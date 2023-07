CSD in Kassel am 5. August: Ziel ist Zeichen gegen Queerfeindlichkeit

Von: Christina Hein

So bunt wie die Gesellschaft: Im August findet der Christopher Street Day (CSD) auch wieder in Kassel statt. © Pia Malmus

Auch in diesem Jahr wird in Kassel wieder der Christopher Street Day gefeiert. Erneutes Ziel sei es, „ein kämpferisches Zeichen gegen Queerfeindlichkeit, Transphobie und Sexismus zu setzen“, sagt Julien Koch, Sprecher des Kasseler CSD-Orga-Teams.

Kassel – Zur bekannten bunten Parade wird sich am Samstag, 5. August, ab 12 Uhr auf dem Friedrichsplatz getroffen. Vor dem Marsch durch die Stadt gibt es eine Kundgebung und Statements der Community.

Der CSD ist ein Fest-, Gedenk- und Demonstrationstag von Lesben, Schwulen, Bisexuellen, Transgendern und anderen. An diesem Tag wird für die Rechte dieser Gruppen sowie gegen Diskriminierung demonstriert. Die Veranstaltungen organisieren lokale CSD-Gruppen an unterschiedlichen Daten.

„Ob auf der Straße, im Club, in der Schule oder in unserem sozialen und familiären Umfeld: Wir werden mit Diskriminierung und Angst konfrontiert“, so Julien Koch. Deswegen lautet das Motto des CSD in diesem Jahr: „Durch Bildung zu bester Bindung.“

Die politischen Vertreterinnen und Vertreter müssten Verantwortung für die fehlende und fehlerhafte, queer-politische Bildung übernehmen. Dafür sei die Förderung von unabhängigen, queeren Projekten notwendig. „Wir brauchen Beratungsangebote, wie zum Beispiel ‘Träumchen’, queere Kultur und eine schulische Bildung, die wirklich aufklärt.“

Der CSD fordert von der Politik, dass sie

die Aufklärung an Schulen durch Initiativen wie „Schlau“ fördert und den Sexismus und die Queer-Feindlichkeit in bisherigem Sexualkundeunterricht offenlegt und skandalisiert,

queere Sichtbarkeit sowie einen sicheren und offenen Umgang in Schulen priorisiert, sodass sich niemand verstecken muss oder diskriminiert wird,

Unterstützung für queere Jugendtreffs gewährleistet,

(Cyber-)Mobbing und Diskriminierungen entgegentritt und Aufklärung sowie Schutz für Betroffenen gewährleistet.

Julien Koch, CSD-Orga-Team © Hein, Christina

„Unsere Community erfährt seit Jahrhunderten Diskriminierung, und Gewalt, das ist noch heutzutage Alltag“, so Koch. „Deswegen ist es essenziell, Schutzräume zu schaffen, in denen wir uns sicher fühlen können.“ Es scheitere dabei nicht nur an der Finanzierung, sondern auch an fehlenden Angeboten in Stadt und Land. Safespaces sollten nicht in isolierten Orten eingerichtet sein, sondern müssten in allen Bereichen, wie Arbeit, Schule, Hobbies die Regel sein.

Julien Koch: „Wir fordern ein Abschiebestopp vor allem in Länder, in denen Menschenrechtsverletzungen sowie queerfeindliche Gesetze Lebensrealität sind. Dort stünden Betroffene vor einer ernsthaften Bedrohung. „Wie kann man Menschen in Länder mit LGBTQ+feindlichen Regierungen abschieben, um sie wie auf dem Silbertablett tödlichen, diktatorischen Regimen auszuliefern?“

Zudem fordert der CSD „transfeindliche Gesetze, wie das Transsexuellen Gesetz“, abzuschaffen und durch ein Selbstbestimmungsgesetz zu ersetzen.

„Alle haben das Recht auf ein selbstbestimmtes und würdevolles Leben. Um dies zu erreichen, müssen wir am 5. August alle gemeinsam auf die Straße gehen und für unsere Zukunft kämpfen.“