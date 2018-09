LET´S DEZ! – Das dez Einkaufszentrum feiert seinen 50. Geburtstag – T-Roc zu gewinnen

Vom 27. September bis 13. Oktober 2018 bietet das dez Einkaufszentrum ein buntes und abwechslungsreiches Geburtstagsprogramm anlässlich seines 50-jährigen Jubiläums.

Den Besucher erwarten eine Fülle an Show-Acts, zahlreiche attraktive Aktionen der Shops, ein vielfältiges Kinderprogramm, mobile Modenschauen sowie prominente Besuche. Darüber hinaus hat jeder Besucher täglich von 14-18:30 Uhr die Chance am großen XXL-Slotmaschine-Gewinnspiel teilzunehmen und tolle Tagespreise zu gewinnen. Als Hauptpreis winkt dem glücklichen Gewinner ein VW T-Roc im Wert von über 25.000 Euro vom Autohaus Glinicke aus Kassel.

Feierliche Eröffnung des Geburtstages

+ Die feierliche Eröffnung des Geburtstages findet am 27.09.18, um 17.00 Uhr, auf der Bühne im Center statt. Der Ehrengast, Oberbürgermeister der Stadt Kassel, Christian Geselle, wird gemeinsam mit Center Manager Kai Ehlers die Geburtstagstorte anschneiden, die mit freundlicher Unterstützung von der Bäckerei Thiele gesponsert wird. Im Anschluss werden die Tortenstücke zum Preis von 2,- Euro verkauft. Der Erlös aus dem Verkauf geht als Spende an den gemeinnützigen Verein „Das Elternhaus Kassel“.

Um 18:00 Uhr wird dann das große XXL-Slotmaschine-Gewinnspiel eröffnet und die Besucher können täglich von 14.00 bis 18.30 Uhr (auch am verkaufsoffenen Sonntag am 30.09. von 12-18 Uhr) an einer riesigen „Slot Machine“ einen der vielen attraktiven Preise gewinnen. Mit etwas Glück erhalten sie sogar die Chance am 13.10. im Finale, um den Hauptpreis zu spielen.

„Miss Kassel 2018“ live mitfiebern

An den Tagen 28.09. und 29. lädt das dez insbesondere die jungen Besucher zur Candy Show ein. Hier können die Kinder ihre leckeren Süßigkeiten eigenhändig herstellen. Das Pendant dazu erfolgt vom 04. – 05.10., denn da können unsere kleinen Besucher gemeinsam mit „Tinker Toys“ ihr eigenes Spielzeug gestalten und anschließend mittels 3D-Druck-Technologie zum „Leben erwecken“.

Alle anderen Besucher können am 29.09. ab 14:00 Uhr bei der „Miss Kassel 2018“ mitfiebern. Moderiert und begleitet durch die amtierende Miss Germany Anahita Rehbein.

Joachim Llambi, Fernanda Brandao und Bachelor Daniel Völz zu Gast

Zum LATE-NIGHT-SHOPPING am 06.10.2018 bis 23:30 Uhr können sich Modefreunde auf eine mobile Flashmob-Modenschau mit den aktuellen Kollektionen der zahlreichen Modegeschäfte im Center freuen und das bekannte „The Rolling Piano“ mit dem Pianisten Dennis Volk erfreut mit seiner Show die Herzen von Jung und Alt!

Zusätzlich findet am diesem Tag ab 14:00 Uhr die Miss Kassel 50+ Wahl statt. Als Moderator begrüßen wir ganz herzlich Joachim Llambi, der um 17:30 Uhr im Center zur Autogrammstunde bereit steht.

In dem Zeitraum vom 08. – 11.10. können sich alle Besucher an weiteren zahlreichen und abwechslungsreichen Aktionen im Center freuen. Von Live-Musik-Auftritten, Zaubershows und sportlichen Aktivitäten, begleitet durch den TSG 1887 Kassel-Niederzwehren e.V. über Laufsteg-Trainings und Live-Modenschauen bis hin zur großen Maskottchen-Parade mit vielen verschiedenen Kindheitshelden.

Auch am Freitag, den 12.10.18 bleibt es abwechslungsreich und spannend. Denn dieser Tag steht ganz im Zeichen der Frauen. Gemeinsam mit dem Stargast Bachelor Daniel Völz und begleitet durch Hit Radio FFH können sich die Damen austoben, sich in unserer Massage-Lounge verwöhnen lassen oder sogar am Shopping Queen Wettbewerb teilnehmen. Um 14:30, 15:30, und 18:00 Uhr steht der Bachelor für Autogramme bereit.

Am Highlight-Samstag, den 13.10.18, finden dann das große Geburtstagsfinale vom XXL-Slotmaschine-Gewinnspiel und die Endausspielung für den Hauptgewinn des großen statt. Hier wird es ab 16:30 Uhr richtig spannend, wenn die 9 Finalisten um den Hauptpreis, einen VW T-Roc gegeneinander antreten. Moderiert durch die atemberaubende Fernanda Brandao können sich die Besucher auf ein mitreißendes Event freuen.

Das dez Einkaufszentrum freut sich darauf mit Ihnen zu feiern.