Demo der Partei "Die Rechte" hat ganz Kassel lahmgelegt - Stadt setzt friedliches Zeichen

110 Anhänger der Partei Die Rechte, die am Samstag an der Demonstration in Kassel teilgenommen haben, haben dafür gesorgt, dass die ganze Stadt lahmgelegt worden ist.

Kein Bus und keine Bahn der KVG fuhren mehr. Der Grund: Die Oberleitungen mussten abgestellt werden, weil befürchtet wurde, dass Wasserwerfer zum Einsatz kommen.

Zahlreiche Straßen waren gesperrt, um die Demonstration der Rechtsextremen von den rund 10.000 Gegendemonstranten zu trennen, die dem Aufruf des Bündnisses gegen Rechts gefolgt waren. Langsam rollt der Verkehr wieder an - laut KVG-Sprecherin Heidi Hamdad fahren Busse und Bahnen wieder: "Bis sich die Fahrzeuge, vor allem die Bahnen, alle wieder in ihren regulären Fahrplänen befinden, wird jedoch noch einige Zeit verstreichen", sagte Hamdad.

Der Ausfall des ÖPNV und die Sperrungen führten zu großen Beeinträchtigungen in der Stadt. Die Gegendemonstranten hatten sich bereits am Vormittag auf dem Vorplatz des Kulturbahnhofs getroffen, um in zwei Zügen Richtung Unterneustadt zu ziehen, um den Aufmarsch der Rechtsextremen zu stören. „Nazis raus“ und „Haut ab“ riefen die Frauen und Männer aller Generationen. „Schrei nach Liebe“, die Anti-Nazi-Hymne der Band „Die Ärzte“, war immer wieder zu hören.

Die Sperrungen wegen der Demonstrationen sind aufgehoben. In Kürze nimmt die @KVGinfo den Verkehr wieder auf. Dann rollen Busse und Bahnen in #Kassel wieder. #ks2007 — Stadt Kassel (@StadtKassel) July 20, 2019

Mitarbeiter des RP erinnerten an Walter Lübcke

Mitarbeiter des Regierungspräsidiums hielten sich ein Foto des ermordeten Regierungspräsidenten Dr. Walter Lübcke vors Gesicht, um an ihn zu erinnern. Der Rechtsextreme Stephan Ernst aus Kassel ist dringend tatverdächtig, Lübcke Anfang Juni auf dessen Terrasse in Istha erschossen zu haben.

+ Mitarbeiter des Regierungspräsidums gedachten dem ermordeten Regierungspräsidenten Dr. Walter Lübcke. © Pia Malmus

Dass die Rechtsextremen sich ausgerechnet Kassel als Demonstrationsort und als Datum den 20. Juli (75. Jahrestag des gescheiterten Attentats auf Hitler) ausgesucht haben, hatte viele Menschen in Kassel empört. Aber auch einen massiven Protest gegen die Rechten erzeugt.

„In den letzten Tagen haben wir riesigen Druck und eine starke Gegenwehr aufgebaut. Die vielen Menschen, die Initiativen und die Behörden haben ihren Anteil an diesem gemeinsamen Erfolg. Wir haben den Nazis die Plätze in Kassel genommen“, so die Sprecher des Bündnisses gegen Rechts am Samstagabend.

Der Landtagsabgeordnete Torsten Felstenhausen (Linke) kritisierte allerdings, dass durch die vielen Sicherungsmaßnahmen die gesamte Stadt in Geiselhaft genommen worden sei. Dass alle Busse und Bahnen nicht gefahren seien, sei nicht verhältnismäßig und den Bürgern nicht vermittelbar. Zahlreiche Menschen hatten beim Bürgertelefon, das bei der Polizei eingerichtet worden war, angerufen, um zu erfahren, wie sie überhaupt noch von A nach B kommen können.

Oberbürgermeister Geselle: Stadt hat ein friedliches Zeichen gesetzt

Oberbürgermeister Christian Geselle warb indes um Verständnis für die Verkehrs-Einschränkungen durch die Demonstrationen. „Auch aus Gründen der Sicherheit gab es leider keine andere Möglichkeit als den Öffentlichen Personennahverkehr einzustellen“, sagte er. Er zog ein positives Fazit: „Ausgrenzung, Gewalt, Hass, Hetze und Terror haben in Kassel keinen Platz.“

Erneut hätten 10.000 Menschen aus Stadt und Region Kassel ein eindrucksvolles und friedliches Zeichen gesetzt und damit deutlich gemacht: „Wir sind nicht der braune Sumpf der Nation, sondern wir sind eine lebens- und liebenswerte, tolerante, weltoffene und auf dem Boden des Grundgesetzes stehende Stadt und Region“, so Geselle. Er danke allen, die durch friedliche Aktionen und Proteste Haltung zeigten und ausdrücklich auch den Einsatzkräften der Polizei.

Polizei und Bundespolizei ziehen positive Bilanz

Die Bundespolizei, die mit 200 Beamten im Bereich der Bahnhöfe in Einsatz war, zeigte sich ebenso zufrieden: Die An- und Abreisen der Bahnreisenden seien problemlos verlaufen. Man habe vier Platzverweise ausgesprochen.

Die Polizei zieht für den Einsatztag eine positive Bilanz und bedankt sich bei allen friedlichen Teilnehmern, die in der Mehrheit waren. Einige, die sowohl an dem Aufzug der Partei "Die Rechte" als auch an den Gegendemonstrationen teilnahmen, hielten sich laut Polizeisprecher Torsten Werner nicht an die Regeln und mussten vor und während des Einsatzes vorläufig festgenommen werden.

Wir haben soeben am #Hauptbahnhhof #Kassel zwei Personen wegen Verstoß WaffG in Gewahrsam genommen.



Bleibt friedlich!



Waffen haben bei DEMOs nichts zu suchen!#ks2007 — Polizei Nordhessen (@Polizei_NH) 20. Juli 2019

Teilnehmer beider Demonstrationen müssen sich nun wegen Verstößen gegen das Waffen-, Versammlungs- und Betäubungsmittelgesetz sowie wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen verantworten. Nach derzeitigen Erkenntnissen ist niemand ernsthaft verletzt worden.

31 Ingewahrsahmnahmen während der Demo

Während des Aufzugs kam es zu Flaschenwürfen gegen die Teilnehmer und eingesetzte Polizeibeamte, bei denen niemand verletzt wurde. Die Polizei musste im Bereich der Hafenstraße kurzfristig Pfefferspray einsetzen, da eine etwa 12-köpfige Personengruppe auf den Aufzug zustürmte. Acht Personen nahm die Polizei dabei in Gewahrsam.

Es kam insgesamt zu 31 Ingewahrsahmnahmen. 16 Personen konnten nach der Feststellung ihrer Identität sofort auf freien Fuß gesetzt werden, 15 Teilnehmer mussten die Beamten zu weiteren Ermittlungen ins Polizeipräsidium begleiten.