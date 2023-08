Deutschlandtour zu Gast in Kassel – Sperrungen in Innenstadt

Von: Florian Hagemann

Das Gastspiel der Deutschlandtour am Freitag in Kassel hat Folgen für den Straßenverkehr im Stadtzentrum.

Kassel – Der Steinweg und die Frankfurter Straße werden im Bereich vom Altmarkt Richtung Weinberg bis zur Fünffensterstraße gesperrt – und zwar von 5 Uhr bis ungefähr 14 Uhr.

Darüber hinaus kommt es um die Mittagszeit zu Einschränkungen auf der Wilhelmshöher Allee und weiteren Straßen, die zur zweiten Etappe dieser Radsportveranstaltung zählen. Dies betrifft auch den öffentlichen Nahverkehr. Entlang der Strecke werden Busse, Bahnen und Regiotrams im Zeitraum von 11.30 Uhr und 12 Uhr anhalten.

Diese zweite Etappe führt von Kassels Innenstadt über Bad Wilhelmshöhe, die Tulpenallee und die Rasenallee nach Dörnberg und Wolfhagen. Ziel ist nach gut 200 Kilometern Winterberg im Sauerland. Start am Friedrichsplatz wird morgen um 11.40 Uhr sein.

Dort werden sich die Athleten gemeinsam aufmachen und im Pulk einrollen, bevor es dann am Schloss Wilhelmshöhe und dort ab dem Marstall-Gebäude richtig zur Sache geht. Die Spitzensportler sind überall vom Straßenrand aus zu sehen. Interessant für das Publikum wird aber vor allem die Einschreibung – und damit die Vorstellung der Fahrer – auf dem Friedrichsplatz ab 10.30 Uhr sein.

Mit der Deutschlandtour findet ein weiteres sportliches Großereignis von bundesweiter Bedeutung in Kassel statt. Bereits im Juni stand die Stadt im Fokus, als sie die Deutschen Meisterschaften der Leichtathleten im Auestadion ausrichten durfte.

Die Stadt will sich weiter dafür starkmachen, Großereignisse des Spitzensports, aber auch des Breitensports in Kassel zu ermöglichen. Sie spricht von einem großen Imagegewinn. Sportdezernent Dirk Stochla (SPD) sagt: „Wo immer sich für uns die Chance bietet, ein Event wie die Deutschen Leichtathletikmeisterschaften oder den nun bevorstehenden Etappenstart der Deutschlandtour nach Kassel zu holen, sind wir interessiert.“

Besonderes Augenmerk gelte dabei dem Auestadion mit seinen perfekten Bedingungen. Kassel stehe daher auch weiteren Deutschen Leichtathletik-Meisterschaften in Kassel aufgeschlossen gegenüber.

Deutschlandtour in Kassel: Trams und Busse werden zeitweise angehalten

Die Deutschlandtour der Rad-Elite gastiert am Freitag in Kassel. Bevor die Profis starten, fällt um 10 Uhr der Startschuss für das Kinder-Laufradrennen mit anschließender Medaillenübergabe, ab 10.30 Uhr beginnt dann das Einschreiben der Radprofis auf der Bühne, und um 11.40 Uhr setzt sich das Feld in Richtung Bad Wilhelmshöhe in Bewegung.

Der Start der Touretappe und die Einrichtung des Startbereichs findet auf dem Steinweg sowie der Friedrichsplatz-Randstraße statt. Deshalb werden der Steinweg und die Frankfurter Straße inklusive Brüderstraße in Fahrtrichtung Friedrichsplatz vom Altmarkt bis zur Kreuzung Fünffensterstraße am Freitag von 5 Uhr bis ungefähr 14 Uhr gesperrt.



Die in den Steinweg führenden Straßen Mittelgasse und Graben werden zur Sackgasse und sind nur aus Richtung der Kurt-Schumacher-Straße über den Entenanger erreichbar. Die Oberste Gasse vom Steinweg bis Entenanger wird ebenfalls zur Sackgasse und ist am Freitag ebenfalls von 5 Uhr bis 14 Uhr nicht anfahrbar. Zusätzlich werden hier beidseitig Halteverbote eingerichtet. Diese gelten von heute um 20 Uhr bis zum Freitag, 13 Uhr.



Durch den Streckenverlauf der Deutschlandtour sind Freitag zwischen 11.20 Uhr und 12.15 Uhr auch folgende Straßen betroffen:



Steinweg/Frankfurter Straße: Ab Friedrichsplatz über die Fünffensterstraße bis zur Friedrichsstraße.

Friedrichsstraße: im Bereich Frankfurter Straße bis Wilhelmshöher Allee.



Wilhelmshöher Allee: Friedrichsstraße bis Abbiegung Rolandstraße sowie Einmündung Schulstraße bis Tulpenallee.



Rolandstraße: Wilhelmshöher Allee bis Lange Straße.



Lange Straße: Rolandstraße bis Bachstraße.



Rammelsbergstraße: Bachstraße bis Schulstraße.



Komplett betroffen sind: Schulstraße, Tulpenallee und Rasenallee



Wolfhager Straße: Ab Kreuzung Rasenallee Richtung Dörnberg.

In den oben genannten Bereichen sowie in den angrenzenden Nebenstraßen kommt es zwischen 11.20 Uhr und 12.15 Uhr zu Behinderungen. Das Befahren der gesperrten Straßen wird innerhalb des genannten Zeitfensters jeweils für etwa 20 bis 25 Minuten nicht möglich sein. Sobald das Fahrerfeld die Strecken passiert hat, werden die Sperrungen aufgehoben.

Der Aufbau der Sperrungen muss nach Angaben der Stadt Kassel aus Sicherheitsgründen einige Minuten vor der Durchfahrt erfolgen. Halteverbote werden in folgenden Bereichen des Streckenverlaufs eingerichtet: Rolandstraße: Wilhelmshöher Allee bis Lange Straße, Lange Straße: Rolandstraße bis Bachstraße, Rammelsbergstraße: Bachstraße bis Schulstraße, Schulstraße. Die Halteverbote gelten von Freitag um 6 Uhr bis um 13 Uhr.

Die Kasseler Verkehrs-Gesellschaft wird Busse, Straßenbahnen und Regiotrams am Freitag von 11.30 Uhr bis 12 Uhr an den Haltestellen entlang der Strecke anhalten. Die Radprofis fahren über Steinweg, Friedrichstraße, Wilhelmshöher Allee, Rolandstraße, Lange Straße, Schulstraße und von dort wieder zur Wilhelmshöher Allee und über die Rasenallee weiter nach Habichtswald.



Die wichtigsten Haltestellen, an denen Busse und Bahnen stoppen, sind „Am Weinberg“ (aus Richtung Frankfurter Straße), „Rathaus“ (aus Richtung Königsplatz) und „Bahnhof Wilhelmshöhe“ (beide Richtungen). Auch die Fahrten der Tramlinie 1 können sich verzögern. Die Linie 16 wird ab der Haltestelle „Erzberger Straße“ über „Lutherplatz“, „Königplatz/Mauerstraße“ und „Rathaus/Fünffensterstraße“ Richtung Aue-stadion umgeleitet. Besucher können das Auebad mit der Linie 16 nur ab der Haltestelle „Auestadion“ erreichen.