Kassel nach dem Unwetter: Auf den Dreifachwumms folgte ein Ruck

Von: Matthias Lohr

Teilen

Lebensgefährlich: In der Straße „An der Karlsaue“ vor der Orangerie fiel eine Kastanie um. Auch in den nächsten Tagen sollte man Parks und den Habichtswald meiden. © Matthias Lohr

Für viele Kasseler sah es am Donnerstag so aus, als würde die Welt untergehen. Das Unwetter verursachte immense Schäden, aber die Menschen halfen sich gegenseitig. Eine Reportage.

Kassel – Am Tag nach dem großen Unwetter, das Kassel getroffen hat wie kaum eine andere deutsche Stadt, sagt Donald Bäcker im ARD-„Morgenmagazin“ etwas Überraschendes. Der Meteorologe rechnet vor, dass 70 Prozent der Zuschauer enttäuscht seien, weil das am Donnerstag vorhergesagte Gewitter sie nicht getroffen hat. Warum machen die TV-Wetterfrösche so ein Bohei, wenn es vor der eigenen Haustür gar nicht knallt, fragen sich manche. Unwetter sind eben nur sehr schwer zu lokalisieren.

In Kassel wäre man sehr gern enttäuscht gewesen, wenn das prophezeite Gewitter vorbeigezogen wäre. Die Schäden sind immens. Bei Twitter trendete neben dem Schlagwort „Unwetter“ auch „Kassel“. Am Freitag müsste eigentlich der Hashtag „Aufräumen“ dazukommen, aber darüber twittert natürlich niemand. Eindrücke aus einer Stadt, die vielleicht eine andere geworden ist.

Die Bäume

Normalerweise sieht die Straße „An der Karlsaue“ morgens ein bisschen aus wie Kopenhagen. Unzählige Radfahrer sind dann unterwegs. Am Freitagmorgen fährt hier niemand. Es regnet, der Wind bläst, zudem hat die Stadt dringend empfohlen, Parks zu meiden. Bäume könnten auch jetzt noch umfallen. Tatsächlich sind am Rande der Karlsaue mehrere Bäume umgeknickt. Eine uralte Weide hat es erwischt, und kurz vor der Orangerie liegt eine riesige Kastanie mitten auf dem Kopfsteinpflaster. Hier ist kaum ein Durchkommen. Und es ist lebensgefährlich – auch wenn die Seenlandschaft an der Kleinen Fulda hübsch aussieht.

Die Gestrandeten

Normalerweise wären Sabrina Leps und Jens Niebaum jetzt schon in Graz. Das Paar aus Münster will sich in Österreich die 300 Jahre alte Oper „Costanza e fortezza“ anschauen. In ihrer westfälischen Heimat hatten die beiden ihr Haus eigens unwetterfest gemacht. Da ahnten sie nicht, dass sie mit dem Zug bei Hofgeismar in ein Gewitter geraten würden, über das man eine Oper schreiben könnte. Eine Stunde verbrachten sie mit den anderen Fahrgästen im Zug. Die Bahn-Mitarbeiter seien alle freundlich gewesen, aber niemand habe gewusst, wie es weitergeht. Jeder, der schon mal Bahn gefahren ist, weiß, was die beiden meinen.

Irgendwann ging es mit einem Bus nach Hann. Münden und dann mit dem Taxi nach Kassel, wo sie bei Freunden in der Goethestraße unterkamen. Leps und Niebaum hatten also Glück im Unglück. Andere Passagiere verbrachten die Nacht im ICE-Bahnhof. Kassel war eine Insel der Gestrandeten.

Schon vor der Ankunft in Kassel sah das Paar auf seinen Handys die Videos vom überschwemmten Philosophenweg. Angesichts dieser und anderer Bilder ist es ein kleines Wunder, dass die Fernzüge am Freitagmorgen Kassel einigermaßen pünktlich passierten. „Zwischenzeitlich waren wir total frustriert“, sagt Jens Niebaum, „aber wir geben die Hoffnung nicht auf, in Graz anzukommen.“

Das Aufräumen

Auch die Bilder vom überschwemmten Platz vor dem ICE-Bahnhof gingen am Donnerstag viral, wie es heutzutage heißt. In der Tiefgarage des Atriums stand das Wasser einen halben Meter hoch, erzählt Hausinspektor Jürgen Karl. Mit Wassersaugern versuchen er und seine Mitarbeiter am Freitag, das Deck trockenzubekommen. Viele reden von einem Jahrhunderthochwasser, aber Kerl sagt: „Ich erlebe das hier schon das dritte Mal in 25 Jahren.“

Lars Reiße hingegen dachte am Donnerstag wie so viele, „die Welt geht unter“. Der Präsident der Gemeinschaft Kasseler Karnevalgesellschaften lebt mit seiner Frau direkt am Hafen in der Unterneustadt. Als die Hagelkörner auf sein Dach schlugen, hörte sich das für ihn an wie Handgranaten. Ein Dachfenster wurde zerfetzt und fiel ins Treppenhaus. Drei Zimmer sind nun nass. Reiße, der bei der IHK arbeitet, schätzt den Schaden auf bis zu 15 000 Euro. Als er sich bei der Versicherung meldete, sagte er: „Ich rufe aus Kassel an.“ Am anderen Ende hörte er: „Ich weiß Bescheid.“

Im Plattenladen Scheibenbeisser schoss das Wasser aus der Toilette in das Geschäft an der Fünffensterstraße. Mehrere hundert Platten, die auf dem Boden ausgestellt waren, sind nun beschädigt, sagt Inhaber Dieter Höffker. Im Galeria-Kaufhaus war das Untergeschoss gestern noch gesperrt. Auch hier musste aufgeräumt werden.

Im Garten sowie im Keller von Manfred Gallas und Petra Gallas-Friedrich in Harleshausen sieht es ebenfalls schlimm aus. Das Wasser kam aus dem Geilebach, der Toilette und „von überall her“, wie Gallas-Friedrich sagt. Auf die Feuerwehr, die überall im Einsatz war, konnten sie nicht warten. Zahlreiche Bekannte und Nachbarn halfen gegen die Wassermassen.

Schon während der Pandemie gab es in Kassel viel Hilfe und Solidarität. Ganz ähnlich reagierten nun viele Menschen. Der ehemalige Fraktionschef der Kasseler SPD, Patrick Hartmann, bot noch am Donnerstagabend auf Facebook Hilfe für seine Freunde an. „In solchen Situationen muss eine Stadt zusammenstehen“, sagt Hartmann. Anpacken musste er dann nicht mehr. Dafür posteten andere Betroffene unter seinem Post Gruppenfotos von ihren Helfern.

Der Meteorologe Jörg Kachelmann hatte das Gewitter bereits im Vorfeld in Anlehnung an den „Doppelwumms“-Kanzler Olaf Scholz „Dreifachwumms“ getauft. Das Unwetter hat Kassel ordentlich durchgerüttelt. Aber am Tag danach war ein Ruck zu spüren, der die Menschen dieser Stadt zusammenführte. Vielleicht hält er länger an als ein Sturmtief. (Matthias Lohr)