Punktgenaue Diagnostik der Prostata - Aktuelles zur Erkennung von Prostatakrebs

Elisabeth-Krankenhaus in Kassel

Am 08.05.2019 informieren in der Reihe „Hören, was gesund macht!“ des Elisabeth-Krankenhauses Kassel die Urologen Dr. Dirk Westermann und Dr. Johannes Müller über die aktuellen Diagnosemöglichkeiten bei Prostatakrebs.