Fit for Life -Alles was der gesunde Körper braucht

Alles rund um das Thema Wohlbefinden vom 16. – 18. Mai im dez-Einkaufszentrum Kassel. Es bedeutet Lebensqualität pur, wenn man sich in seinem Körper wohl fühlt. Damit es so bleibt, ist es umso wichtiger, ihm immer wieder Gutes zu tun.

Die Wohlfühltage “Fit for Life“ im dez-Einkaufszentrum zeigen, was man für sich tun kann. Vom 16. bis 18. Mai gibt es Wohlbefinden und Medizin zum Anfassen und Ausprobieren. Experten geben wertvolle Informationen und Tipps an die Hand um sich gesund und fit zu halten.

Schenken Sie Ihrem Körper eine gute Zeit mit ausgewogener Ernährung, ausreichend Bewegung und erholsamen Schlaf, mit schöner Haut, starken Muskeln, gepflegten Zähnen und einem rundum gesunden Körper. An den Ständen präsentieren sich Gesundheitsspezialisten der Regien: Das Easylife Kompetenzzentrum Kassel, die Fitnesstrainerin Christina Dann, die Schlafexperten von Hillebrand Liegen + Sitzen, das Hautzentum Kassel Dr. Sonja Ehlen, die Zahnarztpraxis Dr. Armin Rennert, der Physiotherapeut und Osteopath Bernd Lester sowie das Hospital zum Heiligen Geist aus Fritzlar.

Neben Wissenswertem rund um die Gesundheit und das Wohlbefinden, gibt es bei einem Gewinnspiel auch toll Preise zu gewinnen.

Kommen Sie vorbei, es lohnt sich!

