Coronavirus-Krise: Aldi macht am Sonntag  in Kassel trotzdem nicht auf

Dieser Banner hängt in Heiligenrode an einem Supermarkt - er soll den Mitarbeitern eine Freude machen.

Aufgrund der Coronavirus-Gefahr dürfen Supermärkte in Kassel jetzt auch Sonntag öffnen. Aldi und Co. bleiben aber geschlossen.

Aufgrund der Coronavirus-Gefahr wurde die Sonntagsruhe gelockert

wurde die Sonntagsruhe gelockert Rewe, Edeka, Aldi und Lidl wollen Sonntags aber trotzdem nicht ihre Läden öffnen

wollen Sonntags aber trotzdem nicht ihre Läden öffnen Grund: Die Warenversorgung sei in Deutschland gesichert

Während für die Grundversorgung nicht notwendige Geschäfte geschlossen werden, können Supermärkte, Drogerien und Apotheken ab sofort deutlich länger geöffnet haben – auch sonntags.

Die großen Ketten wie Aldi, Rewe, Lidl und Edeka teilten allerdings einstimmig mit, dass die Läden regulär geöffnet hätten, es aber keine erweiterten Öffnungszeiten geben würde. Unter anderem Aldi und Rewe unterstrichen, dass die Warenversorgung nach wie vor stabil sei.

Coronavirus in Kassel: Kein Personal für Sonntag

Schon jetzt seien viele Mitarbeiter an ihren Grenzen. Wenn zusätzlich am Sonntag geöffnet werde, würde diese Situation weiter verschärfen, heißt es von Edeka. In einigen Märkten ist es mittlerweile so, dass die Anzahl der Kunden, die sich zeitgleich im Markt aufhalten, beschränkt worden ist.