Corona in Kassel: Trägt das Gesundheitsamt Impfungen in den Impfausweis nach? Stadt äußert sich

Die aktuellen Corona-Fallzahlen für Stadt und Landkreis Kassel wurden veröffentlicht. In der Kasseler Innenstadt wird eine weitere Teststelle für Corona-Schnelltests eröffnet.

Das RKI hat die aktuellen Fallzahlen für die Region Kassel bekannt gegeben. In der Innenstadt soll eine weitere Corona-Teststelle eröffnen. Der News-Ticker.

In der Region Kassel haben sich seit Beginn der Pandemie 13.599 (+206) Personen mit Corona infiziert (Stand: 22.04.2021).

haben sich seit Beginn der Pandemie 13.599 (+206) Personen mit infiziert (Stand: 22.04.2021). Die Sieben-Tage-Inzidenzen in Stadt und Kreis steigen.

Corona-News: In der Stadt Kassel gibt es ab Mittwoch (21.04.2021) ein neues Schnelltestzentrum.

+++ 18.27 Uhr: Das Gesundheitsamt trägt keine Corona-Impfungen in den Impfausweis nach, teilt die Stadt Kassel mit. Bei der in den Impfzentren von Stadt und Landkreis Kassel ausgestellten Impfbescheinigungen handele es sich um ein vollwertiges Ersatzdokument für den Nachweis einer Corona-Impfung.

Diese Impfbescheinigung sei auch bei Auslandsreisen und Grenzkontrollen ausreichend. Nachtragungen im Impfausweis seien nicht notwendig. Das Gesundheitsamt Region Kassel bittet darum, von Anfragen zur Nachtragung von Impfungen abzusehen.

Corona in Kassel: RKI meldet die neuen Fallzahlen

Update vom Donnerstag, 22.04.2021, 8.43 Uhr: Die Zahl der insgesamt seit Ausbruch der Corona-Pandemie gemeldeten Fälle liegt in der Stadt Kassel bei 6771 und im Landkreis Kassel bei 6828. Das hat das Gesundheitsamt der Region Kassel dem RKI gemeldet. Das sind im Kreis 102 und in der Stadt 104 infizierte Personen mehr als am Mittwoch (21.04.2021).

In der Stadt und im Kreis Kassel wurden am Donnerstag keine weiteren Todesfälle gemeldet. Insgesamt starben in der Stadt 161 Personen im Zusammenhang mit dem Coronavirus Sars-Cov-2, im Kreis waren es 195.

In den vergangenen sieben Tagen wurden im Kreis Kassel 362 und in der Stadt Kassel 401 Corona-Neuinfektionen an das RKI übermittelt. Die 7-Tage-Inzidenzen sind seit Donnerstag gestiegen: im Kreis von 127,1 auf 152,9 und in der Stadt von 175,6 auf jetzt 198,4.

Corona in Kassel: RKI meldet Fallzahlen für Stadt und Kreis

Gemeldete Fälle insgesamt (Stand: 22.04.2021) Kreis Kassel 6828 (+102), Stadt Kassel 6771 (+104) Todesfälle Kreis Kassel 195 (0), Stadt Kassel 161 (0) Sieben-Tage-Fallzahlen Kreis Kassel 362, Stadt Kassel 401 Sieben-Tage-Inzidenz Kreis Kassel 152,9, Stadt Kassel 198,4 Quelle: rki.de

Die Fallzahlen des RKIs können von denen der einzelnen Bundesländer abweichen. Ein Grund dafür sind die längeren Übertragungswege zwischen RKI und den zuständigen Gesundheitsämtern. Das Covid-19-Dashboard des RKIs kann darüber hinaus im Laufe des Tages angepasst werden.

Corona: Das sind die Fallzahlen für die Region Kassel am Mittwoch (22.04.2021)

Erstmeldung vom Mittwoch, 21.04.2021, 7.34 Uhr: Kassel - Das Robert-Koch-Institut (RKI) hat die aktuellen Fallzahlen für Stadt und Landkreis Kassel bekannt gegeben. Innerhalb von 24 Stunden wurden dem Institut am Mittwoch (21.04.2021) 119 weitere Covid-19-Fälle in der Region Kassel gemeldet. Die Zahl der nachgewiesenen Corona-Infektionen liegt damit bei 13.393. Davon wurden im Kreis 6726 (+66) und in der Stadt 6667 (+53) gemeldet.

Zwei weitere Person ist im Kreis Kassel an oder mit einer Corona-Infektion gestorben. Die Gesamtzahl der Todesfälle im Kreis Kassel liegt bei 195 (+2) und in der Stadt bei 161 (0). In den vergangenen sieben Tagen wurden im Kreis 301 und in der Stadt 355 Neuinfektionen gemeldet

Im Landkreis Kassel liegt die Corona-Inzidenz aktuell bei 127,1. In der Stadt Kassel steigt die 7-Tage-Inzidenz auf 175,6. Am Vortag (20.04.2021) lag die Sieben-Tage-Inzidenz im Kreis bei 126,7 und in der Stadt bei 172,7.

Corona in Kassel: Angebot für Schnelltests wird erweitert

An zahlreichen Standorten im Kasseler Stadtgebiet können sich die Menschen mindestens einmal die Woche kostenlos mit Schnelltests auf das Coronavirus testen lassen. Das Klinikum Kassel hat seine Testangebote in Kassel jetzt erweitert.

Im City-Point Kassel wird am Mittwoch (21.04.2021) direkt am Eingang Königsplatz ein Schnelltestzentrum eröffnet. In diesem sollen mehrere hundert Personen am Tag einen kostenlosen Corona-Schnelltest bekommen können. (Jennifer Greve und Helena Gries)