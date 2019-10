Demonstranten blockieren Haupttor von Krauss-Maffei

Protest gegen Waffenlieferung an Türkei

Kassel. Rund ein Dutzend Menschen blockieren seit heute Morgen das Haupttor des Rüstungsunternehmens Krauss-Maffei Wegmann in Kassel. Mit der Blockade demonstrieren sie gegen die türkische Militäroffensive gegen die Kurden in Nordsyrien und die Lieferung von Waffen aus Deutschland an die Türkei.