Corsa kracht am Weinberg gegen Haltestelle

Kassel. Nach dem Zusammenstoß zweier Pkw auf der Frankfurter Straße (Südstadt) ist am Montagnachmittag einer der Wagen gegen die Absperrung der Straßenbahnhaltestelle „Am Weinberg“ gekracht.

Bei dem Unfall wurden alle drei Fahrzeuginsassen leicht verletzt und in Krankenhäuser gebracht. Zudem waren beide Autos nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. An der Haltestellenabsperrung war ein Geländer mit Glasscheibe beschädigt worden. Der gesamte Sachschaden wird auf rund 8000 Euro geschätzt.

Nach Angaben von Polizeisprecher Matthias Mänz fuhr eine 61-jährige Frau aus Kassel gegen 15 Uhr mit ihrem Opel Corsa die Frankfurter Straße stadteinwärts. Kurz hinter der Kreuzung zur Tischbeinstraße wechselte sie in Höhe der Haltestelle vom rechten auf den linken Fahrstreifen. Dabei übersah sie offenbar den links neben ihr fahrenden VW Polo eines 53-jährigen Kasselers, in dem auch ein 26-jähriger Beifahrer saß. Beide Wagen stießen zusammen, wodurch der Corsa der 61-Jährigen sich drehte und mit der Fahrzeugfront in die Absperrung der Haltestelle in der Fahrbahnmitte krachte. Es kam zu leichten Verkehrsbehinderungen.

