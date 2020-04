Corona in Hessen: Diese Klassen sollen zuerst an die Schulen zurückkehren

Coronavirus in Hessen: Die Ministerpräsidenten diskutieren über die Lockerung der Corona-Maßnahmen.

Wegen des Coronavirus wurden in Hessen strenge Kontaktregeln vereinbart

wurden in strenge Kontaktregeln vereinbart Nun wird die Lockerung der Regeln diskutiert

der Regeln diskutiert Auch die Schulen sollen schrittweise wieder geöffnet werden

Wiesbaden – Um die Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen, findet an den Schulen in Hessen seit Mitte März 2020 kein Unterricht statt. Nun werden immer mehr Stimmen laut, die die Lockerung der Corona-Regeln und die Wiedereröffnung der Schulen fordern.

Corona in Hessen: Lockerung - Treffen zur Wiedereröffnung der Schulen

Die Ministerpräsidenten der Länder und Kanzlerin Angela Merkel wollen nun über eine Lockerung derCorona-Maßnahmen diskutieren. Unter anderem soll am Mittwoch (15.04.2020) auch über einen möglichen Schulstart nach den Osterferien beraten werden. Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier sprach sich am Dienstag (14.04.2020) in Gießen für eine stufenweise Wiedereröffnung der Schulen aus. Beginnen sollte man mit den Abschlussjahrgängen.

Schulen öffnen oder nicht, und wenn dann wie? Auch in Deutschland ein mehr als umstrittenes Thema. Ministerpräsidenten von Hessen und NRW gegen Leopoldinavorschlag. Corona-Maßnahmen | https://t.co/6Xz0iMpXTf https://t.co/JspPCPe82L — Thomas Mayer (@TomMayerEuropa) April 15, 2020

Damit widerspricht er der Leopoldina-Studie, die eine Öffnung der Grundschulen bevorzugt. „Nicht nur, weil die vorm Abschluss stehen, sondern weil wir auch glauben, dass bei älteren Schülerinnen und Schülern der notwendige Appell, Abstand zu halten und Hygienevorschriften einzuhalten, wesentlich besser gelingen kann als bei Kindern in der Grundschule“, erläuterte er nach dem Treffen mit Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU).

Corona in Hessen: Neben Öffnung der Schulen - auch andere Lockerungen möglich

„Ich kann mir vorstellen, dass wir morgen durchaus in einem breiten Konsens dazu kommen, dass wir im Einzel- und vielleicht auch im Großhandel eine Öffnung vornehmen“, sagte Bouffier. „Da wird man sich an bestimmten Größen zu orientieren haben.“ Entscheidungen dazu seien bisher noch nicht gefallen.

Bei dem Gespräch der Ministerpräsidenten am Mittwoch (15.04.2020) soll auch diese Lockerung weiter diskutiert werden. Ob die Bundesländer eine gemeinsame Lösung finden oder nur gemeinsame Eckpunkte beschließen, die jedes Bundesland individuell umsetzt, ist fraglich.

Von Luisa Ebbrecht (mit dpa)

Das Coronavirus breitet sich in Hessen weiter aus. Alle Neuigkeiten zum Thema sind im News-Ticker zu finden.

Derzeit gelten wegen der Corona-Pandemie diverse Verhaltens- und Kontaktregeln. Zwischen den verschiedenen Bundesländern gibt es dabei teils große Unterschiede. Auch in Hessen sind eine Vielzahl von Corona-Regelungen festgelegt, die von den Bürgern einzuhalten sind.