Nach dem Unwetter: Was bei Versicherungen zu beachten ist

Von: Barbara Will

Umgestürzte Bäume, demolierte Autos und beschädigte Gebäude: Bei Unwetterschäden springen verschiedene Versicherungsarten ein. Das © entstand in der Straße Im Weidengarten in Kirchditmold. Foto: Priivat/nh

Das Unwetter am Donnerstag in Kassel hat gewaltige Schäden angerichtet. Doch welche Versicherung zahlt, wenn das Wasser ins Haus läuft, der Hagel Autos zerbeult und Glas zertrümmert? Eine Übersicht.

Kassel - Das Unwetter in Kassel hat für viele Schäden gesorgt. Was jetzt zu beachten ist.

Gebäude

Vom Sturm abgedeckte Dächer, vom Hagel zerschlagene Scheiben oder den Brand nach einem Blitzschlag deckt die Wohngebäudeversicherung ab. Je nach Police zahlt sie auch für Nebengebäude, etwa Schuppen oder Garagen. Allerdings erkennen die meisten Versicherer Sturmschäden erst ab Windstärke acht an. Wie heftig der Wind tobte, muss der Versicherte nicht selbst beweisen.

Wasserschäden bezahlt die Wohngebäudeversicherung nur, wenn sie von Leitungslecks verursacht wurden, egal, ob es sich um das Abwasserrohr, die Heizung oder den Schlauch der Waschmaschine handelt. Dringt Wasser aber von der überschwemmten Straße oder durch den Rückstau vom Kanal ins Haus, rettet diese Police nichts. Dann kann nur eine Elementarschadenversicherung helfen.

Wohnungseinrichtung

Bei ruiniertem Mobiliar, lahmgelegten Elektrogeräten und anderem beweglichen Besitz kommt die Hausratversicherung ins Spiel. Ersetzt wird der Neupreis – Rechnungen für wertvollere Stücke sollten also aufbewahrt werden. Doch „eine Gebäudeversicherung und die Hausratversicherung leisten nur bei wetterbedingten Sturm- und Hagelschäden“, erklärt der Bund der Versicherten. Läuft das Regenwasser ins Haus, weil das Unwetter das Dach zerstört, zahlt die Hausratversicherung. Bei Überschwemmungen oder Rückstau winkt sie hingegen ab. Hier ist ebenfalls die Elementarschadenversicherung notwendig. Wer vergessen hat, bei Regen Fenster oder Balkontür zu schließen, geht ebenfalls leer aus.

Auto

Einen Hagelschaden am Auto zahlt die Fahrzeug-Kaskoversicherung. Meist werden die Dellen ausgebeult – und das kann mehrere Hundert Euro kosten. Denn die Werkstatt muss an die ramponierten Karosserieteile zunächst herankommen. Am einfachsten ist das bei Schäden an der Motorhaube, sagt José Alonso, Leiter des Fahrzeugtechnischen Zentrums der Kfz-Innung Kassel. Schwieriger werde es, wenn zum Beispiel der Dachhimmel abgebaut werden müsse. Ein Autodach mit zehn Dellen wieder herzurichten, könne um die 600 Euro kosten. Die ADAC-Autoversicherung nannte für 2021 eine Durchschnittssumme von 3000 Euro für die Reparatur von Hagelschäden. Versicherte können sich das Geld für die Reparatur auch auszahlen lassen. Die Kosten legt ein Gutachter fest, den die Versicherung benennt. Übersteigen die Reparaturkosten den aktuellen Wert des Autos, sprechen Versicherer von einem Totalschaden: Sie ziehen vom Wiederbeschaffungswert den Restwert des demolierten Wagens ab und erstatten diese Differenz. Es sei aber auch möglich, nur Teile des Schadens reparieren zu lassen, sagt Alonso. Wichtig: Manche Versicherungspolicen schreiben eine Werkstattbindung fest.

Umgestürzte Bäume

Entwurzelt der Sturm einen Baum im Garten, haftet der Eigentümer nicht in jedem Fall für Schäden, die auf dem Nachbargrundstück oder an Autos. Voraussetzung ist aber, dass der Baum robust genug war, um den normalen Naturgewalten zu widerstehen. Ist das der Fall, muss die Versicherung des Geschädigten einspringen. Wer einen Baum hat, muss deshalb seinen Zustand regelmäßig kontrollieren, sonst kann er haftbar gemacht werden.

Schäden rasch melden

Wer einen Schaden hat, sollte ihn erst einmal mindern, wenn es möglich ist – indem etwa ein kaputtes Dach notdürftig abgedichtet wird. Die Verbraucherzentrale rät, Schäden möglichst schnell der Versicherung melden und dabei nach dem weiteren Vorgehen fragen.

„Beispielsweise wird der Versicherer sagen, ob Sie selbst gleich einen Handwerker beauftragen sollen oder ob er erst jemanden vorbeischicken will. Äußerungen des Versicherers sollten Sie sich unbedingt auch schriftlich geben lassen.“ Die Schäden sollten detailliert festgehalten, kaputte Gegenstände erst einmal nicht entsorgt werden. (Barbara Will)