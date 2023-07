Kasseler Professor kritisiert versiegelten Campus Nord: „Das ist eine Todeszone“

Frust über Projekt zur Klimaanpassung

+ © Katja Rudolph Grau statt Grün: Prof. Dr. Stefan Körner kritisiert die starke Versiegelung des Nordcampus (hier an der Freitreppe neben dem Studierendenwohnheim) und die mangelnde Bereitschaft der Hochschule, das zu ändern. © Katja Rudolph

An der Uni gibt es Ärger um ein Projekt zu Klimaanpassung auf dem Campus. Ein beteiligter Professor hat seine Mitarbeit frustriert auslaufen lassen.

Kassel – Wenn Stefan Körner von seinem Büro an der Gottschalkstraße über den Nordcampus läuft, kriegt er im Wortsinn das Grauen. Dort sieht man vor allem versiegelte Flächen, graue Steinplatten und kaum Grün. Gerade im Sommer wird es in dem neuen Campusteil zwischen Mensa und Science Park mangels schattenspendender Bäume schnell unerträglich heiß. „Das ist eine Todeszone“, sagt der Professor vom Institut für Landschaftsarchitektur.

Entsprechend hoch war seine Motivation, als er voriges Jahr gefragt wurde, ob er sich an einem Projekt für nachhaltigere Freiflächen an den Uni-Standorten beteiligen wolle. Zum erklärten Ziel des bis 2025 mit insgesamt 358 000 Euro ausgestatteten Vorhabens „Klimaanpassungsmaßnahmen zur nachhaltigen Freiflächenbewirtschaftung“ gehört die Entsiegelung gepflasterter oder asphaltierter Bereiche, Dach- und Wandbegrünungen, Baumpflanzungen sowie die Förderung der Artenvielfalt.

Nach einem Dreivierteljahr Projektlaufzeit hat sich bei Stefan Körner Ernüchterung eingestellt. Zwar hatte er Ende vergangenen Jahres mit Studierenden erste Fassaden auf dem Campus Holländischer Platz mit wildem Wein bepflanzt. Mehr als 30 Standorte hatte Körner der Uni vorgeschlagen, sechs seien bislang bepflanzt: „Ein mageres Ergebnis bei dem großen Campus“, findet der Professor für Landschaftsbau und Vegetationsentwicklung.

Die Verhandlungen mit der Bauabteilung hätten sich ausgesprochen zäh gestaltet, sagt Körner. Zum Teil sei auf ästhetische Gründe, zum Teil auf den Denkmalschutz verwiesen worden. Seine Initiative, mit dem Landesamt für Denkmalschutz die Diskussion zum Thema zu suchen, sei zurückgewiesen worden, berichtet der Professor.

Geärgert hatte ihn bereits zuvor, dass Baustellenaushub von der Produktionshalle auf dem Nordcampus auf eine Böschung gekippt wurde, auf der Wildbienen vorkommen. Darauf habe er die Bauabteilung vor Beginn der Arbeiten hingewiesen, sagt Körner. Doch der Hinweis sei zu spät an den Landesbetrieb Bauen und Immobilien in Hessen (LBIH), der die Bauherrenschaft hat, weitergegeben worden. Zahlreiche Wildbienen seien so getötet und ihre Bauten verschüttet worden, so Körner.

Nach dem kürzlich erfolgten Abbau der Containerbauten an der Ahna hätten Körner und sein Team dort gern Wildblumen als Übergangslösung bis zur Neugestaltung der Fläche ausgesät. Auch das sei abgelehnt worden. „Als dann trotz anfänglich gegenteiliger Aussagen erklärt wurde, der Nordcampus sei für uns tabu, war für mich die rote Linie erreicht“, sagt Stefan Körner. Offenbar nehme man Forderungen nach nachträglicher Entsiegelung und zusätzlicher Begrünung als Bedrohung des städtebaulichen Entwurfs für den Nordcampus und der Bauabläufe wahr, sagt Körner. Dort soll voraussichtlich 2026 der Neubau für die Naturwissenschaften beginnen, der sich bin in die 2030er-Jahre hinziehen wird. Ihm sei klar, dass das LBIH die Bauherrenschaft habe und die Uni-Bauabteilung insofern in einer untergeordneten Position sei, sagt Körner. Sie müsse sich aber zumindest der Diskussion über eine Freiflächengestaltung stellen, die an den Klimawandel angepasst sei. Schließlich müsse die Hochschule das, was jetzt gebaut und geplant werde, auch in 50 und mehr Jahren noch nutzen. „Wenn die Uni es mit der Nachhaltigkeit ernst meint, kann sie so nicht mehr bauen“, findet Körner.

Er hat nach den Frustrationen die beiden Stellenanteile seines Fachgebiets in dem Campus-Projekt nicht verlängert und seine Mitarbeit damit zum September beendet. (Katja Rudolph)