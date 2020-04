Radtour an Ostern trotz Corona: Am besten abgelegene Strecken erkunden

Das Wetter an Ostern ist perfekt für eine Radtour. Doch wegen Corona herrscht Kontaktverbot. Wir geben Hinweise, wie man sich auf einer Radtour verhalten sollte.

Wir geben Tipps, wie man sic auf einer Radtour verhalte sollte.

Zuhause bleiben: So lautet die Kernbotschaft dieser Tage. Weil frische Luft gut ist und das Wetter ohnehin, wird es über Ostern wieder viele Menschen ins Freie und auch auf ihr Rad ziehen.Wenn sie sich dabei im Umfeld ihres Wohnortes bewegen und Abstand von anderen halten, ist dagegen auch nichts einzuwenden. Wir stellen Hinweise zum Verhalten auf Radtouren vor.

Radtour an Oster trotz Corona: Die Risiken

Radfahren bleibt trotz Corona erlaubt. Experten halten das Radfahren in diesen Zeiten sogar für besonders empfehlenswert, weil die Menschen dabei automatisch Abstand halten, was die Tröpfcheninfektion minimiert. Zudem fassen Radfahrer weniger Oberflächen an – anders etwa als Menschen, die mit Bus und Bahn unterwegs sind. Nur die Ampeltaster sind ein Problem.

Trotz Corona: Radtour an Oster - Tipps für die Tourplanung

Obwohl Radfahren nicht verboten ist, sollten einige Verhaltensregeln beachtet werden. Dies beginnt bei der Planung der Route. Der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC) empfiehlt, touristische Routen möglichst zu meiden.

„Man sollte nicht unbedingt die Radwege an der Fulda entlang oder durch die Aue wählen, wo sich viele Menschen aufhalten“, sagt Robert Wöhler, Vorsitzender des ADFC Kassel. Stattdessen sollten Radfahrer eher auf weniger bekannte Routen ausweichen.

Radtour trotz Corona an Ostern: Abstand ist einzuhalten

Außerhalb des unmittelbaren Stadtgebietes seien die Radwege zudem oft breiter, und es sei leichter möglich, bei Begegnungen den Sicherheitsabstand von 1,50 Meter auch einzuhalten. Auf innerstädtischen Radwegen – die oft genug kombinierte Rad- und Fußwege seien – sei dies oft nur schwer realisierbar. „Radfahrer sollten vielleicht einfach mal den Nordkreis erkunden“, schlägt Wöhler vor. Da gebe es genug Platz.

Wer nicht auf die professionelle Routenplanung verzichten will, kann dafür die Internetseite www.radroutenplaner.hessen.de nutzen. Dort ist es möglich, sich seine individuelle Tour (durch Eingabe von Start- und Zielpunkt) zu erstellen.

Die Mitfahrer bei der Radtour an Ostern trotz Corona

Wegen der Corona-Beschränkungen dürfen Radtouren nur mit der Kernfamilie (häusliche Gemeinschaft) unternommen werden. Auch ist es erlaubt, wenn zwei befreundete Personen – aber nicht mehr – gemeinsam draußen unterwegs sind. Gegen eine Radtour ganz alleine ist natürlich ohnehin nichts einzuwenden.

Von Bastian Ludwig

