Deutschlandticket hat Auswirkungen auf Verkehr – aber nicht in Kassel

Von: Matthias Lohr

Das Deutschlandticket soll den ÖPNV attraktiver machen: Aber fließt dadurch auch der Kfz-Verkehr besser? Eine Datenauswertung legt dies für viele Städte nahe, aber nicht für Kassel. Unser Bild zeigt die Straßenbahnlinie 7 auf der Ihringshäuser Straße. © Andreas Fischer

Für Bundesverkehrsminister Volker Wissing ist das Deutschlandticket ein Erfolg. Auch in Nordhessen ist die Nachfrage groß. Aber sorgt das Ticket auch dafür, dass weniger Menschen Auto fahren?

Kassel – Aufschlüsse geben Daten des niederländischen Unternehmens Tomtom, das auf Navigationssysteme und Karten spezialisiert ist – auch für Kassel.

Die nordhessische Metropole ist eine von 26 Städten, deren Daten nun analysiert wurden, um zu zeigen, welche Auswirkungen das Deutschlandticket auf den Kfz-Verkehr hat. Die Ergebnisse, die am Montag in der ARD-Doku „Besser Bahnfahren! – Was muss sich ändern?“ mit Sven Plöger vorgestellt wurden, lauten: In 54 Prozent der betrachteten Fälle ist der Verkehr in mindestens zwei von drei Wochen nach Einführung des Tickets im Tagesverlauf besser geflossen als in beiden Referenzwochen im April.

Zudem ging die Anzahl der von Tomtom registrierten Staus in 73 Prozent der Fälle in mindestens zwei von drei Wochen zurück. Und auch die Länge der gemessenen Staus nahm ab (in 62 Prozent der Fälle). Im Berufsverkehr seien die beobachteten Effekte sogar noch stärker.

Um dies zu ermitteln, haben die Datenspezialisten des Unternehmens ein sogenanntes Congestion Level (Stau-Niveau) errechnet. Die Kennzahl drückt den Zeitverlust von Autofahrern aufgrund von Verkehr und Verkehrsbehinderungen im Vergleich „zum ungehinderten Freifluss aus“, wie es in einer heißt. Einfach ausgedrückt: Je höher der Congestion Level, desto mehr Zeit verlieren Autofahrer.

Anders als in Bielefeld, Köln, Hamburg und elf anderen Städten hat sich das Deutschlandticket in Kassel allerdings nicht positiv ausgewirkt. Der Congestion Level hat nach Einführung des Deutschlandtickets Anfang Mai nicht abgenommen – im Gegenteil, er hat sogar leicht zugenommen. Warum dies so ist, ist unklar.

Laut der Stadt ist die Frage, welchen Einfluss die Einführung des Deutschlandtickets auf die Verkehrsmengen und den Verkehrsfluss hat, in Kassel, nicht seriös zu beantworten, wie ein Rathaussprecher auf Anfrage mitteilt. Dies liege unter anderem am „erheblichen Baugeschehen auf den Straßen“. Allerdings wird auch in anderen Städten vermehrt gebaut, wie es bei Tomtom heißt.

Eine Besonderheit Kassels in diesem Sommer ist die Großbaustelle auf der Autobahn 49. Die Umleitung, die über einen Kreisverkehr erfolgt, sorgt für jede Menge Schleichverkehr, wie bereits Anfang Juni veröffentlichte Zahlen der Stadt deutlich machen.

So wurden damals etwa auf der Druseltalstraße stadteinwärts zwischen Heinrich-Schütz-Allee und Eugen-Richter-Straße 13 210 Fahrzeuge pro Werktag registriert – 3000 mehr als vor der Sanierung, eine durchschnittliche Steigerung von 29 Prozent. Wohl auch deshalb lässt sich Kassel nicht mit Bielefeld, Köln und Hamburg vergleichen.

Zudem weist die Stadt darauf hin, dass sich aus den Tomtom-Daten „aus methodischen Gründen keine kausalen Zusammenhänge ableiten lassen“.