Dealer gehen Polizei bei Kontrolle ins Netz

Kassel – Während am Mittwochabend mehrere Streifen nach einem Raubüberfall in Ihringshausen nach den Tätern fahndeten, gingen der Polizei zwei mutmaßliche Drogendealer ins Netz. Nach Angaben von Polizeisprecherin Vanessa Ruth waren die beiden 26 und 24 Jahre alten Männer bei der groß angelegten Fahndung gegen 22.30 Uhr in der Arnimstraße (Fasanenhof) kontrolliert worden.

Bei dem 24-Jährigen aus Kasse hätten sie einen Beutel mit elf Gramm Marihuana entdeckt. Außerdem stellten die Polizisten fest, dass gegen ihn ein Haftbefehl vom Amtsgericht Fulda vorliegt, weil er als Zeuge nicht zu einer Verhandlung erschienen war.

Bei dem 26-jährigen hätten die Beamten zunächst nur eine kleinere Menge an Drogen, ein Gramm Haschisch sowie ein Gramm Marihuana, entdeckt. Daraufhin schauten sie aber noch einmal genauer hin und wurden fündig. Der Mann hatte nicht nur die Drogen, sondern auch ein Einhandmesser und erstaunlich viel Geld, nämlich rund 1000 Euro, dabei. Beide Männer wurden festgenommen.

Da die Beamten aufgrund des Geldfundes davon ausgingen, dass ihnen ein mutmaßlicher Drogenhändler in die Fänge geraten war, durchsuchten sie die Wohnung des 26-Jährigen. Dort fanden sie eine größere Menge an Betäubungsmitteln.

Der gesuchte 24-Jährige wurde bereits am Donnerstagmorgen in die JVA Wehlheiden zur Verbüßung seinner Haftstrafe gebracht. Der 26-Jährige, gegen den die Ermittlungen derzeit noch andauern, soll einem Haftrichter vorgeführt werden.

