Dez feiert 50. Geburtstag: Zwei Wochen Unterhaltung - am Sonntag verkaufsoffen

In diesem Jahr wird das Einkaufszentrum Dez in Kassel 50 Jahre alt.

Kassel. Mit einem großen Jubiläumsprogramm, vielen Publikums-Attraktionen und prominenten Besuchern feiert das Einkaufszentrum Dez in Niederzwehren sein 50-jähriges Bestehen. In dieser Woche lädt es zum verkaufsoffenen Sonntag.

In der Folgezeit bis zum 13. Oktober steht im Dez Tag für Tag Unterhaltsames für die ganze Familie auf dem Programm: Es gibt Musikauftritte und Märchenlesungen, Zauber- und Comedyshows, Modenschauen, Kinder-Unterhaltung und vieles mehr. Jeden Nachmittag können sich die Dez-Besucher an einem Slotmachine-Gewinnspiel beteiligen, bei dem es viele Tagespreise und am Ende einen neuen VW

Während des Festes kann man im Dez einigen TV-Promis begegnen – darunter „Let’s Dance“-Juror Joachim Llambi (6.10.), „Bachelor“ Daniel Völz (12.10.), die Sängerin und Moderatorin Fernanda Brandão (13.10) sowie die amtierende Miss Germany Anahita Rehbein (29.9). Eingebettet ins Jubiläumsprogramm sind auch ein verkaufsoffener Sonntag am 30. September sowie am Einheitsfeiertag, 3. Oktober, ein großer Flohmarkt auf dem Außengelände.

Das Dez wird 50: Waggonbauer Credé wich dem Einkaufszentrum Abriss der Fabrikgebäude der Waggonbauer der Firma Credé. © Archivfoto Lengemann Einkaufen: Das neue Einkaufszentrum Dez wurde nach kurzer Bauzeit eingeweiht. © Archivfoto Lengemann Parkplatz vor dem Dez 1968. © Archivfoto Lengemann Im Vergleich dazu: So sieht der Parkplatz einige Jahre später aus © Archivfoto HNA Warten auf Kunden: Kassen im Dez-Einkaufszentrum 1968. © Archivfoto Lengemann © Archivfoto Lengemann © Archivfoto Lengemann Erweiterungsbau DEZ Einkaufzentrum, fotokoch Erweiterung des Dez-Einkaufszentrums 2012. © Archivfoto Koch Erweiterung des Dez-Einkaufszentrums 2012. © Archivfoto Koch Erweiterung des Dez-Einkaufszentrums 2012. © Archivfoto Schachtschneider/Charterflug Knabe Luftaufnahme vor der Dez-Erweiterung 2012. © Archivfoto Herzog/Flugschule Kassel/Uwe Knabe So sieht das Dez-Gelände heute aus. © Archivoto: A. Fischer/Charterflug-Kassel.de/Knabe

Das komplette Programm ist zu finden unter „Events“ auf der Seite www.dez.de.