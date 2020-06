Corona in Kassel: Neue Lockerungen - Das ändert sich jetzt in der Region

Corona in Kassel: In Hessen werden zahlreiche Corona-Beschränkungen aufgehoben. Für Grundschulen, Kitas und Schwimmbäder gibt es neue Regelungen.

Das Land Hessen hat während der Corona-Krise neue Regelungen vorgelegt, diese gelten auch in Kassel .

neue Regelungen vorgelegt, diese gelten auch in . Grundschulen und Kitas nehmen wieder den Normalbetrieb auf.

Auch Schwimmbäder sollen trotz Corona bald öffnen.

Kassel - Von den Schulen bis zum Amateursport: Hessen hat in der Corona-Pandemie neue Regelungen vorgelegt. In vielen Fällen werden die bisher sehr strengen Beschränkungen gelockert.

Alle neuen Bestimmungen gelten nach Angaben der Landesregierung bis zum 16.08.2020. Hier ein Überblick über die Änderungen.

Corona in Kassel: Diese Änderungen betreffen Schulen

In den zwei Wochen bis zum Beginn der Sommerferien (06.07.2020) soll der Unterricht an den Grundschulen auch in Kassel wieder aufgenommen werden, so wie er vor Beginn der Corona-Pandemie stattgefunden hatte. Das heißt, alle Kinder werden wieder gemeinsam in ihrer Klasse unterrichtet und nicht mehr wechselweise in Gruppen.

Das Abstandsgebot gilt dort dann nicht mehr. Kultusminister Alexander Lorz (CDU) sagte aber, die Schulbesuchspflicht werde während dieser Zeit aufgehoben. Eltern könnten also entscheiden, ob ihr Kind am Präsenzunterricht für alle teilnehme oder von zu Hause aus den Unterrichtsstoff lerne. An den weiterführenden Schulen ändere sich bis zu den Sommerferien erst einmal nichts, sagte Lorz.

Corona in der Region Kassel: Neuigkeiten für Kitas

Auch die Kindertagesstätten in Hessen, somit auch in Kassel, sollen trotz Corona vom 06.07.2020 an wieder vollständig öffnen und den Regelbetrieb aufnehmen. Darauf haben sich das Land und die kommunalen Spitzenverbände verständigt.

Die Notbetreuung falle zu diesem Zeitpunkt weg, sagte Sozialminister Kai Klose (Grüne). Eltern können also ab diesem Zeitpunkt wieder ganz normal ihre Kinder betreuen lassen, sofern das Personal in den Kitas ausreicht und es das Infektionsgeschehen erlaubt. Allerdings ist es auch möglich, dass der Betreuungsschlüssel - also die vorgeschriebene Zahl von Kindern pro Erzieher - vorübergehend gelockert werden kann.

Corona in und um Kassel: Wiedereröffnung von Schwimmbäder, Saunen und Badeseen

Schwimmbäder, Saunen und Badeseen dürfen vom 15.06.2020 an in Kassel wieder öffnen. Allerdings gelten wegen Corona Hygiene- und Abstandsregeln, so muss etwa ein Abstand von 1,5 Metern zwischen den Badegästen gewährleistet sein.

Auch darf sich - abhängig von der Größe - nur eine bestimmte Zahl von Menschen gleichzeitig auf Liegewiesen oder in Schwimmbecken aufhalten. Mitglieder von Schwimmvereinen in Hessen durften bereits seit dem 01.06.2020 wieder ins Wasser, auch Schwimmkurse waren seitdem wieder möglich.

Corona in Kassel: Stadt gibt positives Signal

Die Stadt Kassel gibt während der Corona-Krise ein positives Signal: „Wir werden die Bäder wieder öffnen“, sagte Stadtsprecher Michael Schwab auf Anfrage. Ob der 15.06.2020 als Wiederöffnungstag gehalten werden könne, stehe aber noch nicht fest. Über Detailfragen werde die Stadt noch informieren.

Man benötige etwa zwei Wochen Vorlauf, um die Freibäder öffnen zu können, so Ingo Pijanka, Sprecher der Städtischen Werke in Kassel, die die Bäder betreiben. Das alte Wasser müsse abgelassen und die Becken gereinigt werden. Anschließend müsse das neue Wasser mikrobiologisch untersucht werden. Diese Arbeiten habe man im Vorfeld aus Kostengründen nicht erledigen können.

Corona in Kassel: Neue Lockerungen in der Region

Bereits von diesem Donnerstag (11.06.2020) an dürfen sich nun trotz Corona bis zu zehn Menschen in der Öffentlichkeit treffen, auch in Kassel. Bislang war dies nur Menschen aus zwei verschiedenen Haushalten erlaubt. Neu ist außerdem, dass bei Gottesdiensten, Bestattungen und Trauerfeiern die Kontaktdaten der Teilnehmer erfasst werden müssen.

Auch in Gebäuden von Bahnhöfen und Flughäfen in Hessen muss nun eine sogenannte Alltagsmaske - eine Abdeckung für Mund und Nase - getragen werden. Im öffentlichen Nahverkehr galt bislang schon eine Maskenpflicht, ebenso in Geschäften.

Corona in der Region Kassel: Änderungen für den Amateur- und Freizeitsport

In Vereinen war Training drinnen und draußen bisher schon möglich, allerdings nur unter Einhaltung des Abstandsgebotes aufgrund der Corona-Krise. Ab Donnerstag (11.06.2020) darf in Kassel auch wieder mit Kontakt trainiert werden - etwa beim Basketball. Allerdings wird die Gruppe auf zehn Personen beschränkt.

Grundsätzlich wird das Wettkampfverbot aufgehoben. Die Sportverbände sollen nun entscheiden, ob der Wettkampfsport unter den geltenden Kontaktbeschränkungen wieder aufgenommen werden kann - theoretisch möglich ist das etwa in Sportarten wie Basketball, Tischtennis oder Reiten. Umkleidekabinen und Duschen dürften unter denselben Auflagen wie in Schwimmbädern wieder genutzt werden.

Alle weiteren Infos zu Corona in Kassel* gibt es im News-Ticker.

Corona in Kassel*: Im Kampf gegen Corona steht eine neue Methode im Fokus. Diese könnte einen wichtigen Zeitgewinn bringen.

*hna.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerkes.