Die GWG in Kassel hat Millionenschäden durch Hagel

Hagelschäden

+ © Johannes Rützel Besichtigen die Hagelschäden an einem Treppenhaus in der Rothenbergsiedlung: (von links) Horst Ostermann, Regulierungsbeauftragter der Gothaer Versicherung, Michael Haase, Bezirksdirektion der Gothaer Versicherung in Kassel, und Uwe Gabriel, Geschäftsführer der GWG. © Johannes Rützel

Die Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft (GWG) will vom Hagel demolierte Gebäude schnell winterfest machen. Auch für die Zukunft hat die GWG Pläne.

Kassel – Das Unwetter mit Hagel hat vor zwei Wochen viele Wohnhäuser in Kassel beschädigt. Die Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft (GWG) ist Kassels größter Wohnraumanbieter. Wir haben ihren Geschäftsführer und zwei Versicherungsmitarbeiter auf einem Rundgang in der Rothenbergsiedlung in Rothenditmold begleitet.

Sieben bis zehn Millionen Euro – so hoch schätzt Uwe Gabriel, Geschäftsführer der GWG, rund zwei Wochen nach dem verheerenden Unwetter den Schaden an den Wohngebäuden der Gesellschaft. Für die GWG habe das Einmaligkeits-Charakter, sagt er.

Der Hagel hat Flachdächer eingedrückt, Fassadenputz durchlöchert und Scheiben eingeschlagen. Die Rothenbergsiedlung in Rothenditmold hat es besonders schwer getroffen. Hier ist Uwe Gabriel mit Horst Ostermann und Michael Haase von der Gothaer Versicherung verabredet – die Beseitigung der Unwetterschäden ist derzeit Chefsache.

Der Unwetter-Donnerstag in Kassel

„Ohne Kooperation mit den Versicherern und unseren Kunden würden wir das nicht hinbekommen“, sagt Uwe Gabriel vor Ort. Am Donnerstagabend, als das Unwetter durchgezogen war, hätten die Bewohner Wasser aus den Treppenhäusern gekehrt und Glasscherben zusammengefegt, wofür er allen herzlich dankt.

+ Vom Hagel durchlöchert: Diese Fassade war noch nicht saniert – neuere Fassaden in der Rothenbergsiedlung der GWG hielten dem Hagel stand. © Rützel, Johannes

Auch auf seine Mitarbeiter ist Uwe Gabriel stolz. Einige seien am Freitagmorgen aus dem Urlaub zurückgekommen und zu den Häusern gefahren, um etwa 800 Schäden zu erfassen. Auch den Handwerkern, die am Wochenende zur Stelle waren, dankt er. „Für ein Unternehmen ist das ein Stresstest, den wir, denke ich, ganz gut bestanden haben.“ Von rund 8400 Wohneinheiten mussten nur drei ausquartiert werden. Und auch die Solaranlagen auf den Dächern der Rothenberg-siedlung wurden vom Hagel nicht beschädigt.

Mittelfristige Probleme: Die GWG will Häuser in Kassel winterfest machen

„Vor dem Winter die Häuser zu sanieren, das wird die Hauptherausforderung“, benennt Uwe Gabriel das nächste Problem. Derzeit seien die Gebäude provisorisch abgedichtet. Doch Frost und Schnee würden die Folien und Klebeflicken wahrscheinlich nicht standhalten, sagt Horst Ostermann.

+ Hagelschäden auf Flachdächern der Rothenbergsiedlung wurden provisorisch abgedichtet. Solarzellen haben die Einschläge überstanden. © GWG

Michael Haase und Horst Ostermann von der Gothaer Versicherung haben Sachverständige aus ganz Deutschland nach Kassel beordert. Die Hälfte der Schäden sei bereits begutachtet. Vieles hänge nun an der Lieferung von Ersatzteilen und daran, ob genug Handwerker für die Aufträge da sind. Und noch ein Thema diskutieren die Herren: Wie kann man heute so reparieren, dass die Häuser in Zukunft Wetterextreme besser wegstecken?

Langfristige Lösungen: Die Häuser der GWG sollen Wetterextremen besser standhalten

Klimafolgenvorsorge – dieses Projekt treibt Uwe Gabriel um: „Jetzt Glas einzubauen, das beim nächsten Hagel wieder kaputt geht, macht keinen Sinn.“ Ähnliches gelte für Keller: wie verhindert man in Zukunft, dass die vollaufen? Oder die Flachdächer: warum geben erst 15 Jahre alte Dachfolienbahnen unter dem Hagel nach?

Uwe Gabriel will jedes beschädigte Bauteil überprüfen lassen und die Ursachen herausfinden, um in Zukunft Schäden zu verhindern. Auch wenn stabilere Materialien mehr kosten.

Bessere Entwässerung soll Starkregen aufsaugen und abführen

Auch das Konzept Schwamm-Stadt will er sich näher ansehen. Erstes Potenzial sieht er in Rasenflächen, die als Senken umgestaltet werden könnten, um Starkregen aufzunehmen. Dazu kommt der Denkmalschutz. Das Glas um die Treppenhäuser habe 80 Jahre lang gehalten. Doch würde die Stahlkonstruktion stabileres und schwereres Glas überhaupt tragen können? Das Thema sei komplex, sagt Uwe Gabriel.

Versichert ist grundsätzlich der aktuelle Neubauwert in gleicher Güte und Beschaffenheit, sagt Michael Haase. Wegen des Materialfortschritts könnten viele Reparaturen nun robuster ausgeführt werden.

Wenn Kunden einen noch höheren Standard wünschten, müssten sie auch die Kosten tragen – entscheidend sei dafür die Höhe des Schadens im Gutachten. (Johannes Rützel)