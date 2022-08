Die Broilers begeistern ausnahmslos beim Konzert an den Messehallen

Teilen

Authentisch und sympathisch: Sänger Sammy Amara von den Broilers beim Open Air in Kassel. © Andreas Fischer

Es hat nicht lange gedauert, da waren sie kurz nach der Veröffentlichung des Tour-Plans in Kassel bereits ausverkauft: die Broilers, Punkrocker aus Düsseldorf.

Kassel – Das war 2019. Dass damals alles anders kam als gedacht, ist unlängst bekannt. Ein ums andere Mal musste das Konzert an den Messehallen verschoben werden. Am Samstag war es endlich soweit, und Sänger Sammy Amara orakelte zuvor auf Facebook: „Da wird richtig Druck auf dem Kessel sein in Kassel.“

Wie Recht er doch hatte. Nach gefühlten drei Takten von „Zurück zum Beton“ tobte die Menge aus 8 000 Gästen auf dem Gelände der Messehallen in Kassel – Circle Pits, Pogo-Partys und Bierduschen brachen sich Bahn, es gab kein Halten mehr. Und so trieb die Band ihre Fans vor sich her, wechselte in den Tempi allemal von krachenden Rhythmen – „Meine Familie“, aus dem Album „sic!“ (2012), „Meine Sache“ Album „Vanitas“ (2007) – zu der mit Bläser-Elementen gepimpten Ska-Fröhlichkeit in „Schwer verliebter Hooligan“ des letzten Albums „Puro Amor“ (2021) oder „Harter Weg“, ganze zehn Jahre vorher auf dem Album „Santa Muerte“ (2011).

Die Broilers können aber auch anders, Emotionen und Gänsehaut pur bei „Ihr da oben“, ein Song, der all den Verstorbenen gewidmet ist und von Amara mit den Worten „Wenn es so schön ist, stellen wir uns vor, dass es noch schöner sein könnte“, anmoderiert wurde.

Der Abend, ein Fest der über zweieinhalb Jahre angestauten Feierlaune, das die Band bestens zu inszenieren wusste. Das Motto des Abends „Alles wird wieder OK!“ schien zumindest für die zwei Stunden ein Glaubenssatz, den alle teilten – Musik transportiert Zuversicht und Hoffnung direkt ins Ohr. Die Fans, eine treu ergebene Gemeinschaft, bewies Textsicherheit und das ausnahmslos bei allen Songs der mittlerweile 30-jährigen Bandgeschichte.

Die Broilers wurden von den damals zwölfjährigen Pimpfen Sammy Amara und Andreas „Andi“ Brügge (Schlagzeug) in Düsseldorf gegründet. Broiler, besser bekannt als Brathähnchen, war damals mehr als ein reiner Spaßtitel. Wichtig war das „OI“ im Namen, verankerte sich doch die Band im IO-Punk. Ein Genre, das sich Anfang der 1980er-Jahre aus der Punkszene etablierte und in dem sich Jugendliche der Arbeiterklasse und der Skinhead-Szene beheimatet fühlten. Eine Klassifizierung, die die Broilers mehrfach unter den Verdacht stellte, eine rechte Skinhead-Punkband zu sein. Dem treten sie entschieden entgegen und lassen an ihrer klaren Haltung, mit Mittelfinger-Gruß nach rechts, keinen Zweifel.

Sehr schön wird das in dem Song deutlich, den sie der AfD-Spitzenkandidatin Alice Weidel und ihrer Partnerin Sarah Bossard „Alice und Sarah“ gewidmet haben. „Hol Deine Frau ab, Sarah. Sie redet wieder Nazidreck“, heißt es da. Sammy Amara erzählte, wie im Dezember sein Handy mehrfach geklingelt habe, immer wieder mit derselben Nummer aus Biel in der Schweiz. Schließlich habe er aus Neugier das Gespräch angenommen. Es sei Weidel gewesen, die ihm sagen wollte, dass ihre Lebensgefährtin den Song so möge.

Vielleicht behalten die Broilers doch Recht, und die Liebe – vielfach auf ihrem letzten Album „Puro Amor“ besungen – überwindet alles. Im Refrain beschwören sie Sarah Bossard weiter: „Nimm sie fest in den Arm, nimm ihr die Streichhölzer weg.“ – „Alles wird wieder OK!“ – das Publikum gab sich diesem Glauben gern hin, tanzte sich allen Frust von der Seele und hatte eine gute Zeit. Nachdem sich die Band (Ronald „Ron“ Hübner, Gitarre, Ines Maybaum, Bass und Christian „Chriss“ Kubczak, Piano/Keyboard) vor der beseelten Menge verbeugt hatte, war Schluss, ganz nach dem Motto: Ende gut, alles gut.

Opener des Konzerts waren die Bands Anti Flag aus Pittsburgh (USA) und die britische Punk-Band Grade 2.

Broilers begeistern beim Konzert an den Messehallen Fotostrecke ansehen