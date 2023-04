Neues Polizeirevier Ost in Kassel eingeweiht: „Das ist der Hammer“

Von: Ulrike Pflüger-Scherb

Das neue Polizeirevier Ost am Forstbachweg in Kassel ist am Freitag (28. April) eingeweiht worden. Nicht nur die Beamten waren begeistert.

Kassel – „Was wir hier sehen, ist in Stein gemeißelte Wertschätzung“, sagte Lars Elsebach, Personalratsvorsitzender im Polizeipräsidium Nordhessen, am Freitagvormittag (28. April) im neuen Polizeirevier Ost am Forstbachweg 80 in Kassel. Elsebach erinnerte daran, was seine Kollegen im alten Revier an der Leipziger Straße seit 2011 durchmachen mussten.

Bevor die Polizei damals in das Revier in Bettenhausen einziehen konnte, hatte es bereits zahlreiche bauliche Pannen gegeben. Keine Antenne zum Funken, Schimmel in den Räumen, keine Garagen für die Einsatzfahrzeuge. Stattdessen gerichtliche Auseinandersetzungen mit dem Vermieter. Unter den Defiziten im Revier litten die Beamten bis zum Umzug in das neue Revier in Waldau in der Nacht zum 20. April 2023. „Das ist reif für Comedy gewesen, wenn es nicht so traurig gewesen wäre.“

Großzügig, modern und hell: Die neue Wache im Polizeirevier Ost am Forstbachweg. Polizeioberkommissar Sascha Oetzel hat alles im Blick. © DIETER SCHACHTSCHNEIDER

Polizei Nordhessen zieht in neues Gebäude in Kassel ein

An die Missstände erinnerte bei der feierlichen Einweihung in Anwesenheit des Landespolizeipräsidenten Robert Schäfer auch Nordhessens Polizeipräsident Konrad Stelzenbach. Er freute sich, dass nach nur 14 Monaten Bauzeit das neue Revier eingeweiht werden konnte. Den Mitarbeitern stehe nun endlich eine zeitgemäße und mit modernster Technik ausgestattete Liegenschaft für ihren Dienst zur Verfügung.

Sowohl Stelzenbach als auch Elsebach erinnerten daran, dass Oberbürgermeister Christian Geselle an der schnellen Umsetzung maßgeblich beteiligt gewesen sei. „Mit ihm haben wir einen Mitstreiter gefunden, dem an einer zügigen Realisierung gelegen war“, sagte der Polizeipräsident.

Was in Baunatal und in Vellmar geklappt habe, das müsse auch in Kassel klappen. Das hatte Geselle bereits 2019 gesagt und darauf angespielt, dass dort die Stadt die neuen Reviere gebaut hatte.

„Wichtig, dass Polizeirevier weiterhin im Stadtgebiet von Kassel bleibt“

Diese Worte wiederholte er am Freitag gern. Für ihn sei wichtig gewesen, dass das neue Polizeirevier weiterhin im Stadtgebiet von Kassel bleibt. Mit dem stadteigenen Grundstück am Forstbachweg habe man passendes Bauland zur Verfügung stellen können. Er sei sich auch sicher gewesen, dass die Stadt in der Lage ist, mit ihrer Tochtergesellschaft, der Gemeinnützigen Wohnungsbaugesellschaft (GWG), das anspruchsvolle Bauvorhaben zu planen und umzusetzen. Über die Kosten gibt es keine Angaben. Die GWG hat das Gebäude für zunächst 20 Jahre an den Landesbetrieb Bau und Immobilien Hessen vermietet, der es wiederum der Polizei zur Verfügung stellt.

„Das ist der Hammer“, so Revierleiter Jörg Steiner über das neue Gebäude. Seine Kollegen und er hätten sich ohne Wehmut aus der Leipziger Straße verabschiedet.

Freude bei der symbolischen Schlüsselübergabe: (von links) Polizeipräsident Konrad Stelzenbach, Oberbürgermeister Christian Geselle, Revierleiter Jörg Steiner und Landespolizeipräsident Robert Schäfer. © Schachtschneider, Dieter

Das Polizeirevier besitzt eine Nutzfläche von 2100 Quadratmetern. Die 80 Beschäftigten des Polizeireviers Ost sind im Stadtgebiet Kassel für die Stadtteile Bettenhausen, Unterneustadt, Forstfeld und Waldau zuständig sowie im Landkreis Kassel für die Gemeinden Fuldabrück, Helsa, Kaufungen, Lohfelden, Nieste, Niestetal und Söhrewald. Im insgesamt rund 186 Quadratkilometer großen Dienstbezirk leben etwa 90 000 Bürger. (use)