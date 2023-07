Kasseler Wissenschaftler kritisiert EU-Migrationspakt und Innenministerin Faeser

Von: Matthias Lohr

Teilen

Laut Maximilian Pichl setzt die EU seit vielen Jahren auf Abschottung: Migranten aus Eritrea, Libyen und dem Sudan versuchten, im Juni mit diesem Holzboot über das Mittelmeer nach Spanien zu gelangen. © Joan Mateu Parra/AP/dpa

Die EU setzt seit Jahren auf Abschottung gegen Flüchtlinge, verletzt Menschenrechte und schreibt dieses Unrecht nun in Gesetze, kritisiert der Kasseler Politologe Maximilian Pichl.

Kassel – Der Kasseler Politikwissenschaftler Maximilian Pichl beschäftigt sich seit Jahren mit Migration. Für seine Dissertation „Rechtskämpfe. Eine historisch-materialistische Rechtspolitikanalyse der Rechtsverfahren nach dem Sommer der Migration“ hat er gerade den mit 5000 Euro dotierten Antonio-Gramsci-Preis erhalten.

Sie haben den Migrationspakt, mit dem die EU ihre Asylpolitik verschärfen will, deutlich kritisiert. Ist die EU dabei, eine Festung zu werden?

Die EU setzt seit vielen Jahren auf Abschottung gegen Flüchtlinge. Bereits seit Jahren beobachten wir an den Außengrenzen systematische Menschenrechtsverletzungen - etwa in Griechenland. Dieses Unrecht schreibt die EU nun in Gesetze hinein. Die Folge wird sein: Viele Menschen, die eigentlich Schutz bräuchten, werden keinen Schutz mehr bekommen.

Der Migrationspakt sieht unter anderem vor, dass Menschen, die aus als sicher geltenden Ländern kommen, nach dem Grenzübertritt in Einrichtungen unter haftähnlichen Bedingungen aufgenommen werden. Warum kann das Ihrer Ansicht nach nicht die Lösung sein?

Damit wird das Recht auf Asyl weiter eingeschränkt. Menschen, die aus einem Drittstaat oder einem angeblich sicheren Herkunftsland kommen, haben kaum mehr eine Chance auf Asyl. Dies gilt auch für Flüchtlinge, die angeblich falsche Angaben zur Identität gemacht haben. Von diesen Einschränkungen sind auch viele Syrer und Afghanen betroffen, die vor dem Krieg in ihrer Heimat fliehen. Dazu kommt: Die EU trifft Abkommen mit Staaten wie der Türkei, wo es eine flüchtlingsfeindliche Stimmung gibt. Oder mit Autokratien wie Tunesien. Dies ist auch außenpolitisch fraglich. In Ländern wie Tunesien ist der demokratische Aufbruch nach dem Arabischen Frühling gescheitert. Mit solchen Deals fällt die EU der dortigen demokratischen Opposition in den Rücken.

Nicht nur an der Basis der Grünen gibt es Kritik an den Plänen. Auch Bundesinnenministerin Nancy Faeser steht plötzlich im Verdacht, eine Law-and-Order-Politik zu verfolgen. Haben Sie das von ihr erwartet?

Ich habe Nancy Faeser immer als engagierte Politikerin gegen Rechtsextremismus erlebt. Nun schreibt sie als Innenministerin vieles fort, was bereits unter ihrem Vorgänger Horst Seehofer begonnen hat. Es gibt restriktive Kontinuitäten im Bundesinnenministerium. Schon unter Otto Schily wurde auf Abschottung gesetzt. Das Ziel ist die Entrechtung von Asylsuchenden.

Auf der anderen Seite gibt es Staaten wie Polen, Ungarn und selbst Dänemark, die noch härtere Maßnahmen fordern. Ist eine gemeinsame und humane EU-Migrationspolitik überhaupt möglich?

Das ist eine gute Frage. Europa ist bei dem Thema in keinster Weise geeint. Es gibt absolut unterschiedliche Interessen. In Polen und Ungarn wird mit Migration innenpolitisch Wahlkampf gemacht. Die Berliner Ampelregierung hatte jedoch versprochen, mit anderen aufnahmewilligen Staaten einen Versuch für ein humanes System zu unternehmen. Diesen Versuch habe ich nicht gesehen. Man hat dem verschärften Ton in Europa kaum etwas entgegengesetzt. Dabei hat Deutschland eine besondere historische Verantwortung. Die Genfer Flüchtlingskonvention ist eine Reaktion der Staatengemeinschaft auf den Zweiten Weltkrieg.

In Deutschland sind jedoch viele Kommunen bei der Unterbringung von Flüchtlingen angesichts der gestiegenen Zahlen überlastet. Was kann man dagegen tun?

Ich würde es in Zweifel ziehen, dass es so viele Rufe aus den Kommunen gibt. Der Mediendienst Integration hat gerade festgestellt, dass viele Kommunen es anders sehen als diejenigen, die in den Medien auftauchen. Ich bin überzeugt, dass es nicht so viele überlastete Kommunen gibt, wie es die Debatte suggeriert. Zudem löst der EU-Migrationspakt das Problem in keinster Weise. Er tritt erst in einigen Jahren in Kraft. Kurzfristig wird sich gar nichts ändern. Aus den Erfahrungen von 2015 hat man leider nichts gelernt.

Damals kamen besonders viele Flüchtlinge nach Deutschland. Was hätte man danach anders machen sollen?

Man hätte ein nachhaltiges Aufnahmesystem etablieren und unbefristete Stellen schaffen müssen. Als die Flüchtlingszahlen während der Pandemie stark zurückgingen, haben Experten gewarnt, dass bald wieder mehr Menschen kommen werden. Jetzt kommen viele Menschen, die während der Pandemie festgesetzt waren. Auch aus der Verteilung der Menschen aus der Ukraine könnte man lernen. Weil sie kein Asylverfahren durchlaufen müssen, landen sie nicht in Erstaufnahmeeinrichtungen. Für alle anderen Flüchtlinge werden Erstaufnahmeeinrichtungen zu langfristigen Unterkünften umfunktioniert. Das Zusammenleben dort bringt zahlreiche Probleme mit sich. Die Bewohner dürfen sich nicht frei bewegen, es gibt kaum Zugang zur Zivilgesellschaft. Gewalt fällt nicht einfach vom Himmel. Die deutsche Bürokratie verhindert, dass Flüchtlinge etwa von ihren Verwandten aufgenommen werden und früher arbeiten können. Zudem gibt es kaum eine Debatte darüber, dass die Unterbringung dezentraler organisiert sein müsste.

Sie beklagen eine aufgeladene politische Stimmung beim Thema Migration. Werden die Parteien von der AfD und Umfragen getrieben?

Ich habe diesen Eindruck. Oft wird gesagt, 2015 dürfe sich nicht wiederholen. Was heißt das aber konkret? Die Grenzen wurden damals nicht aufgemacht. Sie waren ja auf. 2015 steht für eine starke Zivilgesellschaft und ein menschenrechtsorientiertes Handeln. Danach hat jedoch ein Rollback stattgefunden. Viele Politiker haben das Narrativ der AfD übernommen, ohne lösungsorientierte Vorschläge zu machen. Dabei zeigen zahlreiche Studien, dass das Übernehmen von Narrativen von rechten Parteien nicht funktioniert. Das sehen wir auch jetzt bei den hohen Umfragewerten der AfD.

Wie sehr sind Sie besorgt angesichts des Erstarkens der AfD?

Ich mache mir sehr große Sorgen. Wir stehen gerade vor einem autoritären Kipppunkt. Die AfD ist dabei, Posten im Staat zu übernehmen. Die Partei bekommt reale Handlungsmöglichkeiten. Darum müssen wir demokratische Räume und die menschenrechtlichen Standards verteidigen. Und die Politik muss sich um die sozialen Probleme kümmern, die die Menschen beschäftigen.

In Ihrer Dissertation haben Sie die Rechtsverfahren nach dem Sommer der Migration 2015 untersucht. Was haben Sie dabei herausgefunden?

Vor 2015 haben viele Nichtregierungsorganisationen erfolgreiche Arbeit geleistet. Die völkerrechtswidrigen Pushbacks nach Libyen wurden eingestellt. Seitdem gibt es einen Rollback - auch bei den Gerichten. So übernimmt der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte in seinen Urteilen immer öfter die Perspektiven der Staaten, statt der Betroffenen . Gegen die eigene frühere Rechtsprechung haben die Richter beispielsweise Pushbacks zwischen Spanien und Marokko legitimiert.

Wie bewerten Sie die Migrationspolitik von Ex-Bundeskanzlerin Angela Merkel?

Personelle Zuspitzungen treffen oft nicht zu. Vieles was 2015 unter der Kanzlerschaft von Merkel realisiert wurde, wurde bereits vorher erkämpft - etwa von Bleiberechtskampagnen und anderen Menschen, die sich engagiert haben. Die stärkere Akzeptanz gegenüber Flüchtlingen hat sich 2015 etwa in der deutschen Willkommenspolitik ausgedrückt. Zudem hat die Bundesregierung damals im Einklang mit EU-Recht gehandelt. Danach gab es massive Asylrechtsverschärfungen. Materielle Leistungen wurden gestrichen und immer mehr Länder zu sicheren Herkunftsstaaten deklariert. Von der Humanität Deutschlands von damals ist nicht mehr viel übrig geblieben. (Matthias Lohr)