deutschland hervor. Demnach sind Depressionen und Essstörungen bei Jugendlichen zwischen 15 und 17 Jahren stark angestiegen. Im Grundschulalter zeigte sich eine Steigerung von Störungen sozialer Funktionen und eine Zunahme von Entwicklungsstörungen.

Corona-Folgen: Jedes dritte Kind fühlt sich oft allein

DAK-Vorstandschef Andreas Storm und der Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte fordern angesichts der dramatischen Entwicklung ein schnelles Handeln der Politik. Nach dem DAK-Präventionsradar für das Schuljahr 2022/2023 geht es nach dem Ende der Pandemie sozial benachteiligten Kindern deutlich schlechter als Gleichaltrigen aus gut gestellten Familien. Die Hälfte der Jungen und Mädchen mit niedrigem Sozialstatus fühlt sich einsam.

Vivien Arzet Sozialarbeiterin © Hein, Christina

Jedes dritte Schulkind der Klassen 5 bis 10 fühlt sich oft allein und hat das Gefühl, keine Freunde zu haben. In der Gruppe mit niedrigem Sozialstatus ist sogar die Hälfte von Einsamkeit betroffen.

Storm: „Wir brauchen dringend eine Präventionsoffensive für gesundheitliche Chancengleichheit. Dass im kommenden Schuljahr erstmals Mental Health Coaches ihre Arbeit aufnehmen, ist hierfür ein guter Einstieg.“

Mehr Depressionen in Kassel Im vergangenen Jahr wurden nach Angaben der Kassenärztlichen Vereinigung Hessen bei 2788 mehr Menschen in Stadt und Landkreis Kassel eine Angsterkrankung oder Depression diagnostiziert als 2019. Insgesamt litten 13 Prozent an einer Depression. 66 Prozent der Depressions- und 68 Prozent der Angst-Patienten sind weiblich. Corona-Maßnahmen hätten bei vielen für psychische Belastung gesorgt, insbesondere bei Kindern und Jugendlichen, so die KV Hessen.

Sozialarbeiter im Interview

Vivien Arzet und Michael Maschke vom Jugendzentrum Wehlheiden (Träger ist die Viva-Stiftung) haben kürzlich im Ortsbeirat Vorderer Westen ihre Arbeit vorgestellt und darauf hingewiesen, dass sie dringend personelle Verstärkung benötigen. Wir haben uns mit ihnen über die Befindlichkeit der Jugendlichen unterhalten.

Früher hat man im Jugendzentrum Freizeit verbracht mit Theater-Workshops, Gesellschaftsspielen und Disco. Wie ist das heute?

Michael Maschke: Das verändert sich immer wieder, je nachdem welche Jugendlichen kommen. Zurzeit sind es auffällig viele junge Besucher zwischen zehn und 16 Jahren. Dabei können wir sagen: Je jünger die Gäste, desto mehr psychosoziale Betreuung benötigen sie.

Wie das?

Maschke: Wir vermuten, dass als Folge von Corona viele soziale Kompetenzen auf der Strecke geblieben sind: bei Kindern und Eltern.

Vivien Arzet: Durch die Pandemie haben sich psychische Belastungen verstärkt. Die Zahl der Depressionen ist deutlich gestiegen. Bei denjenigen mit einer Veranlagung hat sich dies durch zwei Jahre ohne Freunde zuhause Rumhängen, potenziert.

Maschke: Es ist ja bekannt, dass die psychischen Belastungsleiden bei Kindern zugenommen haben. Eine heile Welt für Kinder sehen wir nirgendwo. Schon 10- bis 14-Jährige haben Erwachsenen-Probleme. Es gibt aber keinen Raum und keine Zeit für die Probleme der Kinder. Arzet: Auch Umstände wie Flucht und Migration führen dazu, dass Jugendliche ihr Kindsein früh ablegen, erwachsen sein wollen. Man sieht denen manchmal gar nicht an, dass sie erst elf sind. Maschke: Vor allem die Jungs wollen stark sein.

Und die Mädchen?

Arzet: Ein großes Problem das sich zum Glück langsam etwas beruhigt, sind Selbstverletzungen. Im vergangenen Winter haben uns ein Dutzend Mädchen besucht, die sich zum Teil massiv geritzt haben, an den Armen, im Gesicht. Die mussten wir teilweise medizinisch versorgen, weil sie blutend ankamen. Sie haben sich uns gegenüber erst langsam geöffnet. Es ist wichtig, zu fragen: Hey, wie geht es Dir gerade? Jetzt sagte mir eine Jugendliche: Ich habe mich sechs Wochen lang nicht mehr geritzt. Das ist eine positive Nachricht.

Maschke: Die Kids lassen sich triggern: von anderen, aber auch durch Videos im Internet. Dann denken sie: Ich muss jetzt auch zeigen, dass es mir schlecht geht. Ich denke, dass sie hier einen Ort gefunden haben, der ihnen ein Gefühl von Sicherheit gibt. Das hilft enorm. Fakt ist, dass bei uns gerade immens viele Jugendliche mit psychischen Problemen wie Borderline-Symptomen und Depressionen aufschlagen. Besonders erschreckend ist, dass wir es regelmäßig mit Suizidgefahr zu tun haben. In den 23 Jahren meiner Tätigkeit habe ich noch nie so viele suizidgefährdete Kinder und Jugendliche erlebt.

Arzet: Es ist erschütternd, wenn ein Zehnjähriger sagt: Ich habe keine Lust mehr zu leben.

Maschke: All das kommt bei uns an. Wir haben so viele Besucher wie lange nicht: Es sind täglich 30 bis 70 Kinder und Jugendliche zwischen 10 und 16 Jahren.

Warum kommen sie ins Jugendzentrum?

Arzet: Bei vielen ist es auch eine Flucht aus dem Elternhaus. Aber es ist vor allem Zeitvertreib. Sie wissen nicht, was sie mit sich anfangen sollen. Viele sind hobbylos.

Maschke: Die Kinder, die hierher kommen, kennen keine Spiele, sie lesen nicht, ihre Fantasiefähigkeit ist eingeschränkt, gleichzeitig haben sie ein übersteigertes Leistungsdenken. Ihnen fehlt der Beziehungsaspekt, der beispielsweise bei Spielen hergestellt wird.

Arzet: Wir stellen eine Verschiebung der entwicklungsspezifischen Phasen fest. Die Kids haben es eilig, Erwachsne zu werden. Sie beschäftigen sich mit Themen, wo man denkt: Wie schade, dass sich ein elfjähriges Kind damit schon auseinandersetzt.

Zum Beispiel?

Maschke: Im Mittelpunkt stehen die Fragen nach Identität und Beziehung. Wer bin ich und was mache ich hier? Das hat eine krasse Dringlichkeit bekommen.

Arzet: Junge Menschen sind pubertär und haben Synapsensprünge, dann kommen Fragen. Das ist normal. Aber es mischt sich bei den Kindern heute ganz viel. Auffallend ist die Ungeduld. Wenn ein Problem nicht sofort gelöst wird, geht nichts mehr.

Maschke: Verstärkt wird das Ganze durch global belastende Themen wie Umweltzerstörung, Krieg in der Ukraine. Sie wollen nicht an die Zukunft denken und fokussieren sich darauf, jetzt zu leben.

Sie sprachen davon, dass die Kinder so früh erwachsen werden wollen. Wie äußert sich das?

Maschke: In ihrem Umgang mit sexueller Identität zum Beispiel. Uns besuchen 12-, 13-Jährige die damit prahlen, wer als Erster Sex hatte. Einer unserer Jugendlichen, der inzwischen 14 Jahre alt ist, hat innerhalb kurzer Zeit beinahe zwei sehr junge Mädchen geschwängert.

Arzet: Das Problem ist, dass die Jugendlichen schlecht aufgeklärt sind. Auch über die Übertragung von Geschlechtskrankheiten wissen sie nicht Bescheid. Vielen ist die Tragweite ihrer sexuellen Aktivitäten nicht bewusst. Es gibt bei den Mädchen den Trend, sich nicht nur heterosexuell auszuprobieren. Sie haben Freundinnen und Freunde. Bei den Jungs, die zu uns kommen, ist jedoch das Thema Homosexualität sehr schwierig. Es herrscht eine große Intoleranz. Maschke: Uns besucht eine muslimische Jugendliche, die noch auf der Suche nach ihrer sexuellen Identität ist. Sie wird deshalb jeden Tag in der Schule beleidigt und bedroht. Sie kann sich nirgendwo entfalten. Das macht sie unfassbar aggressiv. Jungs haben dafür den Druck, Superman sein zu wollen. Dem Anspruch können sie aber nicht genügen und sind gefrustet. Sie setzen sich selber unter Konkurrenzdruck. Dadurch können sie zu richtigen kleinen Arschlöchern werden.

Arzet: Ständig müssen sie sich behaupten. Es herrscht eine toxische Maskulinität vor.

Welche Auswirkungen hat der Medienkonsum?

Maschke: Die neuen Medien haben eine enorme Auswirkung auf die Kinder und Jugendlichen. Ich sage immer: diese fünf Sekunden Aufmerksamkeitsspanne. Die gravierenden Folgen dieser Schnellebigkeit, dieses Drucks, den die Medien auf die Kinder und Jugendlichen ausüben, kann man noch gar nicht absehen. Es gibt Blogs mit Anleitungen zum Ritzen und mehr. Durch das Netz werden die eigenen Gefühle verstärkt. Da gibt es Identifikationsfiguren, und die Jugendlichen denken: Der oder die versteht mich. Darin gehen sie auf. Es gibt Jugendliche, die im eigenen Whatsapp-Profil nur andere zitieren.

Arzet: Es geht auf dem Smartphone um Präsentation, weniger um Reflexion von Gefühlen. Da ist der 13-jährige Junge, der Angst hat, nicht gesehen zu werden – auch nicht in der Schule.

Maschke: Sie sind empfindlich und gleichzeitig respektlos anderen gegenüber. Wir hatten kürzlich den Fall, dass ein 11-Jähriger einem Mädchen auf der Schultoilette das T-Shirt hochgezogen und mit dem Smartphone gefilmt hat. Nach kurzer Zeit war das Video zuerst an einen Freund und dann an viele andere verschickt worden.

Arzet: Wenn wir dann eingreifen und ihnen etwas von Verletzung der Privatsphäre erzählen, ist denen das nicht geläufig. Es ist für sie nicht mal greifbar. Wir können feststellen: Der exzessive Medienkonsum macht die Kinder unfassbar unaufmerksam, destruktiv und letztlich wütend.

Welche Rolle spielen Sie als Sozialarbeiter?

Maschke: Es ist ja nicht so, dass alle unsere Jugendlichen massive Probleme haben. Bei uns wird auch gekickert und Billard gespielt. Aber es fällt schon auf, dass viele der Kids an uns kleben. Unser Büro ist wie die WG-Küche, der am meisten frequentierte Raum. Manchmal sind 25 Kinder bei uns im Büro, sitzen unterm Schreibtisch. Am liebsten würden sie Höhlen bauen und sich darin verkriechen.

Arzet: Viele vertragen Offenheit nicht, haben keine Orientierung, suchen Rückzug, den wir ihnen bieten.

Maschke: Das Jugendzentrum ist ein wertvoller Ort für die Jugendlichen. Hier können sie sich selbstständig ein Hilfesystem an Freunden aufbauen.

Arzet: Apropos Freundschaften: Die Verlustangst ist enorm groß.

Maschke: Bei uns heißt das Unwort des Jahres „Kontaktabbruch“. Vielen fehlt eine Kompromissfähigkeit.

Arzet: Und über Gefühle reden zu können. Wir müssen die dann bei Konflikten zusammenrufen und die Gespräche anleiern. Die Angst, verletzt und verstoßen zu werden, ist riesengroß.

Maschke: Und in der Situation kommt es dann vor, dass sich auch Jungs selbst verletzen. Die rennen raus und hauen mit dem Kopf gegen die Wand. Anders halten sie Kränkungen nicht aus. Wir leisten Krisenintervention, fangen die Symptome von psychischen Erkrankungen auf, machen Beratung und Mediation.

Arzet: Allein das Wissen, „Ich kann hier reden“, hilft vielen und hat eine tröstliche Wirkung. Die meisten würden hier am liebsten übernachten. Für viele ist die Zeit, wenn wir geschlossen haben, ein Desaster. Wir machen ab dem 14. August drei Wochen Ferien. Da gibt es jetzt schon Breakdowns und Dramen.

Maschke: Eigentlich müssten wir täglich geöffnet haben, auch an den Wochenenden – ginge es nach den Bedürfnissen der Kinder und Jugendlichen.

Wie sieht es insgesamt in Kassel aus?

Maschke: Der Bedarf an betreuten Orten für Kinder und Jugendliche ist riesengroß. Dass die evangelische Kirche ihre Jugendzentren aus Einsparungsgründen geschlossen hat, spüren wir deutlich. Es gibt 14 städtische Jugendzentren und vier in freier Trägerschaft. Das ist zu wenig. Die Anforderungen an die Jugendsozialarbeit sind riesengroß. Das passt nicht mit Unterbesetzungen zusammen. Auch unser Jugendzentrum ist seit Jahren unterbesetzt. Wir benötigten dringend eine dritte Vollzeitstelle. Wir sind in weitem Umkreis das einzige Jugendzentrum, die nächsten sind erst in Oberzwehren und Rothenditmold.

Arzet: Wir lieben unseren Job, aber wir brauchen dringen Unterstützung.