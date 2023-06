Minicar-Fahrer nach rassistischer Attacke: „Der Täter hat mein Leben kaputtgemacht“

Von: Matthias Lohr

Solidarität mit B. Efe: 2020 nahmen etwa 200 Menschen an einem Fahrrad- und Autocorso teil. Auch morgen, am dritten Jahrestag der Tat, wird es ab 17 Uhr eine Veranstaltung geben, die am Nordstadtpark startet. Archi © Pia Malmus

Vor drei Jahren überlebte der Minicar-Fahrer B. Efe nur knapp eine rassistische Messerattacke. Die Folgen machen ihm schwer zu schaffen. Dem nicht gefassten Täter würde er gern zwei Fragen stellen.

Kassel – Am 21. Juni 2020 wurde der Kasseler Minicar-Fahrer B. Efe Opfer einer rassistischen Messerattacke. Ein Fahrgast, den er um 4.30 Uhr am Club 22 auf der Friedrich-Ebert-Straße mitgenommen hatte, stach in der Nordstadt auf ihn ein, beschimpfte ihn als „Scheiß Ausländer“ und flüchtete. Der aus der Türkei stammende Efe überlebte nur knapp und leidet bis heute unter der Tat. Hier spricht der 50-Jährige über den Angriff, der sich morgen zum dritten Mal jährt, und die Folgen. Der Täter wurde bis heute nicht gefasst. Laut Staatsanwaltschaft wurden die Ermittlungen im Dezember 2020 eingestellt. Auch ein späteres Verfahren gegen einen Verdächtigen wurde nach einem DNA-Vergleich, der den Mann entlastete, eingestellt.

Herr Efe, wie geht es Ihnen?

Nicht gut, seit der Tat bin ich ein trauriger Mensch geworden. Ich kann nicht mehr richtig schlafen. Ich habe kein Vertrauen mehr in die Menschen. So gern würde ich ohne Angst in die Stadt gehen, aber ich muss mich immer nach hinten umdrehen. Die Angst ist ständig in meinem Kopf. Der Täter hat mein Leben kaputtgemacht. Früher war ich ein glücklicher Mensch. Seit drei Jahren bin ich ein anderer Mensch.

Wie sehr ist Ihr Alltag eingeschränkt?

Ich habe mein ganzes Leben gearbeitet. Aber Arbeiten ist für mich unmöglich geworden. Ich habe Angst, einkaufen zu gehen. Ich gehe nicht mehr allein raus und fahre auch nicht allein mit der Straßenbahn. Ich kann mich nicht einmal mit meiner Tochter in eine Eisdiele setzen. Es muss immer ein Begleiter bei mir sein. Und im Spiegel sehe ich die Narben an meinem Hals. Seit drei Jahren bin ich praktisch nur zuhause. Früher habe ich mit Freunden Fußball geschaut, heute gucke ich allein. Einmal in der Woche gehe ich zu einer Traumatherapie, aber auch das hilft mir momentan nicht. Und ich nehme Tabletten.

Der rassistische Angriff auf Sie jährt sich nun zum dritten Mal. Welche Bedeutung hat der Jahrestag für Sie?

Es ist dann immer schlimmer als sonst. Ich bin noch angespannter. Auf der anderen Seite geben mir die Menschen, die bei dem jährlichen Auto- und Radkorso auf die Straße gehen, sowie meine Soligruppe auch Kraft. Sie lassen mich nicht allein. Auch die Beratungsstelle Response unterstützt mich sehr. Darüber bin ich sehr dankbar.

Kommen Sie hin und wieder am Tatort in der Fraunhoferstraße in der Nordstadt vorbei?

Nein, da gehe ich nicht hin. Ich will die Sache aus meinem Kopf löschen, aber es geht nicht. Ich wünschte, ein Arzt könnte das einfach wegmachen.

Die Polizei hat den Täter nicht ermitteln können. Wie sehr belastet Sie das?

Sehr. Mein Anwalt fragt einmal im Jahr, ob es etwas Neues gibt. Bislang gibt es nichts Neues. Ich frage mich: Warum findet man den Täter nicht? Das beschäftigt mich wirklich. Aber ich vertraue der Polizei und den Behörden.

Direkt nach der Tat gab es eine große Soli-Demo. Auch in den Jahren danach gingen Menschen für Sie auf die Straße. Voriges Jahr gab es eine Plakataktion. Nun haben Sie mit anderen eine Soligruppe gegründet. Wie kam es dazu?

Wir haben uns nach der Tat kennengelernt. Im Januar sind wir zu einem Treffen nach Dortmund gefahren, wo sich Opfer rechter, rassistischer und antisemitischer Gewalt ausgetauscht haben. Die anderen Teilnehmer kamen zum Beispiel aus Halle und Hanau, wo viele Menschen getötet wurden. Danach gab es die Idee, dass wir eine feste Soligruppe gründen. Wir sind jetzt eine Handvoll Leute.

Wie sehr hat Ihnen der Austausch etwa mit den Opfern der rassistischen Anschläge von Halle und Hanau geholfen?

Das hilft schon. Jeder von ihnen hat etwas anderes erlebt. Manche haben ihren Vater, ihre Mutter, Freunde oder ihr Kind verloren. Ich habe da viele Leute kennengelernt. An vielen Orten passieren solche Taten. In Berlin ist einem Taxifahrer vor zwei Monaten das Gleiche wie mir passiert. Er ist bei einer Messerattacke aber gestorben. Bei mir wurde die Halsschlagader nur um wenige Millimeter verfehlt. Sonst wäre ich jetzt auch tot.

Könnten Sie sich vorstellen, in einem anderen Beruf als Minicar-Fahrer zu arbeiten?

Natürlich. Mein Wunsch ist es, dass ich irgendwann wieder arbeiten kann. Derzeit bekomme ich Geld vom Jobcenter. Aber ich will wieder arbeiten. Nur Taxi werde ich nie wieder fahren. Ich liebe es, Auto zu fahren. Früher habe ich Kunden bis nach Belgien gefahren. In den Jahren habe ich nie eine rassistische Erfahrung gemacht. Aber nach der Tat kann ich das nicht mehr.

In Kassel und Umgebung wurden Halit Yozgat und Walter Lübcke ermordet. Es gab den Anschlag auf den Iraker Ahmed I. Ist all das Zufall?

Das weiß ich nicht. Überall passiert etwas. Niemand weiß, wo morgen etwas passiert. Mein Täter läuft noch frei herum. Er kennt mein Gesicht und ist eine Gefahr für mich und andere. Er hasst Ausländer. Zu mir sagte er: „Scheiß Ausländer. Geldfresser.“ Dann stach er zu.

Sie haben dann noch selbst ins Klinikum fahren können.

Ja, ich hatte Glück. Wegen einer Herzerkrankung musste ich damals schon Ass-Tabletten nehmen. Ich hätte leicht verbluten können. Mehrere Tage musste ich im Krankenhaus bleiben.

Haben Sie danach jemals gedacht, in die Türkei zurückzukehren?

Nein, ich bin 1997 nach Deutschland gekommen. Das Land ist meine zweite Heimat geworden. Ich habe einen Deutschkurs gemacht und immer gearbeitet. Mein Bruder lebt hier.

Was wünschen Sie sich für die Zukunft?

Ich will einfach wieder mein Leben zurückhaben. Wie andere Menschen auch will ich wieder glücklich sein. Ich will arbeiten, mit meiner Familie ins Kino und auch mal in Urlaub fahren. Mehr will ich nicht. Den Täter würde ich gern zwei Fragen stellen: Warum? Und: Was habe ich gemacht? Ich habe doch nur meine Arbeit gemacht, mehr nicht. Das habe ich nicht verdient. Was hat er durch die Messerattacke gewonnen? Nichts, er hat nur mein Leben kaputtgemacht.

Kundgebung und Spendenkampagne

Kundgebung und Fahrrad-Autokorso: Mittwoch, 17 Uhr. Start am Nordstadtpark, wo es eine Kundgebung mit Redebeiträgen von B. Efe, der Soligruppe B. Efe 09, dem Ausländerbeirat, Response und Überlebenden weiterer rechter, rassistischer und antisemitischer Anschläge geben wird. Anschließend startet der Fahrrad-Autokorso.

Die Gedenkpalette: Auf Wunsch von B. Efe sollen die rassistische Tat und die Konsequenzen im kollektiven Gedächtnis der Stadt sichtbarer werden. Daher will die Soligruppe eine Gedenktafel auf Höhe des Clubs 22 in der Friedrich-Ebert-Straße anbringen. Der Ortsbeirat Vorderer Westen hat bereits zugestimmt. Ein Mitglied der Soligruppe sagt: „Würde es die Soligruppe und Unterstützer nicht geben, wäre der Mordversuch längst in Vergessenheit geraten.“

Die Spendenkampagne: Unter betterplace.me/solimitefe gibt es eine Spendenkampagne für B. Efe. Die Soligruppe ist per E-Mail (soligruppeefe09@gmx.de) und über Instagram.com/soligruppe_befe09 erreichbar. (Matthias Lohr)