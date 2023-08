Die Uni in Ordnern und Schachteln

Peter Wegenschimmel ist neuer Leiter des Archivs

+ © Claudia Feser Meterweise Akten: Peter Wegenschimmel ist der neue Leiter des Universitätsarchivs. Er verwaltet die Akten der Universität, die rechtswahrenden oder historischen Wert haben. © Claudia Feser

Das klassische Werkzeug eines Archivars, die weißen Baumwollhandschuhe, kann Dr. Peter Wegenschimmel eigentlich im Regal liegen lassen. Der 33-Jährige ist der neue Leiter des Universitätsarchivs, und die ältesten Dokumente, die er in Händen hält, sind nur rund 50 Jahre alt.

Kassel – Für Peter Wegenschimmel ist es der erste Job nach der kürzlich bestandenen Archivarischen Staatsprüfung – „ein Traumjob“, wie er sagt. Seine Prüfungskollegen arbeiten in „Großbetrieben“, so nennt er die Landesarchive mit hundert Mitarbeitern, und blättern in mittelalterlichen Urkunden.

Peter Wegenschimmel ist der einzige Mitarbeiter des vor zwei Jahren gegründeten Uniarchivs, das noch im Aufbau ist. Er hofft, dass es im kommenden Jahr eine weitere Planstelle für das Universitätsarchiv geben wird, und wissenschaftliche Mitarbeiter werden ihn bei der Arbeit unterstützen.

Peter Wegenschimmel stammt aus Österreich, genauer gesagt aus dem Voralpenland bei Linz. Er ist ein Mann der ruhigen Worte, treffend formuliert, bei denen leichter österreichischer Singsang mitklingt. Nach der Matura wollte er „raus in die Welt“ und ist in Berlin gelandet. Er studierte vieles, und dieses breite Wissen komme ihm jetzt bei seiner Arbeit zugute. Er hat Slawische Sprachen und Literatur und Philosophie an der Humboldt-Universität in Berlin studiert. Für seinen Master in Angewandter Soziologie und Sozialanthropologie wechselte er nach Warschau. 2020 promovierte er in Geschichte.

Schon aufgrund seiner Studien beherrscht er viele Sprachen. „Zunächst mal Österreichisch“, sagt Wegenschimmel. Und Deutsch, Polnisch, Russisch, Kroatisch, Englisch, Französisch und Latein. Obwohl ihm Französisch und Latein beruflich wenig weiterbringen, „weil ich kein Schriftgut aus dieser Zeit im Archiv habe“. Die Sprachen, die der Archivar am häufigsten benutzt, sind Deutsch und Polnisch. Letztere spricht er auch mit seinen beiden Kindern, denn seine Frau ist Polin.

Der 33-Jährige wohnt mit seiner Familie schon länger in Kassel; es war eine strategische Entscheidung. Denn die Familie zog während seiner Ausbildung für den höheren Archivdienst nach Kassel. Von hier aus konnte Wegenschimmel nach Hannover pendeln, wo er im Niedersächsischen Landesarchiv den praktischen Teil der Ausbildung absolvierte. Die Archivarische Staatsprüfung legte er an der Archivschule in Marburg ab und ist damit Archivassessor und hat nun seine erste Stelle an der Universität in Kassel. Derzeit arbeitet er in einem Provisorium: Sein Büro ist in der Universitätsbibliothek; die Regalmeter des Archivs stehen noch im leer geräumten Bauteil A des Erdgeschosses, das demnächst umgebaut werden soll.

Als Soziologe und Historiker hat sich Wegenschimmel nicht für Alte Geschichte interessiert, „mein Steckenpferd ist die neueste Geschichte, ich brauche den Gegenwartsbezug.“ Deshalb entschied er sich für ein Studium in Berlin, „wo die Wende noch spürbar war“. Das Zusammenwachsen zweier Welten interessiert ihn, deshalb passt es, dass er nun in einer Stadt lebt und arbeitet, die während des Kalten Kriegs nahe am Zonenrandgebiet lag.

„Ich fühle mich als Gegenwartsdiagnostiker“, sagt Wegenschimmel über seine Arbeit im noch jungen Universitätsarchiv. Dort muss er bewerten, welche Dokumente der Universitätsgeschichte „archivwürdig und historisch interessant sind und für die sich jemand in 20 Jahren möglicherweise interessieren könnte.“ Er will ein Dokumentationsprofil setzen mit den forschungsstarken Inhalten der Uni: Architektur, Bildung und Kunstwissenschaft. „Es gibt so viel spannendes Potenzial, das über 50 Jahre lang brach lag und drohte, verloren zu gehen.“

Natürlich wurden in der Vergangenheit Dokumente aus den Instituten ins Staatsarchiv nach Marburg gegeben. 300 laufende Regalmeter voller Ordner und Archivschachten sind im vergangenen Jahr aus Marburg zurück nach Kassel gebracht worden. Aber sicherlich sei nicht alles Wichtige in Marburg gelandet. „Über 50 Jahre ist vieles vernichtet worden, was möglicherweise einen großen historischen Wert hatte.“

Der Nachhaltigkeitsschwerpunkt der Universität stehe in enger Verbindung zum Universitätsarchiv, denn auch dieses wolle Vergangenes für die Zukunft sichern und bewahren. Peter Wegenschimmel sagt: „Ich plane ein nachhaltiges Archiv in einer nachhaltigen Universität.“ (Claudia Feser)