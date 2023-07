Carola Rackete in Kassel: Die Retterin, die keine sein will

Von: Matthias Lohr

Zu Gast in Kassel: Linken-Chefin Janine Wissler (links) will ihre Partei aus der Dauerkrise führen – auch mit Aktivistin Carola Rackete bei der Europawahl. © Matthias Lohr

Carola Rackete wurde als Kapitänin des Seenotrettungsschiffes „Sea-Watch 3“ bekannt. Nun will die Aktivistin für die Linke ins EU-Parlament. Über ihre Motive sprach sie nun in Kassel.

Kassel – Am Mittwochabend macht Carola Rackete die Geschichte, die oft über sie erzählt wird, mit einem Satz kaputt. Die Kapitänin und Aktivistin sitzt zum Interviewtermin in der Kneipe „Bei Ali“ in der Kasseler Nordstadt und sagt: „Gerade für Medien ist es eine schöne Märchengeschichte, wenn eine Person als Retterin kommt, aber das gibt es nicht.“ Vielmehr gehe es um kollektives gesellschaftliches Engagement.

Dabei wäre es wirklich eine schöne Geschichte: Die Frau, die 2019 bekannt wurde, als sie als Kapitänin des Seenotrettungsschiffes „Sea-Watch 3“ trotz eines Verbots der italienischen Behörden den Hafen von Lampedusa ansteuerte und 53 Flüchtlingen aus Libyen das Leben rettete, will für die Linke ins Europaparlament einziehen. Dort könnte sie das Klima retten und die angeschlagene Partei gleich mit. Aber so märchenhaft ist die Wirklichkeit nicht.

Nur zwei Tage nachdem die Linke verkündete, dass Rackete und der ebenfalls parteilose Arzt Gerhard Trabert als Spitzenkandidaten bei der Europawahl 2024 antreten, ist die 35-Jährige mit Janine Wissler nach Kassel gekommen. Die Parteichefin ist auf Sommertour. Gemeinsam besuchten sie das VW-Werk in Baunatal und das Festival „Nach dem Rechten sehen“ in der Nordstadt.

Die Reaktionen auf den Personal-Coup der Linken waren positiv. Die „tageszeitung“ titelte euphorisch: „Linke zündet Rackete.“ Derlei Reaktionen gab es zuletzt selten für die Partei, die in einer Dauerkrise steckt. Das öffentliche Bild wurde vor allem vom Streit mit der parteiinternen Kritikerin Sahra Wagenknecht bestimmt, die womöglich eine eigene Partei gründet. Viele Menschen sind unzufrieden mit der Ampelregierung in Berlin, unter der Rezession leiden vor allem sozial Schwache. Aber davon profitiert nicht die Linke, sondern die AfD.

Wissler gibt zu, dass „wir uns zuletzt zu sehr mit uns beschäftigt haben. Darum brauchen wir jetzt einen Neustart.“ Zu dem gehört auch Rackete. „Wir brauchen einen Pol der Hoffnung von links“, sagt Wissler und lobt ihre neue Mitstreiterin, weil sie „Klimagerechtigkeit und Klassengerechtigkeit zusammendenkt“.

Rackete überlegte schon vor Jahren, bei den Linken einzutreten. Aber dann lagen die „Eintrittspapiere lange auf meinem Küchentisch“. Bis heute hat sie den Antrag nicht ausgefüllt. Fragt man sie, warum sie die Klimakatastrophe nicht bei den Grünen abwenden will, sondern bei der schwächelnden Linken, verweist sie auf die soziale Gerechtigkeit, die vor allem bei den deutschen Grünen keine Rolle spiele: „Selbst ihre europäischen Parteikollegen ärgern sich oft über die neoliberale deutsche Partei.“ Für Rackete gehört Klima- und soziale Gerechtigkeit untrennbar zusammen. „Grünes Wachstum ist unmöglich“, sagt sie und zitiert den Biodiversitätsrat der Vereinten Nationen, der eine Abkehr vom Wirtschaftswachstum fordert: „Trotzdem passiert nichts, weil es die Konzerne benachteiligen würde, die bislang vom kapitalistischen System profitieren. Die Nachteile trägt jedoch die Gemeinschaft.“

Nach dem Interview wird Rackete auf der Straße angesprochen. Menschen wollen mit ihr diskutieren. Die italienische Philosophin Donatella Di Cesare verglich die Deutsche einst mit Antigone. Das gefällt Wissler, weil sich die Figur von Sophokles gegen Unrecht wehrte – „ohne Rücksicht auf die Folgen für sie selbst“. Rackete ist eine Heilsfigur und für Rechte ein Hassobjekt.

Zuletzt war die aus der Nähe von Celle stammende Frau, die Nautik und Naturschutzmanagement studiert hat, mit einem Forschungsprojekt über Finnwale in der Antarktis unterwegs. Sie engagierte sich bei der Umweltschutzbewegung Extinction Rebellion und besetzte den Dannenröder Forst, der der A 49 zum Opfer fiel. Zuletzt kritisierte sie, dass Fridays for Future und die Letzte Generation zu wenig für die Klimapolitik erreichten. In Kassel erklärt sie: „Es braucht jetzt etwas Neues.“ Ihr „Bewegungsmandat“ sei ein Versuch, etwas Neues zu wagen.

Am Rande des Interviews sagt sie, dass sie es lieber kühl mag. Auch für Rackete werden die nächsten Jahre kritisch. Am Mittwoch teilte sie auf Twitter eine Karte, in der alle möglichen neuen Hitzerekorde verzeichnet sind.

Wissler sagt im Gespräch den Satz: „Viele spüren: Gerade geht es um sehr viel.“ Sie meint damit das Erstarken der AfD und die Gefahren für die Demokratie.

Aber der Satz lässt sich auch auf die Menschheit angesichts des Klimawandels beziehen sowie die Linke. Für alle geht es gerade um sehr viel. (Matthias Lohr)