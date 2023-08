„Das wird ein heißes Fest“ in Kassel

Von: Ulrike Pflüger-Scherb

Die Kirmes ist eröffnet: Darüber freuten sich die Kirmesmädchen und -burschen der Kirmesgemeinschaft Wehlheiden mit Oberbürgermeister Sven Schoeller (hinten, Mitte), dem neuen Bürgermeisterpaar Alexander Daffner und Claudia Richter-Daffner (links neben dem OB), Ortsvorsteherin Anna Wienhausen (rechts, neben dem OB) und daneben das alte Bürgermeisterpaar, Ulla und Lothar Ziegler. Ganz rechts steht Dorfpolizist Erich Kühn. © DIETER SCHACHTSCHNEIDER

Oberbürgermeister Sven Schoeller hat am Freitag die Wehlheider Kirmes auf dem Georg-Stock-Platz eröffnet.

Kassel – Wenn der im Februar 2022 verstorbene Willi Rudolph, der über 50. Mal die Wehlheider Kirmes organisiert hat, gestern Mittag die Eröffnung der 73. Auflage des Volksfestes auf dem Georg-Stock-Platz mitbekommen hätte, so hätte er sich sicherlich sehr gefreut. Sönke van der Werf, der Vorsitzende der Kirmesgemeinschaft, sagte in seiner Begrüßungsrede, dass der Verein das Erbe von Rudolph fortführen wolle. Er freute sich darüber, dass drei Töchter des Schausteller-Urgesteins der Kirmes treu geblieben sind: Susanne Rudolph, Gabi Heinl und Claudia Schäfer verkaufen ihre süßen und herzhaften Leckereien auf der Kohlenstraße.

Van der Werf bedankte sich nicht nur für die Treue der Familie Rudolph, sondern auch bei der Stadt Kassel für deren Unterstützung. „Ohne Euch wäre das nicht möglich.“ Die Macher der Kirmesgemeinschaft wussten bis zur vergangenen Woche zum Beispiel nicht, ob sie die immer höher werdenden Sicherheitsauflagen für den Festumzug erfüllen konnten. Mit Hilfe der Stadt kann der Umzug heute stattfinden.

Ortsvorsteherin Anna Wienhausen sprach von einem Kraftakt, den die Kirmesgemeinschaft geleistet habe. Das sei ein tolles Zeichen, so Wienhausen. „Wehlheiden hält bei der Kirmes zusammen.“

Auch Kassels neuer Oberbürgermeister Sven Schoeller, Schirmherr des Festes, fand bei seinem ersten Auftritt bei dem Volksfest die richtigen Worte. Die Kirmes sei ein fester Bestandteil des kulturellen und gesellschaftlichen Lebens in Kassel. Das Fest sei ein verbindendes Element und fördere den Zusammenhalt in der Stadt. Wehlheiden sei ein Stadtteil, der Kassel präge und die Stadt bereichere, so Schoeller. Er nannte als Anlaufpunkte die vielen gastronomischen Betriebe und den Wochenmarkt. Mit Blick auf das Wetter sagte der OB: „Das wird ein heißes Fest, im wahrsten Sinn des Wortes.“

Bevor Schoeller um 13.19 Uhr die Kirmesglocke läutete, gab es den Schlachtruf der Kirmesmädchen und-jungen: „Wehlheider Jungen, viel besungen, sind und bleiben Wagenrungen.“ (use)

Führen die Tradition ihres verstorbenen Vaters Willi Rudolph weiter: Susanne Rudolph (links) und Gabi Heinl haben Stände auf der Wehlheider Kirmes. Auf dem Foto fehlt die dritte Schwester, Claudia Schäfer. © ULRIKE PFLÜGER-SCHERB