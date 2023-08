Deutschlandtour zu Gast in Kassel: Die Fotos vom Freitag

Von: Lara Thiele

Mit der Deutschlandtour findet ein sportliches Großereignis von bundesweiter Bedeutung in Kassel statt. Am Freitag starteten zunächst die Kinder auf den ersten 100 Metern der Strecke am Friedrichsplatz, dann waren die Profis dran.

