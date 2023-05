Er mischt „Berlin – Tag & Nacht“ auf: Ist Daniel Kunz aus Kassel auch hinter der Kamera ein Bad Boy?

Von: Denise Dörries

Teilen

Er spielt den Jonas in der RTL II-Serie „Berlin – Tag & Nacht“ und sorgt mit seiner Rolle für Trubel vor der Kamera: Daniel Kunz aus Kassel ist für die Schauspielerei nach Berlin gezogen.

Kassel – Manch einer hat ihn vielleicht schon im Fernsehen entdeckt: Der Kasseler Daniel Kunz spielt in der Reality-Soap „Berlin – Tag & Nacht“ bei RTL II mit. Jonas heißt seine Rolle, mit der er für viel Trubel im Berliner Kiez sorgt. Der Schauspieler ist in Kassel aufgewachsen und hat bis zu seinem Umzug im vergangenen August hier gelebt.

„Ich bin noch regelmäßig in der Heimat, so alle drei bis vier Wochen, meine ganze Familie wohnt in Kassel“, sagt der 22-Jährige. Der Schauspieler denkt gerne an seine Kindheit und Jugend in der nordhessischen Großstadt zurück. In Harleshausen ist er aufgewachsen. Mit seinen Eltern zog er später nach Vellmar. Sein Abitur machte der gebürtige Kasseler an der Georg-Christoph-Lichtenberg-Schule, daher verbrachte er auch die meiste Zeit seiner Jugend in Kassel. „Der schönste Ort in Kassel ist für mich die Orangerie, allgemein die Aue an sich, vor allem im Sommer“, betont der Schauspieler.

RTL2-Serie „Berlin – Tag & Nacht“: Mit „megaspontaner Aktion“ zur Rolle

Sein Berufsweg zog ihn anfangs in eine ganz andere Richtung als die Schauspielerei. Während des Abiturs fing er an, im Restaurant Timberjacks zu arbeiten. Dies führte er auch während des Studiums fort: „Ich habe als Kellner angefangen und mich hochgearbeitet zum Schichtleiter und letztendlich zum Betriebsleiter.“ Nach dem Abi hat er ein BWL-Studium mit Schwerpunkt Tourismus begonnen. Das führt er neben der Schauspielerei weiter – von Berlin aus an einer Fernuniversität.

Heimatverbunden: Der Kasseler Daniel Kunz ist für die Schauspielerei nach Berlin gezogen, dennoch kommt er noch oft in die Heimat zu Besuch. Auf dem Foto hat er Schauspiel-Kollegin und Freundin Laura Hink Kassel von oben gezeigt. © Privat/ Daniel Kunz

Zu seiner Rolle in der Reality-Serie „Berlin - Tag & Nacht“ kam er vielmehr aus Zufall. „Das war eine megaspontane Aktion, irgendwann habe ich mir bei Filmpool mal eine Sedcard erstellt“, erzählt der gebürtige Nordhesse. Er selbst hat sich nie auf Rollen beworben. Die Anfrage für seine Rolle Jonas in der RTL-II-Serie kam im vergangenen Sommer – ein Anruf mit der Frage, ob er Lust hätte. „Das ging ruck zuck. Nach dem Casting bin ich drei Wochen später nach Berlin gezogen.“

Schauspieler Daniel Kunz fühlt sich in Berlin mega wohl

In der Landeshauptstadt hat er ein neues Zuhause gefunden. „Ich fühl mich hier megawohl, hab mir einen Freundeskreis aufgebaut und eine megatolle Freundin gefunden“, schwärmt der 22-Jährige. Vor allem die Mentalität der Menschen, die Offenheit, Vielfalt und Toleranz der Stadt, schätzt er an seinem neuen Wohnort.

Die Schauspielerei war schon lange sein Traumjob: „Als Kind war das auf jeden Fall mein Wunsch, aber so was scheint immer so unerreichbar und genau deswegen wollte ich, als die Anfrage kam, die Chance nutzen.“ Mit der Rolle des Jonas wurde er direkt vor eine Hürde gestellt, denn Jonas hat eine komplett andere Art als sein Darsteller.

Bad Boy-Image bei „Berlin – Tag & Nacht“

Seine Rolle mischt den Berliner Kiez als Rebell auf, damit kann sich der Schauspieler nicht identifizieren: „Ich habe mit meiner Rolle nicht so viel gemeinsam, dieses Bad-Boy- und Knasti-Mäßige, das sind wirklich Welten zwischen Jonas und Daniel.“ Jonas spricht Dinge gerade heraus aus, diese Eigenschaft ist dem Schauspieler nicht unbekannt. „Ich kann auch sagen, was mich stört, aber ich weiß besser als Jonas, wo meine Grenzen sind.“

Für sein Leben hat Daniel Kunz ein prägendes Motto: Wer aufhört, besser werden zu wollen, hört auf, gut zu sein. Für ihn bedeutet das vor allem eines: „Ich gebe wirklich immer alles und möchte immer besser werden, ansonsten finde ich, erreicht man nichts im Leben.“ Auch am Set versuche er immer, an sich zu arbeiten, um sich stetig verbessern zu können.

Die Geschichten rund um Jonas und den anderen Darstellern kann Montag bis Freitag, ab 19.05 Uhr auf RTL II verfolgt werden und zu jeder Zeit im Stream auf RTL Plus. (Denise Dörries)

In der Doku-Soap „Mein Lokal, Dein Lokal – Der Profi kommt“ ging es kürzlich um Lokale aus Kassel und Wolfhagen.