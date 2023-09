Neuer Corona-Impfstoff gegen aktuelle Variante ab Mitte September

Deutlich mehr Corona-Neuinfektionen in Kassel – neue Impfung kommt

Von: Anna-Laura Weyh

Seit sieben Wochen meldet das Robert-Koch-Institut (RKI) steigende Corona-Zahlen. Auch in Kassel nehmen die Infektionen wieder zu.

Kassel – Insgesamt seien die Inzidenzwerte aber noch sehr niedrig, heißt es im aktuellen Wochenbericht. Auch das Gesundheitsamt Region Kassel beobachtet eine deutliche Zunahme der gemeldeten Fälle.

Hohe Dunkelziffer bei Corona-Neuinfektionen in Kassel

Während Anfang August noch durchschnittlich fünf Fälle pro Woche gemeldet wurden, verzeichnet die Stadt Kassel in der aktuellen Kalenderwoche etwa 40 Fälle. Durch den Wegfall der Testpflicht seien die gemeldeten Infektionen allerdings nicht mehr aussagekräftig. Expertinnen und Experten gehen deshalb von einer hohen Dunkelziffer aus.

Der neue Impfstoff gegen Corona soll etwa Mitte September in die Apotheken geliefert werden. © Lino Mirgeler/dpa/ Christoph Steinbach

„Wie viele unserer Patientinnen und Patienten Corona haben, lässt sich schwer sagen“, sagt auch Dr. Uwe Popert, Allgemeinmediziner in Kassel. In den Praxen werde kaum noch getestet, weil die Leistung nicht mehr abzurechnen sei. „Ich versuche, Tests zu Hause anzuregen“, sagt der stellvertretende Sprecher des Hausärzteverbands Kassel.

Popert schätzt, dass jeder Dritte, der aktuell erkältet ist und Fieber hat, mit Corona infiziert ist. „Momentan handelt es sich um einen harmlosen Erreger. Aber das kann sich immer wieder ändern“, sagt er.



Keine Corona-Regeln mehr Verpflichtende Corona-Regeln gibt es seit dem 8. April in Deutschland nicht mehr. Das Bundesgesundheitsministerium bittet dennoch darum, sich umsichtig zu verhalten. Etwa bei Vorliegen einer akuten Atemwegserkrankung oder bei dem Kontakt zu vulnerablen Gruppen sei es sinnvoll, freiwillig eine Atemschutzmaske zu tragen und einen Corona-Selbsttest zu machen. Personen mit einem positiven Testergebnis sollten möglichst zu Hause bleiben und Kontakte vermeiden.

Die Hospitalisierungsrate ist gering, in den Krankenhäusern in Kassel spielt Corona kaum eine Rolle. Aktuell gibt es nur wenige Patientinnen und Patienten mit Covid-19 im Klinikum Kassel. „Bei den meisten ist Corona nur eine Nebendiagnose“, sagt Pressesprecherin Sabine Nixdorf. Intensivpflichtig sei davon niemand.



Neuer Corona-Impfstoff gegen aktuelle Variante ab Mitte September

Vermutlich Mitte September soll es noch einmal einen neuen Corona-Impfstoff geben. Dieser soll auch besser vor der aktuell kursierenden Variante schützen. Dennis Witt, Inhaber der Palmen-Apotheke Brückenhof in Kassel, sagt: „Der Impfstoff soll in etwa ein bis zwei Wochen in die Apotheken kommen. Wir warten darauf.“ Die ersten Arztpraxen in Kassel haben den Impfstoff bereits vorbestellt, sagt er: „Die Nachfrage ist also da.“



Die Ständige Impfkommission (Stiko) empfiehlt Auffrischimpfungen mittlerweile nur bestimmten Gruppen. Im Herbst sollen sich Menschen ab 60, Menschen mit Vorerkrankungen, Pflege- und Gesundheitspersonal sowie Angehörige vulnerabler Gruppen in einer Hausarztpraxis impfen lassen.

Mindestens zwölf Monate sollen seit der letzten Impfung oder Infektion vergangen sein. Die Impfung könne auch zusammen mit der Grippe-Impfung verabreicht werden.

Corona-Impfung in Hessen womöglich selbst zahlen

Die Corona-Variante EG.5 („Eris“) ist aktuell besonders verbreitet. Neben ihr gibt es aber noch zwei weitere, die die Weltgesundheitsorganisation beobachtet.

Daran angepasst soll bald ein neuer Impfstoff auf den Markt kommen. Die Apotheken erwarten die erste Lieferung etwa Mitte September. Dr. Uwe Popert, Allgemeinmediziner aus Kassel, sagt: „Wir erwarten einen geringeren Ansturm auf die Impfung als in den vergangenen Jahren.“ Der stellvertretende Sprecher des Hausärzteverbands Kassel rät vor allem Menschen über 80 und Menschen mit Immunschwäche zum weiteren Booster.

Wichtig zu wissen für die Personen, die sich nun bald erneut gegen Corona impfen lassen wollen: Noch immer gibt es keine Einigung über die Finanzierung der Impfleistung zwischen den gesetzlichen Krankenkassen und der Kassenärztlichen Vereinigungen Hessen (KVH).

„Wer sich also impfen lassen möchte, muss das vorab mit seiner Krankenkasse klären oder privat abrechnen“, sagt KVH-Sprecher Karl Roth über die Corona-Impfung. Die genaue Kostenhöhe variiere: Vor Auslaufen der Impfverordnung wurde eine Impfung aber mit 28 Euro honoriert. In diesem Bereich liege wohl auch die Selbstzahlleistung. (Anna-Laura Weyh)

