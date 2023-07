Mitarbeitende luden zum Open-Air-Kino auf den Kasseler Hauptfriedhof

Von: Christina Hein

Stimmungsvoll beleuchteter Hauptfriedhof: Als es dunkel wurde, machten es sich die Besucher bequem, um Open-Air-Kino-Darbietungen zu genießen. © Dieter Schachtschneider

Auf dem Kasseler Hauptfriedhof gab es beim Tag der offenen Tür ein Open-Air-Kino

Kassel – Am späten Abend eines mit außergewöhnlichen Angeboten prall gefüllten Tags der offenen Tür sagt Friedhofschef Eckehart Göritz: „Der Friedhof ist ein Ort der Toten und der Lebenden. Das wollten wir mal auf eine etwas modernere Art und Weise zeigen.“

Die Besucher wussten es zu schätzen: Bis weit nach Mitternacht – zum Schluss gab es noch eine Führung durchs Krematorium – kamen trotz des kühlen Regenwetters am Samstag insgesamt 300 Gäste zum Familienfest an die Karolinenstraße.

Mit viel Liebe zum Detail: Die Friedhofsmitarbeiterinnen Regine Rettberg (links) und Elke Kleine verkauften Eis an die Kino-Besucher. © Schachtschneider, Dieter

Dann machte es sich Göritz selbst auf einem Stuhl bequem, voller Vorfreude auf den Höhepunkt des Tages, den es so auf einem Friedhof wohl noch nicht gegeben haben dürfte: eine Open-Air-Film-Vorführung auf großer Leinwand. Zur Filmkomödie „Yesterday“ gab es Kino-Schmankerl vom Feinsten, von frisch gemachtem Popcorn bis zu den Verkäuferinnen, die im Bauchladen Eiskonfekt anboten sowie der dazu eingespielten kultigen Langnese-Kino-Werbung „Like ice in the sunshine“.

Auf noch eine Besonderheit wies Göritz hin: Den gesamten Tag hatten die etwa 150 Friedhofsmitarbeiter in Eigenregie organisiert und damit, wie er fand, eine „wunderbare Leistung aufs Parkett gelegt“. Vor allem brachten sie eines zum Ausdruck, wie Thorsten Schütz, Vorsitzender der Mitarbeiter-Vertretung voller Begeisterung in seiner Ansprache erklärte: Der Hauptfriedhof ist ein großartiger Ort für alle Kasseler. Er sorge mit seinem alten Baumbestand nicht nur „für ein geiles Stadtklima“, sondern sei auch eine perfekte Begegnungsstätte von großem Erholungswert. Die mit einer spürbaren Leidenschaft für ihren Arbeitsort und Liebe zum Detail organisierte Veranstaltung ließ keine Wünsche offen.

Die „Verbindung zwischen den Lebenden und den Toten“ – Thorsten Schütz kam sie mit fröhlicher Leichtigkeit über die Lippen. Den Vorfilm, eine Animation von Thomas Stellmach und Maja Oschmann zu Louis Spohrs Ouvertüre der Oper „Der Alchymist“, sagte er mit den Worten an: „Der Louis Spohr, der liegt dahinten in seinem Mausoleum, der freut sich jetzt über den tollen Film.“ Und sogar zur altmodischen Kino-Eiswerbung fand er eine Verbindung zum Friedhof und verband sie mit einer Hommage an eine Verstorbene: „Erinnert ihr euch an Maria Otto, die legendäre Eisverkäuferin im Cinema-Kino? Die haben wir nach ihrem Tod hier kremiert. An sie denken wir jetzt.“

Thorsten Schütz hat eine Gitarre für den Kinderfilm „Coco“ präpariert. © Schachtschneider, Dieter

„Schade, dass heute das Wetter so kühl und regnerisch war“, sagte Jürgen Werner von der Friedhofsverwaltung, sonst wären noch viel mehr Gäste gekommen.“ Eine der begeisterten Anwesenden war Gudrun Horstmann, die unweit des Hauptfriedhofs wohnt und hier häufig spazieren geht. „Ich finde das Programm mit dem Open-Air-Kino obermäßig gut“, sagte sie. „Ich bin fasziniert vom Hauptfriedhof und freue mich, wie lebendig und bunt er sich heute präsentiert.“