Klopapier und Zahnarzt-Sprüche: So wirkt sich Corona auf den Alltag in Kassel aus

Seltenes Bild: So leer kennt man das Restaurant „Avanti“ in der Königs-Galerie nicht. Unser Bild entstand kurz vor der Mittagszeit. Gastronom Michele Luciano sagt, dass derzeit bis zu 50 Prozent weniger Gäste als sonst kommen.

Noch gab es keinen Corona-Fall in Kassel (Hessen). Trotzdem wirkt sich das Virus auf den Alltag der Bewohner aus.

Bisher gibt es vier Corona-Fälle in Nordhessen .

. Die Stadt Kassel ist bisher noch nicht betroffen.

ist bisher noch nicht betroffen. Trotzdem gibt es Auswirkungen auf den Alltag in der nordhessischen Stadt.

In der Stadt Kassel gibt es bisher keinen bestätigten Fall von Corona. Trotzdem verändert das Wissen um das Virus auch hier den Alltag – oder doch nicht? Eindrücke aus Kassel.

Corona in Kassel: Der Corona-Gruß

Pressekonferenz bei der GWG. Geschäftsführer Peter Ley verzichtet darauf, jedem Gast die Hand zu geben. Er benutzt die neue Art der Höflichkeit: Unterarm an Unterarm – der Corona-Gruß, der nichts mit Yoga zu tun hat.

Hamsterkäufe in Kassel wegen Corona: Das Kalauer-Klopapier

Eine Szene aus einem großen Supermarkt. Eine Kundin braucht dringend Klopapier. Die üppige Regalfläche für Toilettenpapier ist allerdings weitgehend leergekauft – bis auf eine einzige Sorte mit aufgedruckten Scherz-Sprüchen auf jedem Blatt. Das entspricht absolut nicht dem Geschmack der Frau, aber notgedrungen hat sie sich dennoch reichlich bevorratet. Und wird jetzt längere Zeit mit Kalauern wie „Noch zwei Mal joggen, dann ist Weihnachten“ mehrmals täglich dazu ermuntert, die Corona-Zeit mit Humor zu nehmen.

Der Zahnarzt-Spruch zu Corona in Kassel

In der Zahnarztpraxis im Vorderen Westen in Kassel: Eine langjährige Patientin geht mit ausgestreckter Hand und einem Lächeln auf ihren Zahnarzt zu. Der winkt ab. „Soll man doch nicht mehr“, sagt er und fügt mit einem Augenzwinkern hinzu: „Stellen Sie sich einfach vor, ich wäre Herr Höcke.“

Corona in Kassel: Der besorgte Gastronom

Ein Besuch bei Michele Luciano, der seit 25 Jahren das Restaurant „Avanti“ in der Königs-Galerie in Kassel betreibt. So leer wie jetzt sei der Laden noch nie gewesen, sagt der Gastronom. „Montagabend waren nur 50 Prozent der Plätze besetzt.“ Derzeit arbeite er noch mit vollem Personal, aber wenn sich die Situation nicht ändere, dann müsse er vielleicht jemanden in den Urlaub schicken, sagt Luciano, der aus Apulien stammt. In seiner süditalienischen alten Heimat seien seine Freunde und Verwandten zum Glück noch nicht am Coronavirus erkrankt.

So wirkt sich Corona auf den Alltag in Kassel aus: Die ideenreiche Händlerin

In der Wilhelmsstraße in Kassel, ein Blick in das Modegeschäft „Stella“. „Für kleine Händler kann es ans Eingemachte gehen“, sagt Geschäftsführerin Gabriele Lanz. Im Moment mache man im Laden 20 bis 30 Prozent weniger Umsatz als sonst um diese Jahreszeit. Die neue Frühjahrs- und Sommerware, die jetzt in den Laden komme, müsse trotzdem bezahlt werden, ebenso wie die Gehälter für die Angestellten. „Hamsterkäufe machen die Kundinnen leider bei uns nicht“, sagt Lanz.

+ Die Fußgängerzone ist leer: Nur wenige Menschen waren gestern Vormittag auf der Oberen Königsstraße unterwegs. Neben der Angst vor dem Coronavirus schreckt aber auch das schlechte Wetter ab, in die Innenstadt zu gehen. © Andreas Fischer

Hinzu komme der Regen in dieser Woche. Das Team von „Stella“ lasse sich aber etwas einfallen, um den Kundinnen etwas zu bieten. Am Freitag und Samstag gebe es ein Event mit dem Label „Mos Mosh“. Dazu werde Erdbeerbowle mit Bio-Rosenblättern gereicht. Die Kundinnen verhielten sich ganz unterschiedlich, sagt Lanz. „Manche fallen uns weiter in den Arm, andere halten Abstand und fassen die Türgriffe nicht mal mehr mit der Hand an.“

Corona in Kassel: Die volle Patisserie

Wie sieht es dort aus, wo es Kaffee und Kuchen und andere schöne Dinge gibt? Torten und Pralinen gehörten nicht zu den Lebensmitteln, die bei Hamsterkäufen besorgt werden, sagt Helene Jordan, Mitarbeiterin der Patisserie Christian Bach am Florentiner Platz. Die Angst vor dem Coronavirus merke man derzeit „kaum“. In der Zeit vor Ostern, in der auch gefastet wird, würde ohnehin weniger Süßes verspeist. Nichtsdestotrotz sei der Laden am Montag „proppevoll“ gewesen. „Ich gebe den Kunden auch noch die Hand und die schrecken nicht davor zurück“, sagt Jordan.

Corona: Der Frühlingsbote am Königsplatz in Kassel

Eine letzte Station in der Innenstadt: Frank Rohde, Chef von Samen Rohde am Königsplatz, versucht derzeit, sich abzugewöhnen, anderen Menschen die Hand zu geben. Immer gelinge das noch nicht. Die Menschen, die in seinen Laden kommen, seien im Umgang vorsichtiger geworden.

Allerdings kämen bislang noch nicht weniger Kunden, um Samen und Blumenzwiebeln zu kaufen. „Bei uns wirkt sich das Wetter mehr auf den Umsatz aus als die Konjunktur oder Corona“, sagt Rohde.

Corona: Die Kasseler Tafel

Ein Anruf bei der Kasseler Tafel. Wie ist die Situation dort? Die Hamsterkäufe hätten zu einem Rückgang der Lebensmittelspenden geführt, berichtet Vorsitzender Hans-Joachim Noll. In den vergangenen 14 Tagen habe man deutlich weniger Ware von Supermärkten bekommen. „Wir hatten deutlich weniger für unsere Kunden, das hat uns leidgetan“, sagt Noll, er weist aber zugleich darauf hin, dass die Tafel ja kein Vollversorger sei. Er hofft, dass das Spendenaufkommen bald wieder steigt. „Auch die Geschäfte stellen sich auf die Situation ein und werden anders disponieren“, vermutet Noll.

Corona wirkt sich auf Alltag in Kassel aus: Die vorsichtige Verkäuferin

Beim Bezahlen im Supermarkt fällt die Kassiererin auf, die neben der Kasse Desinfektionsspray stehen hat. Die Vorsicht wird hier sichtbar.

Ist es Corona oder nur die Grippe? Der gewissenhafte Hausarzt

Ist es nur eine normale Erkältung oder muss man bei Fieber und Ohrenschmerzen den Hausarzt aufsuchen? Mit dieser Frage ist man einer von ganz, ganz vielen Patienten, die im Moment verunsichert sind. Umso größer ist die positive Überraschung, als abends um 20.30 Uhr dann doch noch das Telefon klingelt und der Hausarzt – wie am Vormittag angekündigt – dran ist. Früher sei es leider nicht gegangen, sagt der und bekommt dafür vollstes Verständnis. Nein, es sei nicht nötig, in die Praxis zu kommen. Er werde eine Krankschreibung für eine Woche ausstellen, sagt er noch und verabschiedet sich dann.

Corona-Angst in Kassel: Das gefüllte Wartezimmer

In der Gemeinschaftspraxis von Dr. Sabine Frohnes und Julia Reich ist viel los. „Im Winter ist es immer voll“, sagt Frohnes. Allerdings gebe es Nachfragen besorgter Patienten wegen desCoronavirus. Einige Patienten kämen ohne Absage nicht zu geplanten Terminen. Vielleicht auch wegen der Angst vor Corona. Ein Ärgernis sei das auf jeden Fall, da die Termine nicht nachbesetzt werden können.

Die volle Mensa der Uni Kassel

In einigen Mensen der Kasseler Hochschule wurden bereits Desinfektionsmittelspender für die Gäste aufgestellt. Weitere sollen nach Auskunft des Studierendenwerks Kassel noch folgen. Während am Uni-Standort Wilhelmshöher Allee (Ing-Schule) in den vergangenen Tagen weniger los zu sein schien als üblich, ist es in der Zentralmensa so voll, wie man es in der vorlesungsfreien Zeit erwarten kann. Das Studentenwerk hat jedenfalls noch keinen signifikanten Rückgang an Gästen wahrgenommen.

Happy End trotz Corona?

Zum Schluss noch eine Klopapieranekdote. Ein Besuch in einem Discounter, Bad Wilhelmshöhe, Montagabend. Ein Blick in das Regal mit dem Toilettenpapier: Eine Sorte hat den schönen Namen „Happy End“, und das Problem ist aber, dass es derzeit kein „Happy End“ gibt. Die Hoffnung ist, dass es irgendwann wiederkommt.

Von Ulrike Pflüger-Scherb, Florian Hagemann, Axel Schwarz, Katja Rudolph, Thomas Siemon und Daniel Seeger

In Nordhessen gibt es derzeit vier bestätigte Corona-Fälle. Große Veranstaltungen wie die Technorama in Kassel wurden abgesagt.

Auch Schulen in Hessen sind von Corona-Verdachtsfällen betroffen. Es wird die fehlende Hygiene auf den Schultoiletten kritisiert.

Auch die Spiele der Kassel Huskies in der DEL2 wurden wegen Corona abgesagt, berichtet hna.de*.

*hna.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks