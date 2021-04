Bundesnotbremse: Das gilt ab Samstag in Kassel

Nur noch Notbetreuung in Schulen und Kitas

Nun ist es so weit: Die verschärften Corona-Regeln gelten in Stadt und Kreis Kassel – und damit unter anderem Ausgangssperren von 22 bis 5 Uhr.

Kassel – Allein zu spazieren oder zu laufen ist bis 24 Uhr erlaubt. Neu ist auch, dass sich ein Haushalt daheim oder draußen nur noch mit einer weiteren Person treffen darf, Kinder bis 14 Jahre nicht mitgezählt. Zuhause galt bisher lediglich eine Empfehlung.

In Kassel müssen ab Montag (26.4.2021) zudem die Schulen schließen, weil die Inzidenz drei Tage in Folge über 165 lag, im Landkreis ändert sich zunächst nichts. Dasselbe gilt auch für die Kitas: Sie müssen in Kassel wegen der hohen Inzidenz (Wert am Freitag: 204,2) ab Montag schließen, im Kreis (Inzidenz am Freitag: 154,2) bleiben sie geöffnet. Wie auch in den Grundschulen gibt es aber eine Notbetreuung, die für Alleinerziehende, wenn beide Eltern berufstätig sind, wenn es dem Kindeswohl dient und bei Härtefällen gilt. Die Stadt will nun die notwendigen Vorbereitungen treffen, damit die Notbetreuung auch in den Einrichtungen der freien Träger sichergestellt ist. Die Schließungen gelten wie alle Maßnahmen der Bundes-Notbremse zwar prinzipiell ab Samstag (24.4.2021), Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier sagte aber, dass diese auch erst mal umgesetzt werden müssten. Das solle so schnell wie möglich im Laufe der kommenden Woche geschehen.

Die neuen Regeln bringen in Hessen aber nicht nur Beschränkungen, sondern auch Erleichterungen: Laut Ministerpräsident Bouffier darf man wieder mehr shoppen. Click&Meet, also einkaufen nach Terminvereinbarung, ist ab sofort mit negativem Schnelltest bis zu einer Inzidenz von 150 möglich. Für Stadt und Kreis Kassel gilt dies also vorerst nicht, im Schwalm-Eder-Kreis ist Click&Meet dagegen beispielsweise möglich. Zudem sollen ab 6. Mai alle Schüler im Wechselunterricht unterrichtet werden, wenn die Inzidenz unter 165 liegt. Bisher galt dies nur für die Klassen 1 bis 6 und die Abschlussklassen. Erst ab einer Inzidenz von 165 gehen künftig alle Schüler in den Distanzunterricht. Ausnahmen gelten für die Abschlussklassen und Förderschulen.

Als Faustformel, so Bouffier, könne man sich für alle Regeln merken: Sie gelten, wenn eine Stadt oder ein Kreis an drei Tagen über einem kritischen Inzidenz-Wert liegt und werden zurückgenommen, wenn die Inzidenz an fünf Tagen in Folge unter einem Wert liegt.

Impftermine jetzt auch für Gruppe 3 in Hessen Seit Freitag können sich in Hessen alle Impfberechtigten der Gruppe 3 per Telefon (0611 505 92 888) oder per Internet (impfterminservice.hessen.de) für einen Impftermin registrieren. 1,5 Millionen Menschen zählen zu dieser Gruppe, 75.000 meldeten sich bis zum Nachmittag an. Welchen Impfstoff sie bekommen, erfahren sie, wenn sie ihren Termin zugewiesen bekommen. Neben Biontech und Moderna ist auch Astrazeneca in Hessen nun für unter 60-Jährige freigegeben.

Corona Regeln: Das gilt ab 24.4.2021 für Stadt und Kreis Kassel - eine Übersicht

Wann greift die Bundes-Notbremse? Wenn die Ansteckungen binnen sieben Tagen pro 100.000 Einwohner an drei aufeinanderfolgenden Tagen die Schwelle von 100 überschreiten, sollen dort ab dem übernächsten Tag schärfere Maßnahmen gelten. Diese sollen so lange in Kraft bleiben, bis die Sieben-Tage-Inzidenz an fünf aufeinander folgenden Tagen die Schwelle von 100 unterschreitet. Für Stadt und Kreis Kassel greift diese Regel ab Samstag (24.4.2021).

In Hessen werden aktuell die Klassen 1 bis 6 im Wechselmodell unterrichtet, die Älteren lernen zu Hause. Neu in Hessen: Ab 6. Mai werden alle Jahrgänge mit Ausnahme der Abschlussklassen, die im Präsenzunterricht bleiben können, im Wechselmodell unterrichtet. Über einer Inzidenz von 165 werden die Schulen auch nach dem 6.5.2021 geschlossen, alle Schüler haben dann Distanzunterricht. Eine Ausnahme gibt es für die Abschlussklassen und die Förderschulen, die weiterhin im Wechselbetrieb bleiben.

Eine Änderung gibt es bei der Zahl der Kunden, die ein Geschäft gleichzeitig betreten dürfen. Bei einer Fläche bis 800 Quadratmeter ist eine Person je 20 Quadratmeter erlaubt (in Hessen war es bisher eine Person je 10 Quadratmeter). Für weitere Quadratmeter Verkaufsfläche gilt: Eine Person je 40 Quadratmeter (bisher: 20 Quadratmeter) darf den Laden betreten.

Veranstaltungen sind untersagt. Das gilt nicht für Streiks und Demonstrationen. Trauerfeiern dürfen mit maximal 30 Gästen ebenfalls stattfinden. Über religiöse Veranstaltungen entscheiden die Länder. In Hessen sind bis Gottesdienste mit Auflagen weiter erlaubt. Was gilt am Arbeitsplatz? Büroarbeit soll ins Homeoffice verlegt werden. Unternehmen müssen ihren Beschäftigten das ermöglichen, die Beschäftigten müssen das Angebot annehmen, wenn sie daheim ausreichend Platz und die geeignete technische Ausstattung haben. Unternehmen müssen außerdem jedem Mitarbeiter, der nicht im Homeoffice arbeiten, pro Woche zwei Corona-Selbsttests zur Verfügung zu stellen.

Wie lange gelten die Regeln? Die Änderungen des Infektionsschutzgesetzes haben Bundestag und Bundesrat passiert und Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat das Gesetz unterzeichnet. Damit tritt das Gesetz am Freitag (23.4.2021) in Kraft. Laut Bundesgesundheitsministerium greifen die Maßnahmen aber erst ab Samstag (24.4.2021). Das Gesetz gilt für die Dauer der „epidemischen Lage von nationaler Tragweite“ - mindestens aber bis zum 30. Juni.

