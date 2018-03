Ostern im dez mit vielen Aktionen

Dabei stehen die Schulklassen in schönen Blumenbeeten und läuten langsam aber sicher das Frühjahr ein. Es gibt ein umfangreiches Osterprogramm, z.B. ist am 22.03. der Bauchredner Magnus André mit seinen Osterhasen Felix und Rosi im dez und spielt den Kindern um 15/16/17 Uhr etwas vor.

Es gibt viele Bastelmöglichkeiten für Kinder und auf der Osterbühne wird Kunsthandwerk passend zum Thema präsentiert.



Umfangreiches Osterprogramm



Außerdem kommt am27.03. das Theater con Cuore und zeigt Hoppel und seine Hasenfamilie, die Programmzeiten sind 15 Uhr, 16.30 Uhr und 18 Uhr. Dann heißt es am 29.03. „Marzipan kreativ!“ im dez. Clemens Brinkmann erstellt nach Ihren Wünschen Marzipanfiguren, die Sie gleich mit nach Hause nehmen können.

Entweder als kleines Geschenk und süße Schlemmerei für den wohlverdienten Feierabend.

Das ist natürlich noch längst nicht alles, am 23., 24. und 31. März läuft der Osterhase durch das Center und verteilt seine kleinen Ostergeschenke an die kleinen und großen Besucher und wer möchte kann sich gerne auch mit dem kuscheligen Gesellen fotografieren.