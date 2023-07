Firma Hewi in Bad Arolsen stellt Designer-Hocker aus Plastikmüll her

Aus Produktionsabfall werden Sitzmöbel

+ © Claudia Feser Sitzmöbel aus Plastikabfall: Hewi aus Bad Arolsen hat Sitzmöbel entwickelt, die aus Plastikabfällen aus der Produktion hergestellt werden. Im Bild Geschäftsführer Thorsten Stute (links) und Produktmanager Jens Götte. © Claudia Feser

Bei der Firma Hewi in Bad Arolsen entstehen Sitzmöbel fürs Bad aus Rezyklat, also aus Plastikabfall, der auch aus der eigenen Produktion stammt.

Bad Arolsen – Ihr bekanntestes Produkt hatte fast jeder schon mal in der Hand: Der Türgriff 111 des Kunststofftechnikherstellers Hewi in Bad Arolsen (Landkreis Waldeck-Frankenberg) wird seit 1969 produziert. Er hat immer noch sein schlichtes, zeitloses Design, ist einfarbig, aus Kunststoff und hängt millionenfach in Schulen, Kliniken, Hotels, Altenheimen, Kitas, Privathäusern. Bei der Herstellung fällt kunterbunter Plastikabfall aus Angüssen und fehlerhaften Teilen an. Und dieser war vor zwei Jahren Thema bei der Überlegung des Unternehmens: Wie kann eine nachhaltige Produktserie aus Kunststoff aussehen?

Die Designer haben viel experimentiert, sagt Geschäftsführer Thorsten Stute. Herausgekommen ist eine neue Sitzmöbel-Serie für den Sanitärbereich, die zu 100 Prozent aus Plastikabfällen besteht und seit zwei Monaten auf dem Markt ist. Der Plastikabfall, der bei der Herstellung der Türgriffe, Papierhandtuchständer, Seifenablagen und Duschhandläufe am Produktionsstandort in Mengeringhausen anfällt, wird wieder zu Granulat geschreddert, das bislang in nicht sichtbaren Teilen wie einer Hewi-Wandbefestigung wiederverwendet wurde.

Für die nachhaltigen Sitzmöbel werden zwei Sorten Granulat genutzt: Das Polyamid (PA) stammt aus dem geschredderten, bunten Hewi-Abfall, das Polypropylen (PP) aus dem geschredderten, weißen Abfall der Firma Almo in Bad Arolsen, einer Tochterfirma von B. Braun in Melsungen. Almo stellt Spritzen für den medizinischen Bedarf in Kliniken, Arztpraxen und für Rettungsdienste her. PA und PP sind sogenannte postindustrielle Rezyklate, also Rohstoffe, die beim Recycling von Kunststoffabfällen entstehen, die noch nicht beim Kunden waren. Daraus gießt Hewi Sitzflächen und Rückenlehnen für die Hocker und Stühle.

Es sind Designermöbel, die ihren Preis haben: Der kleinste Hocker kostet 350 Euro brutto und der Stuhl mit Armlehne 480 Euro brutto. Das Design ist an die bestehende Produktlinie 950 angelehnt, die keine nachhaltigen Materialien hat: Es sind Kunststoff-Duschhocker und -Badstühle mit Chromgestell. „Die neue Sitzfamilie hat eine deutlich bessere Ökobilanz“, betont Geschäftsführer Stute, „der Preis ist identisch, aber wir werden sehen, ob sich der Kunde wirklich für nachhaltige Produkte interessiert und sie auch kauft.“

Jedes Sitzmöbel aus Rezyklat ist aufgrund seiner individuell gesprenkelten Oberfläche ein Unikat. Das liegt daran, welche farbigen Abfälle bei Hewi geschreddert und verarbeitet werden. Und das funktioniert so: Das Granulat wird in der größten Spritzgussmaschine des Unternehmens in das Werkstück gespritzt: Die Maschine ist 17 Meter lang und hat eine Schließkraft von umgerechnet 1600 Tonnen. Außerdem wird Farbe hinzugegeben, sodass Hocker und Badstühle in Waldgrün und Granitgrau produziert werden – mit Rezyklat-Sprenkeln. (Claudia Feser)