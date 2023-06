Der zähe Kampf ums Geld: Kasseler klagt über seine Erfahrung mit der Rentenversicherung

Von: Bastian Ludwig

55-Jähriger Kasseler war plötzlich in Geldnot: Ehemaliger Gutverdiener musste lange auf sein Übergangsgeld warten. © Mascha Brichta/ dpa

Ein Kasseler hat nach der Insolvenz seines Arbeitgebers keine guten Erfahrungen mit der Deutschen Rentenversicherung Hessen gemacht.

Kassel - 24 Jahre lang hat der Kasseler Rainer Müller (Name geändert) als Maschinenführer für den Schleifmittelhersteller Awuko in Hann. Münden gearbeitet. Nachdem die Firma Anfang 2022 in die Insolvenz ging, war der 55-Jährige mit Existenzsorgen konfrontiert. Doch was der Kasseler zuletzt mit der Deutschen Rentenversicherung Hessen erlebte, habe ihn den letzten Nerv gekostet.

Als Awuko keine Gehälter mehr zahlen konnte, übernahm dies – mit Abschlägen – eine vom Insolvenzverwalter gegründete Transfergesellschaft. Das Transferkurzarbeitergeld lief aber Ende Oktober 2022 aus. Anschließend fiel Müller in den Arbeitslosengeld I-Bezug. Mit den 1500 Euro von der Arbeitsagentur kamen der Kasseler und seine Partnerin, die auf Minijob-Basis arbeitet, einigermaßen über die Runden.

Die Geldprobleme spitzten sich zu, als der 55-Jährige eine Weiterqualifizierung begann. Dazu war ihm in einer Reha geraten worden, weil er als an Epilepsie Erkrankter nur eingeschränkt einsetzbar ist. Also stellte er den Antrag bei der Deutschen Rentenversicherung Hessen. Im April begann er das dreimonatige Schulungsangebot des Beruflichen Trainingszentrums (BTZ) Kassel. „Bei gutem Verlauf sollte sich ein neunmonatiges berufliches Training anschließen“, erzählt Müller.

Weil während der Qualifizierung kein Arbeitslosengeld gezahlt wird, sondern die Rentenversicherung ein Übergangsgeld leistet, hatte Müller dies am 15. März per Einschreiben beantragt. Es entspricht in der Regel 68 Prozent des letzten Nettoverdienstes. „Es hieß, damit würde ich mich nicht schlechter stehen als mit dem Arbeitslosengeld I“, sagt Müller.

Als seine Partnerin und er im April bei der Rentenversicherung nachfragten, ob alle Unterlagen für das Übergangsgeld vorliegen würden, sei dies mündlich bestätigt worden. Eine Woche später wurden aber weitere Gehaltsabrechnungen von der Transfergesellschaft gefordert.

Schließlich sei mitgeteilt worden, es werde ein Übergangsgeld von 840 Euro gezahlt. Dieses basiere auf einem fiktiven Arbeitsentgelt, weil nach wie vor Daten zum letzten Verdienst fehlten. Da fiel Müller aus allen Wolken. „Wir wussten nicht, wie wir unsere Miete bezahlen sollen. Deshalb mussten wir uns Geld aus der Familie leihen“, sagt seine Partnerin. Nach einer Beschwerde bei der zuständigen Sachbearbeiterin habe diese mitgeteilt, sie sei gerade mit ihrem Büro umgezogen und müsse erst mal ankommen. Sollte die Berechnung nicht korrekt sein, werde es eine Nachzahlung geben. Allerdings fehlten noch weitere Daten der Transfergesellschaft.

Anfang Mai wurden diese von der Gesellschaft an die Sachbearbeiterin gesandt – der Mailverkehr liegt der HNA vor. Ende Mai wurde das Übergangsgeld neu berechnet. Es lag mit gut 1000 Euro aber 500 Euro unter dem Arbeitslosengeld. „Mein Mann hat früher bei Awuko 2400 Euro netto verdient. In kurzer Zeit wurde er vom Gutverdiener zu jemandem, der kaum seinen Lebensunterhalt bestreiten kann“, sagt seine Partnerin.

Erst nach einer erneuten Intervention vor dem Sozialgericht Anfang Juni wurde die Zahlung auf 1400 Euro erhöht. Es stellte sich heraus, dass das Übergangsgeld nur auf Basis des letzten Transfergehaltes gezahlt worden war, das außer der Reihe viel niedriger ausgefallen war.

Auf HNA-Anfrage teilt die Deutsche Rentenversicherung mit, dass die Bearbeitung so lange gedauert habe, weil jeweils einige Angaben in den Verdienstbescheinigungen gefehlt hätten. Zudem sei die Sachbearbeitung wegen Umzugs vier Tage eingeschränkt arbeitsfähig gewesen. Für diese Verzögerung entschuldige man sich.