Sommerferienprogramm im dez-Einkaufszentrum

Erlebnis- und Mitmachaktion "ForscheFuchs" in der Ladenstraße vom 15. - 27.07.2017

Vom 15.07.2019 bis zum 27.07.2019 können die Besucher des dez-Einkaufszentrums den Spuren eines besonders schlauen Tieres folgen. Der „ForscheFuchs“ lädt ein, mit ihm bei dieser interaktiven Ausstellung auf Entdeckungsreise zu gehen.

+ © dez Kassel

Eine große Vielfalt an Exponaten fordert Groß und Klein zum Schnüffeln und Experimentieren auf. Die Themen wurden von dem pfiffigen ForscheFuchs persönlich ausgewählt und behandeln Gebiete wie zum Beispiel optische Täuschungen, Licht und Schattenverhältnisse, Knobelspiele oder Gravitation und Reibungskräfte. Es macht Spaß Neues auszuprobieren! Aber was genau steckt eigentlich hinter den vielen schönen interaktiven Aufgaben?

Eine Experimentierwerkstatt lädt täglich von 11 – 18 Uhr ein

Der ForscheFuchs führt nicht nur spielerisch durch die gesamte Ausstellung, sondern gibt Hilfestellungen zur Lösungsfindung und erklärt die vielen spannenden Phänomene. Die Devise lautet demnach „ausprobieren und verstehen“ und eben nicht „bitte nicht anfassen“.

All die besonders wissbegierigen Füchse unter den Besuchern, begleitet der „ForscheFuchs“ sogar nach Hause, wo sie weitere Experimente durchführen und entdecken können. Dort werden sie erkennen, dass ihnen die faszinierenden Phänomene auch im Alltag begegnen. Mama, Papa, Oma und Opa werden staunen, wenn man ihnen dann die kuriosen Phänomene erklärt.

Jeder kann sich auf die Spuren der Physik begeben und selbst zum ForscheFuchs werden.

Die Ausstellung gibt es in der gesamten Ladenstraße zu entdecken. Täglich von 9.30 – 20.00 Uhr, Experimentierwerkstatt täglich von 11 – 18 Uhr.

Anmeldungen für Führungen sind ab sofort an der Kundeninformation oder per Mail an info@dez.de möglich.

Der ForscheFuchs freut sich auf jeden Besucher und sagt: „Bis bald ihr Füchse!-wir sehen uns im dez!“

