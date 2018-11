Demonstranten protestieren in Kasseler Innenstadt gegen Polizeigewalt

Mit gleich zwei Kundgebungen demonstrieren Kurden am frühen Abend in der Kasseler Innenstadt gegen Polizeigewalt. Es ist eine Reaktion auf eine andere Demo Ende Oktober.

Aktualisiert am 30. November um 17.30 Uhr: Rund 30 Demonstranten nehmen derzeit an einer Kundgebung gegen ,,Polizeigewalt in Kassel“ in der Innenstadt teil. Vom Kulturbahnhof zogen sie über die Treppenstraße zum Rathaus. Kurios: Es waren wesentlich mehr Polizisten im Einsatz als Demonstranten vor Ort. Bislang war alles friedlich.

Die Demo angemeldet hat das Solidaritätskomitee Rojava Kassel. Die Demonstranten werfen der Polizei vor, kürzlich bei einer Demo in Kassel Teilnehmer verletzt zu haben, die Fahnen des PKK-Anführers Öcalan gezeigt haben. Das Zeigen von Öcalan- Fahnen in Deutschland ist verboten.

„Es ist als friedlicher Protest geplant“, hatte Jan-Lukas Kuhley, Sprecher des Komitees, in einer Presseerklärung mitgeteilt. Auf der Demo sollen Bilder von Videos von den Vorfällen der letzten Demonstration des Solikomitees „Repression zerschlagen - Rechtsruck aufhalten“ gezeigt werden.

Weitere Infos zu den Demos: Kundgebung gegen Polizeigewalt in Kassel