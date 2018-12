Ruhe statt Hektik: Wie Menschen die Adventszeit für sich nutzen können 

Der Trubel um Weihnachten bedeutet für viele Menschen auch Stress. Das geht aber auch anders: Warum wir Weihnachten feiern und wie die Menschen der Hektik in der Adventszeit begegnen können.

Eigentlich wollten wir mit Harald Fischer, Dechant der katholischen Kirche, die Eisrutsche auf dem Kasseler Weihnachtsmarkt herunterrutschen und mit ihm über die Bedeutung von Advent und Weihnachten reden. Ersteres fiel aus, nicht aber das Gespräch.

Herr Fischer, unsere Anfrage nach einer Rutschpartie haben Sie dankend abgelehnt. Warum?

Dechant Harald Fischer: Nicht als Opposition gegen den Weihnachtsmarkt, den ich im Übrigen mit meinem Bruder und mit meinen Neffen und Nichten jedes Jahr besuche, sondern weil im Advent – aus kirchlicher Sicht – andere Themen im Vordergrund stehen.

Gleichwohl sind Weihnachtsmärkte zu einem festen Bestandteil des vorweihnachtlichen Brauchtums geworden.

Fischer: Weihnachtsmarkt, Rutsche, Glühwein und Karussell. Das alles kann Freude machen. Viele Menschen suchen das ja auch. Aber so, wie ich Zeiten habe, in denen ich bewusst feiere und mich dem Rummel aussetze, kann ich mir auch Zeiten nehmen, bewusst wegzubleiben und bei mir zu Hause einzukehren. Aber das ist gar nicht so einfach und will eingeübt werden. Ich vermute, dass nicht wenige Menschen das richtig verlernt haben und der Stille sogar ausweichen, bewusst oder auch unbewusst. Karl Valentin hat es mal so formuliert: „Heut geh ich mich mal besuchen ... mal sehen, ob ich Zuhause bin.“

Die Adventszeit ist die Zeit des Wartens und der Vorfreude. Haben wir in all dem Trubel auch das Warten verlernt?

Fischer: Wir sind auf so vielfältige Weise gewohnt, den Moment zu verzwecken, etwa wenn wir auf den Bus oder Arzt warten. Dann wird noch schnell eine Nachricht mit dem Handy geschrieben, statt den Gedanken einfach mal ihren Lauf zu lassen. Dabei gewinnen wir ja nichts, wir verlieren nur. Die Leute sehnen sich nach Ruhe und Stille – aber warum nutzen sie dann die Adventszeit nicht einfach?

Wie begegnen Sie, wie können wir dem Stress begegnen?

Fischer: Ich fühle mich wahrlich nicht unterbeschäftigt – und ich weiß, wenn ich nicht bewusst etwas gegen die allgemeine Hektik setze, wenn ich nicht direkt dagegen steuere, schwappt der Alltag, die Arbeit wie eine Woge, die alles mitreißt, über mich weg. Es bedarf einer bewussten Entscheidung. Ich finde, da ist gerade die Adventszeit eine supergute Gelegenheit.

So, wie manche Menschen die Fastenzeit nutzen, um den Konsum zu verringern und bewusster zu leben, so kann die Adventszeit die Gelegenheit geben, bewusst gegen das „gelebt werden“ zu steuern – um mich offen zu machen für Neues, auch für etwas, was größer ist als ich selbst, größer als mein Alltag. Die Christen nennen dieses Größere: Gott.

Und was sagen Sie denen, die das zu fromm finden?

Fischer: Denen sage ich: Die Adventszeit kann die Gelegenheit sein, sich für die wesentlichen Fragen des Lebens neu zu öffnen: Wofür lebe ich? Was nenne ich den Sinn meines Lebens? Welchen Sinn hat das alles, was im Moment mein Leben ausmacht? Hat es überhaupt einen Sinn? Das, was größer ist als ich, kann ich im Gottesdienst erkennen, aber auch beim Spaziergang oder in einer Begegnung mit einem Menschen.

Pflegen Sie bestimmte Rituale im Advent?

Fischer: Ich nehme mir jeden Morgen eine stille Zeit, um in den Tag einzusteigen. Texte, jetzt eben auch adventliche, könne dabei helfen. In der katholischen Kirche feiern wir zudem die bewusst adventlich geprägten Rorate-Messen; das sind Gottesdienste nur im Schein der Kerzen.

Apropos: Kerzen sind die Metapher für die Adventszeit: Licht kommt ins Dunkel.

Fischer: Ja, nicht umsonst haben Christen Weihnachten auf die dunkelste Zeit des Jahres gelegt. Denn Jesu Geburt hat sicherlich nicht am 24. oder 25. Dezember stattgefunden. Aber es geht um das Licht, das aufleuchtet. So spiegelt auch der Adventskranz wider, dass wir uns zunehmend vorbereiten: Auch in unserem Leben wird es heller. Wie wunderbar, wenn Eltern in der Adventszeit abends mit ihren Kindern die Kerzen anzünden, singen, Geschichten vorlesen, miteinander reden, ein „Adventsstündlein“ gestalten. Das gibt es auch heute noch.

Erinnern Sie sich an die Weihnachtszeit Ihrer Kindheit?

Fischer: Natürlich erinnere ich mich an die große Freude auf das Fest. Der Heiligabend schien kein Ende zu nehmen. Und ich erinnere mich, wie ich mit meinen Eltern die Mitternachtsmesse besuchte. Einmal, auf dem Weg zur Rosenkranzkirche, begegneten wir einem Bettler im Schnee. Wir waren betroffen: Hier trafen soziale und liturgische Wirklichkeit aufeinander. Natürlich sollten wir Hilfesuchende das ganze Jahr über im Blick haben, aber die Adventszeit rückt Not noch einmal in den Vordergrund. Ich erlebe das derzeit bei einem geflüchteten Ehepaar. Die Frau steht wenige Wochen vor der Entbindung.

Über das Jahr hinweg sind Gottesdienste oft schlecht besucht. An Heiligabend werden die Kirchen wieder voll sein …

Fischer: Ich freue mich viel mehr, dass Menschen kommen, als dass ich mich ärgere, dass sie wegbleiben. Denn die Kirche ist viel voller, als sie real ist: Menschen bringen immer auch Menschen mit, die nicht da sind. Für sie alle feiern wir Feste. Die große Zahl der Gottesdienstbesucher zu Weihnachten zeigt, dass es einen Wunsch nach Religiosität und nach Spiritualität gibt.

Was genau steht für Sie in diesen Tagen bis zum Fest im Vordergrund?

Fischer: Weihnachten feiern wir, dass Gott in dieser Welt sichtbar geworden ist. In dem Kind von Bethlehem, aber auch auf viele andere Weisen: Advent kann bedeuten, das Hinschauen einzuüben. Wo entdecke ich Gott heute – in meinem Leben. Vielleicht sehe ich dann einen Menschen auf dem Weihnachtsmarkt – oder auf der Rutsche – aufmerksamer, mit anderen Augen. Oder einen Bettler auf der Königstraße. Oder einen Flüchtling am Stern. Oder einen fremdartig wirkenden Menschen im Geschäft neben mir. Und erkenne eine andere, tiefere Wirklichkeit in dem scheinbar Alltäglichen. Gott geht eigene, oft seltsame Wege. Der Advent soll mich öffnen, damit ich für das Wunder des Lebens neu offen werde.

Zur Person

+ Harald Fischer © Hedler Harald Fischer (63) ist seit 2002 Dechant der katholischen Kirche in Kassel, seit 1997 Pfarrer an St. Familia. Zudem ist er seit 1995 Exerzitienseelsorger für die Diözese Fulda. Fischer ist in Kassel geboren, hat Industriekaufmann gelernt und auf dem zweiten Bildungsweg Abitur an der Goetheschule gemacht. Theologie hat er an der Hochschule St. Georgen studiert.

