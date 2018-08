Daimler investiert in Kassel 160 Millionen Euro und schafft neue Jobs

Neue Fertigungslinie für Hinterachsgetriebe

+ © Archivfoto: Lothar Koch/nh Montage einer Lkw-Hinterachse: Unser Archivfoto zeigt Mathias Hinz bei seiner Arbeit . © Archivfoto: Lothar Koch/nh

Kassel. Das Mercedes-Benz-Achsenwerk in Kassel investiert in den kommenden beiden Jahren rund 160 Millionen Euro in den Standort und damit deutlich mehr als in der Vergangenheit.