Fragen und Antworten zur Bombensprengung: „Das hat wirklich gut geklappt“

Von: Florian Hagemann, Andreas Hermann, Thomas Siemon

Teilen

Behielt zu jeder Zeit die Ruhe: Sprengmeister Alexander Majunke. © Dieter Schachtschneider

Die Erleichterung über die mit Verspätung, ansonsten aber erfolgreich zur Explosion gebrachte Weltkriegsbombe auf dem Mercedes-Gelände war allen Beteiligten anzumerken. Ein Überblick.

Kassel - Die Weltkriegsbombe auf dem Mercedes-Gelände in Rothenditmold wurde am Freitagabend erfolgreich und kontrolliert gesprengt. Am Abend kehrten die Menschen nach der Evakuierung am Morgen wieder zurück in ihre Wohnungen. Rückblickend die wichtigsten Fragen und Antworten rund um diesen besonderen Einsatz in Kassel:

Keine Verletzten, keine Schäden, alles gut gelaufen – lautete die erste Bilanz nach der Sprengung. Ist es dabei geblieben?

Offensichtlich ja. Über das Wochenende hinweg sind keine Verletzten oder Schäden bekannt geworden. Das einzige Teil, das bei der Bombensprengung in Mitleidenschaft gezogen wurde, ist ein auf dem Gelände des Mercedes-Werks demolierter Bauzaun, wie Sprengmeister Alexander Majunke berichtete. Nicht einmal ein Fenster im Umfeld sei zu Bruch gegangen, freute sich Majunke.

Warum hatte sich die für den Nachmittag angekündigte Sprengung bis in den Abend verzögert?

Das hatte mehrere Gründe. Unter anderem mussten viele mobilitätseingeschränkte Personen aus der Sperrzone gebracht werden. Hinzu kamen einige Personen, die trotz Aufforderung ihr Haus oder ihre Wohnung nicht verlassen wollten. 20 Mal mussten die Einsatzkräfte in solchen Fällen eingreifen. Letztlich hatte die Verzögerung auch damit zu tun, dass Sprengmeister Majunke entschied, die Bombe mit mehr Sand abzudecken als ursprünglich geplant war. Die in 4,50 Meter Tiefe liegende Bombe mit einem Gewicht von 500 Kilogramm wurde entsprechend positioniert und knapp neun Meter hoch mit Sand abgedeckt. Die rund 750 Tonnen Sand, die laut Stadt von einem Kasseler Unternehmen geordert wurden, mussten von vielen Lastwagen erst einmal auf das Gelände gebracht und dann über der Bombe verteilt werden. Das hat natürlich eine Weile gedauert. Die große Menge an Sand ist auch der Grund, dass zwar am Einsatzort selbst ein Knall zu hören war, aber die Menschen in der weiteren Umgebung von der Sprengung nichts mitbekamen.

War das nun die erste Weltkriegsbombe, die in Kassel nicht entschärft werden konnte und deshalb gesprengt wurde?

Offenbar ja, zumindest hat sich niemand an die Sprengung einer Weltkriegsbombe in Kassel erinnern können. Auch Thomas Schmidt, der stellvertretende Chef der Kasseler Berufsfeuerwehr und Leiter des Einsatzes am Freitag, fiel keine ähnliche Situation ein – „zumindest gilt das für die letzten 33 Jahre“. Dass eine Bombe kontrolliert gesprengt werden muss, ist generell die Ausnahme, das machte auch Sprengmeister Majunke noch einmal deutlich. Fast jeden Tag werde in Deutschland eine Fliegerbombe gefunden. Der Großteil davon werde entschärft. Die Sprengung sei „die letzte Lösung“, wenn das Risiko für den Kampfmittelräumdienst sonst zu groß wäre.

Gab es noch weitere Premieren?

Durchaus. Die Sprengung der Weltkriegsbombe war auch der erste Großeinsatz für Oberbürgermeister Sven Schoeller – nach nicht einmal drei Wochen im Amt. Und auch für Sprengmeister Alexander Majunke vom Kampfmittelräumdienst des Regierungspräsidiums Darmstadt war der Freitag eine Premiere. Wie der gebürtige Nordhesse berichtete, war es die erste Weltkriegsbombe, mit der er es in Kassel zu tun hatte. Seine persönliche Bilanz lautete: „Das hat wirklich gut geklappt.“

Ist zu befürchten, dass nun bei den Bauarbeiten auf dem Mercedes-Werkgelände weitere Bomben zum Vorschein kommen?

Sprengmeister Alexander Majunke sagt dazu, man sei gewappnet. Das Mercedes-Werk habe vor seiner Baumaßnahme beim Kampfmittelräumdienst angefragt, woraufhin Luftbildauswertungen stattgefunden hätten für das Gelände. Die Fachleute wüssten daher, in welchen Bereichen Bomben liegen könnten. Das werde kontrolliert abgearbeitet und untersucht. Prinzipiell lobte Majunke Mercedes: Alle Aktions- und Reaktionswege seien eingehalten worden.

Während der Evakuierung kamen auch Drohnen und ein Hubschrauber zum Einsatz. Ist das üblich?

Es gebe dazu keine feste Regelung, sagte Thomas Schmidt von der Feuerwehr. Dass diesmal sowohl Drohnen als auch ein Hubschrauber der Bundespolizei zum Einsatz gekommen sind, begründete er mit den großflächigen Bereichen der im Sperrbezirk gelegenen Kleingärten. Die Drohnen sollten dabei helfen, um zu schauen, wo eventuell noch Menschen sein könnten. Nach der Evakuierung sollte dann der Hubschrauber sicherstellen, dass sich im Sperrbezirk niemand mehr aufhält.

Um 19.35 wurde die Bombe kontrolliert gesprengt, um 19.45 Uhr gab die Stadt Entwarnung. Konnten dann alle Evakuierten wieder nach Hause?

Ja, bereits kurze Zeit später kehrte das Leben nach Rothenditmold zurück. Auch die Menschen, die sich tagsüber in einem der Betreuungspunkte aufhielten, kamen wieder nach Hause – so wie Klemens Erhard aus der Maybachstraße, der mit dem Bus zurück nach Rothenditmold fuhr und gegen 21.30 Uhr in seiner Wohnung war. Es sei ein bisschen staubig gewesen, berichtet der 63-Jährige, der sonst vor allem Worte des Lobes für die vielen Helfer findet. „Was die Leute geleistet haben, war toll.“ Er verbrachte die Zeit in der Heinrich-Schütz-Schule. „Alles war gut organisiert.“ Das bestätigt Anna-Maria Mörs, die sich tagsüber mit ihrem Mann Helmut ebenfalls in der Heinrich-Schütz-Schule aufhielt. „Es hat alles gut geklappt“, sagt sie. Nachdem die Bombe gesprengt worden war, habe ein Krankenwagen sie und ihren Mann zurückgebracht in die Weidstückerstraße. Am Freitag hatte sie während des Aufenthalts in der Schütz-Schule noch die Hoffnung geäußert, das Pokalspiel des FC Schalke am Abend sehen zu können. Das aber hat nicht mehr geklappt. Halb so schlimm: „Wir sind eh mehr Dortmunder.“ Ansonsten: „War eine große Hitze in der Wohnung, aber: alles okay.“ Das trifft auch auf Joachim Tangemann aus der Hersfelder Straße zu, der ebenfalls den Tag in der Heinrich-Schütz-Schule verbrachte und abends mit dem Taxi nach Hause fuhr: „Es hat alles gut geklappt“, berichtet er. „Ich habe den Helfern vor Ort noch gedankt. Alles, was möglich war, haben sie gemacht. Sie waren sehr nett und hilfsbereit.“

Wie lange hat es gedauert, bis der Bahnbetrieb wieder halbwegs normal lief?

Am Bahnhof Wilhelmshöhe warteten viele Reisende lange vergeblich darauf, dass sie mit einem Fernzug losfahren konnten. Die Bahn hatte ihr Personal verstärkt, informierte vor Ort über Alternativen zum Beispiel ab dem Hauptbahnhof. Weil sich die Sprengung der Bombe immer weiter nach hinten verschob, kam es auch länger zu Behinderungen im Schienenverkehr. Der Bahnhof Wilhelmshöhe lag zwar außerhalb der kritischen Distanz von einem Kilometer zum Fundort der Bombe, die Schienen aber nicht. Gegen 21.30 Uhr konnten dann wieder Bahnen fahren. Bis dahin waren einige Reisewillige dann doch lieber aufs Auto umgestiegen. (Andreas Hermann, Florian Hagemann, Thomas Siemon)

Mussten aus ihrer Wohnung: Anna-Maria Mörs und ihr Mann Helmut. © Christina Hein

Fundstück: Das ist die 500-Kilogramm-Bombe auf dem Werkgelände von Mercedes. © Regierungspräsidium Darmstadt