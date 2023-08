Airport in Calden: Erste Misstöne unter Kassels Koalitionären

Von: Andreas Hermann

Rollt zur Startbahn des Kassel Airport: eine Maschine der Fluggesellschaft Sundair vor dem Abflug ins ägyptische Hurghada. archi © thomas thiele

In der Diskussion um den Airport weisen die Grünen die Kritik des CDU-Kandidaten zurück

Kassel – Dass Grüne, CDU und FDP in Kassel beim Flughafen unterschiedlicher Meinung sind, ist kein Geheimnis. Im Koalitionsvertrag hat das Jamaika-Bündnis den Kassel Airport ausgeklammert. Doch die anhaltende Diskussion um eine mögliche Rückstufung des Verkehrsflughafens zum Verkehrslandeplatz führt nun zu ersten Misstönen unter den Koalitionspartnern in Kassel.

Der CDU-Landtagskandidat und -Stadtverordnete Alexander Grotov übt nun nämlich nicht nur Kritik an Hessens grünem Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir, sondern auch an der Stellungnahme von Kassels neuem Oberbürgermeisters Sven Schoeller (Grüne) zum Flughafen in Calden.

Mit seinen „unbedachten Äußerungen“ habe OB Schoeller die Diskussion neu angefacht, meinte Grotov. „Die fortlaufende Infragestellung des Flugbetriebs in Kassel Calden verursacht große Verunsicherung.“ „Wie soll unter diesen Bedingungen die in Kassel ansässige Airline Sundair überhaupt für die Zukunft planen?“ fragt der Christdemokrat und warnt davor, die Fluggesellschaft könne sich nach einem anderen Standort umsehen.

Schon nach dem HNA-Interview mit Al-Wazir hatte Alexander Grotov vor einem wirtschaftlichen Schaden für den Flughafen und somit für Kassel gewarnt. Es brauche jetzt ein abgestimmtes Vorgehen, damit der Wirtschafts- und Tourismusstandort Nordhessen „ohne Ideologie“ zukunftstauglich gemacht werde und die Planungssicherheit für den Flughafen gegeben sei, forderte der Christdemokrat. Seine Partei beließ es bislang bei folgender Erklärung auf ihrer Internetseite: „Die CDU Kassel steht fest zum Flughafen Kassel Calden.“

Wie berichtet, hat Al-Wazir eine Herabstufung des Kassel Airports zum Verkehrslandeplatz erneut ins Spiel gebracht. OB Schoeller erklärte darauf hin, dass eine Subventionierung privater Urlaubsreisen weder ökologisch noch ökonomisch sinnvoll und auch nicht sozial gerecht sei. Schoeller sprach sich für eine offene Diskussion über den Flugbetrieb aus. Als Fundament für die zu treffenden Entscheidungen regte der OB eine Aktualisierung der aus dem Jahr 2017 stammenden Evaluation (Bewertung) an.

Die Airport-Debatte trifft Kassels Koalitionäre in der Sommerpause, eine Abstimmung untereinander war bislang nicht möglich. Auf Anfrage erklärten die Grünen-Fraktionsvorsitzenden Christine Hesse und Steffen Müller, die Kritik aus den Reihen der CDU habe nicht die Fraktion, sondern einer ihrer Landtagskandidaten geäußert. Die Äußerungen Grotovs, der immerhin Teil der Fraktion und damit der Koalition ist, seien „im Licht des Landtagswahlkampfes“ zu werten, hätten nichts mit Absprachen der Grünen mit CDU und FDP auf Koalitionsebene zu tun“, so Hesse und Müller. „Aber zur Klarstellung: Niemand will derzeit irgendetwas verbieten oder schließen, das ist schlichtweg unwahr. Bei den Forderungen geht es lediglich um eine erneute Evaluierung.“

Aktuell sehe er das nicht so dramatisch, das sei „Wahlkampfgeplänkel“, sagte Fraktions- und Parteichef Matthias Nölke für die FDP als dritten Partner im Bunde. Zunächst gelte es die Landtagswahl abzuwarten. Die Stadt sei zudem einer von vier Gesellschaftern der Flughafengesellschaft. Der Kasseler OB Schoeller könne also nicht allein etwa über eine Rückstufung entscheiden.

„Mit uns als FDP wird es keine Rückstufung geben“, stellte Nölke klar. Er gehe auch nicht davon aus, dass der Koalitionspartner das wolle. „Die Grünen wissen doch, dass sie damit bei CDU und FDP auf Granit beißen.“ Kritik äußerte Kassels künftiger Dezernent für Wirtschaft an Hessens Wirtschaftsminister. Al-Wazir habe es in zehn Ministerjahren nicht einmal geschafft, den Kassel Airport zu besuchen. „Er redet wie der Blinde von der Farbe“, sagte Nölke.

Matthias Nölke Fraktionsvorsitzender und Parteichef der FDP © Schachtschneider, Dieter

Alexander Grotov Kandidat und Stadtverordneter der CDU © Privat

Christine Hesse Co-Fraktionsvorsitzende der Grünen © Schachtschneider, Dieter