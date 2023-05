Deutschlandticket in Nordhessen gut angekommen – NVV freut sich über tausende Neukunden

Erhöhte Auslastung

Die Züge und Bahnen in Nordhessen sind laut dem NVV deutlich voller – danke des Deutschlandtickets. Erste Zahlen bestätigen das.

Kassel – Der erste Monat ist vorbei. Das Deutschlandticket geht ab Donnerstag (1. Juni) auch in Nordhessen in die zweite Runde. Für die Verkehrsverbünde hat sich das Aboticket zumindest beim Blick auf die Neukunden schon gelohnt.

Auch wenn der Start mit Buchungsschwierigkeiten wegen Serverüberlastungen, langen Schlangen an den Verkaufsschaltern und einer Datenpanne beim Nordhessischen Verkehrsverbund (NVV) etwas holprig war, zeigen sich die Verkehrsverbünde mit dem Start des 49-Euro-Tickets zufrieden.

+ Das Deutschlandticket ist im Mai ein Verkaufsschlager bei den Verkehrsverbünden. (Symbolbild) © Dwi Anoraganingrum/IMAGO

Über den Nordhessischen Verkehrsverbund (NVV) seien bislang 25 000 Deutschlandtickets verkauft worden, 14 000 davon an Neukunden, wie eine Sprecherin sagte. Von den verkauften Deutschlandtickets sind zudem 5000 Jobtickets, wurden also Beschäftigten von ihren Arbeitgebern zur Verfügung gestellt. Eine Regelung für Studierende in Kassel lässt allerdings weiterhin auf sich warten.

Deutschlandticket: Auslastung in Nordhessen spürbar erhöht

In den Bahnen rund um Kassel sei eine erhöhte Auslastung in Bahnen und Bussen spürbar, sagte die Sprecherin. Dies galt anfangs auch für die Servicezentren, inzwischen habe sich der Zustand aber wieder normalisiert.

Auch in Südhessen zog der Rhein-Main-Verkehrsverbund ein positives Fazit des ersten Monats. Allein im RMV wurden den Angaben des Unternehmens zufolge 290.000 Tickets verkauft, davon 150.000 an Neukunden.

Pro Bahn: Fehlende Barzahlung beim Deutschlandticket schreckt ab

Die Einführung begrüßt hat auch der Fahrgastverband Pro Bahn. Es handele sich um einen guten Anfang, zeitgleich müssten aber auch deutlich mehr Mittel für die Infrastruktur und den Ausbau des Verkehrsbetriebs bereit gestellt werden, forderte der hessische Landesvorsitzende Thomas Kraft.

Manche Menschen schrecke es ab, dass bei dem Ticket keine Barzahlung möglich sei, das gelte auch für das Abomodell und die damit verbundene Bonitätsprüfung. Wünschenswert sei zudem eine bundesweite Regelung für Studierende, sagte Kraft gegenüber der Deutschen Presse-Agentur. (esa/dpa)

