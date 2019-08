Kantersieg der DFB-Frauen in Kassel: Tore am laufenden Band - Riesiger Jubel im Auestadion

Mit einem klaren Sieg hatten die Fans der Frauen-Nationalmannschaft beim Spiel gegen Montenegro gerechnet. Mit 10:0 fiel die Begegnung deutlicher aus als gedacht.

Entsprechend groß war am Samstag der Jubel im Auestadion. Eine in allen Belangen dominierende Heimmannschaft, sehenswerte Spielzüge und Tore quasi am laufenden Band: Was die deutsche Frauen-Fußballnationalmannschaft am Samstag in Kassel gezeigt hat, sieht man auch nicht alle Tage im Auestadion.

Mit „Deutschland“-Rufen und dem Schwenken schwarz-rot-goldener Fahnen feierten die 6275 Besucher den 10:0-Kantersieg der Nationalkickerinnen gegen das völlig überforderte Team Montenegro.

DFB-Frauen: Fans im Auestadion hatten den richtigen Riecher

Der Jubel war groß, die Stimmung schon nach dem 1:0 in der dritten Minute prächtig. Und die, die sich bei der Spätsommerhitze über das schattenspendende Tribünendach freuten, bewiesen von Beginn an den richtigen Riecher. „Das wird ein 4 oder 5 zu 1 – auf jeden Fall eine klare Sache“, zeigten sich etwa Katleen Tanz und Tochter Charlen Fuchs siegessicher.

Schon beim Frauen-Länderspiel 2008 in Kassel hatten sich die Bad Endbacherinnen bei Tante Inge Müller in Kassel einquartiert und waren mit ihr ins Stadion gegangen. Die 16-jährige Charlen spielt selbst Fußball. Gern schauen sie sich auch Spiele des Bundesligisten 1. FFC Frankfurt an, berichtet ihre Mutter.

Für das Fahnenmeer im Auestadion sorgten zwölf Stelzenläufer. Die „Highwalkers“ sind eine Jugendgruppe des TSV Korbach, die sich der Drogenprävention verschrieben hat. Seit 15 Jahren ist sie bei allen Spielen der DFB-Frauen dabei, so Abteilungsleiter Dankwart Terörde. In Kassel verteilten die Highwalkers Hunderte Deutschland-Fahnen an die Fans. Nachschub holten sich die Stelzenläufer aus dem DFB-Doppeldeckerbus am Eingang.

Nachwuchs-Fußballerinnen jubelten für die DFB-Frauen

Unter den Besuchern waren auch junge Fußballerinnen, die davon träumen, so wie ihre Vorbilder Alexandra Popp oder Dzsenifer Marozsán selbst einmal Profi zu werden. Aus dem Raum Fulda war eine ganze Gruppe davon mit dem Zug angereist.

+ Nachwuchstalente: Mia (10), Celine (9) und Meike (10) wollen selbst einmal Profifußballerinnen werden. © Andreas Fischer

Dabei handelte es sich um 15 Nachwuchstalente des Stützpunktes Fulda-Nord vom Hessischen Fußballverband in Begleitung ihrer Trainer und Eltern. Die Mädchen spielen bei Vereinen und treffen sich im Stützpunkt zum Auswahltraining. Wenn die Frauen-Nationalmannschaft in der Nähe spiele, so wie jetzt in Kassel, fahre man dorthin, sagte Stützpunkttrainer Ralf Goßler. Natürlich gingen auch sie von einem klaren deutschen Sieg aus.

Unter den Nachwuchstalenten waren auch die zehnjährigen Zwillinge Mia und Meike, die bereits in der Regionalauswahl kicken. Zurückhaltend nickten sie mit den Köpfen auf die Frage, ob sie denn auch Fußballprofi werden wollen. Papa gab sich da deutlich offensiver: „Das Potenzial ist da, ganz sicher.“