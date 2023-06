Das Altstadtfest wird am Wochenende in Kassel gefeiert

Aufbau läuft auf Hochtouren

+ © Foto: Andreas Fischer Altstadtfest in Kassel (Archivfoto) © Foto: Andreas Fischer

Vier Jahre ist das letzte Altstadtfest in Kassel her. Von Freitag bis Sonntag ist es in den Gassen und Plätze des ehemaligen Altstadtquartiers wieder soweit.

Kassel – „Wir hoffen, dass die tolle Stimmung, die positive Energie und die Lebensfreude des Stadtsommers mit den Konzerten von Sarah Connor und Sting überschwappen“, sagt Andreas Bilo, Geschäftsführer von Kassel Marketing, als er gestern Mittag auf der Wiese vor dem Regierungspräsidium steht. Dort wird gerade die große HNA-Schlossbühne für das Altstadtfest aufgebaut.

Zwölf mal zehn Meter groß ist die Spielfläche der Bühne. Andreas Bilo hat maßgeblich bei der Auswahl der Bands, die hier von Freitag bis Sonntag auftreten, mitgewirkt. „Es handelt sich um die besten Cover- und Tributebands, die man bundesweit buchen kann“, sagt Heiko Breidenbach. Er ist von Kassel Marketing als Produktionsleiter für das Fest engagiert worden.

Hier folgt eine Auswahl aus dem abwechslungsreichen Programm, an dem zahlreiche Vereine und Kultureinrichtungen beteiligt sind.

+ Plan mit den Standorten des Altstadtfestes in Kassel 2023 © HNA

Die Schlossplatzbühne

Die HNA-Schlossplatzbühne vor dem Regierungspräsidium ist mit „Beiträgen des Heeresmusikkorps, ausgewählter Vereine und Institutionen sowie einer Vielzahl hochkarätiger Coverbands sowie Show- und Partybands das musikalische Zentrum des Altstadtfestes“, so Andreas Bilo.

Nach der feierlichen Eröffnung am Freitag um 16 Uhr mit dem Heeresmusikkorps sorgen hier bis Sonntag Bands und DJs für beste Stimmung. Die Coverbands „Still Collins“ (Freitag, 18 Uhr), „Shiver - A thrilling Coldplay Party“ (Samstag, 19 Uhr) oder „Bounce“ (Sonntag, 19.15 Uhr) präsentieren im authentischen Sound Hits von Weltstars. Die Party- und Showband „New City Beats“ will am Freitag ab 20.30 Uhr für eine volle Wiese sorgen. „New City Beats“ ist ein Pool aus internationalen DJs, VJs, Musikern & Vocal Acts, die weltweit in der Club- und Eventbranche unterwegs sind.

+ Nach vier Jahren Pause freuen sie sich jetzt besonders auf das Altstadtfest: Produktionsleiter Heiko Breidenbach (links) und Andreas Bilo, Geschäftsführer Kassel Marketing, stehen vor der HNA-Schlossplatzbühne vor dem Regierungspräsidium. © Dieter Schachtschneider

Weitere Leckerbissen auf dieser Bühne sind wohl die Auftritte der Unibigband Kassel (Samstag, 13.30 Uhr) sowie der Musikschule Kassel (Sonntag, ab 12.30 Uhr).

Die Bigband der Uni interpretiert die Musik der Rockgruppe „Queen“ im Stil der Swing-Ära. Für dieses ungewöhnliche Programm wurde die instrumentale volle Bigband-Besetzung noch durch einen vierstimmigen Chor erweitert.

Seit einem Jahr findet an den Kasseler Grundschulen das städtische Bildungsprogramm „Musik Machen“ der Musikschule Kassel statt. Über 600 Kinder der zweiten Klassen musizieren kostenfrei einmal wöchentlich vor Ort in den Grundschulen unter Anleitung von Musikschullehrkräften. Beim großen Abschlusskonzert ab 12.30 Uhr werden alle Schulkinder gemeinsam mit einer Live-Band in mehreren Minikonzerten ihre erlernten Musikstücke und Songs dem Publikum präsentieren.

Auf der HNA-Schlossplatzbühne findet zudem am Sonntag, 11 Uhr, ein ökumenischer Familiengottesdienst statt. Veranstaltet wird der Gottesdienst gemeinsam vom Citypastoral Kassel, der Evangelischen Kirchengemeinde Kassel-Mitte und der Pfarrei Sankt Elisabeth.

Die Regionalbühne: Auf der Regionalbühne an der Markthalle ist Musik „made in Kassel“ zu hören. Hier treten zum Beispiel „Die Rotkehlen“ (Freitag, 17.45 Uhr), „Sixpash“ (Freitag, 22 Uhr), „Casselfornia Rollers (Samstag, 13.30 Uhr) oder Dark Vatter (Samstag, 19.45 Uhr) auf.

Das komplette Programm zum Altstadtfest finden Sie unter kasseler-altstadtfest.de (use)

Mit Bus und Bahn zum Feiern in die Altstadt

Während des Altstadtfests, das am Wochenende in Kassel gefeiert wird, sind die Veranstaltungsflächen vom 23. bis 26. Juni für den Verkehr gesperrt.



Die Veranstaltungsflächen befinden sich sowohl zwischen Kurt-Schumacher-Straße, Steinweg, Entenanger und Oberste Gasse und im Bereich des Skaterplatzes am Dock 4 sowie auf dem Gelände vor dem Regierungspräsidium. Dort befindet sich auch wieder die Hauptbühne.



+ Straßensperrungen zum Altstadtfest Kassel 2023 © HNA

Um einen sicheren Ablauf des Festes sicherzustellen, wird es – außer mit gesondert erteilten Berechtigungen - während dieser drei Tage nicht möglich sein, das Veranstaltungsgelände mit Fahrzeugen zu befahren. Für die Bewohner sei mit Ausweichparkplätzen eine Lösung gefunden, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt.



Sperrungen: Auch der Steinweg muss von Freitag, 16 Uhr, bis Montagmorgen, 5 Uhr, zwischen Tränkepforte und Du-Ry-Straße gesperrt werden. Dies werde erhebliche Auswirkungen auf den Verkehr haben. Aber durch die getrennten Veranstaltungsorte ist mit einer Vielzahl von querenden und Besuchern zu rechnen und die Sicherheit gehe hier vor.

Auch der Mitarbeiterparkplatz am Regierungspräsidium ist gesperrt. Gesonderte Parkplätze für Behinderte, Taxen und Motorräder werden in der Obersten Gasse zwischen Steinweg und Entenanger eingerichtet.



Umleitungen: Um das Festgelände zu umfahren, kann der Innenstadtring genutzt werden. Eine Umleitung vom Altmarkt bis Rathaus über Kurt-Schumacher-Straße, Lutherplatz, Rudolf-Schwander-Straße, Ständeplatz, Fünffensterstraße bzw. umgekehrt wird eingerichtet und ausgeschildert. Der Auedamm bleibt befahrbar und auch die Zufahrt in die beziehungsweise aus der Du-Ry-Straße ist möglich. Hinweise auf die Sperrung werden an den potenziellen Zufahrtsstraßen aufgestellt, um alternative Fahrtrouten zu ermöglichen.

Mit ÖPNV oder Rad: Aufgrund der geringeren Anzahl von zur Verfügung stehenden Parkplätzen in der Innenstadt wird Besuchern empfohlen, öffentliche Verkehrsmittel zu benutzen oder mit dem Fahrrad zu kommen. Der ÖPNV werde nur bei der Linie 16, der sogenannten „Bäderlinie“, beeinträchtigt.

Während der Sperrung des Steinwegs können die Haltestellen Altmarkt und Stern nicht angefahren werden. Der Bus fährt ab der Mauerstraße über den Scheidemannplatz, Ständeplatz, Fünffensterstraße, Du-Ry-Straße, Auedamm bis zum Auestadion und zurück. Die meisten anderen KVG-Linien fahren während des Altstadtfestes eine Stunde länger.