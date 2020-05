Corona und ÖPNV – Ihre Meinung ist gefragt!

Jetzt mitmachen und gewinnen!

Die Corona-Pandemie hat das Leben in Deutschland in bislang nicht gekanntem Maß verändert, auch in der täglichen Mobilität.

NVV und KVG möchten dies in zukünftige Planungen einbeziehen.

Ihre Unterstützung ist gefragt, um auch in Zukunft ein attraktives und kundenorientiertes Bahn- und Busangebot in Nordhessen anzubieten.

Wir interessieren uns, wie Ihre Mobilität in Zeiten von Corona aussieht und welche Auswirkungen das Virus auf die Nutzung in Zukunft hat.

Auch wenn Sie aktuell nicht mit Bus und Bahn unterwegs sind, nehmen Sie sich einige Minuten Zeit um unseren Online-Fragebogen auszufüllen. Die Befragung wird anonym ausgewertet.

Als Dankeschön verlosen wir unter allen Teilnehmern: • • 3 Apple iPad im Wert von je 380 € 5 Galeria Einkaufsgutscheine im Wert von je 100 €

Hier geht es zur Befragung www.nvv.de/umfrage

Wir danken im Voraus für Ihre Mitwirkung.